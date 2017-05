Tập đoàn Lotte được chấp thuận đầu tư dự án gần 1 tỷ USD tại Thủ Thiêm

Bốn công ty thuộc Tập đoàn Lotte trong liên danh nói trên là Lotte Asset Development Co. Ltd., Lotte Shopping Co. Ltd., Hotel Lotte Co. Ltd. và Lotte Engineering & Construction Co. Ltd.

Theo đó, quy mô của dự án khu phức hợp thông minh này gồm các khu thương mại dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng trên diện tích khoảng 50.120 m2. Trong đó có chức năng tài chính, thương mại, dịch vụ tổng hợp đóng vai trò quan trọng trong khu lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngoài diện tích xây dựng khu phức hợp thông minh, nhà đầu tư còn triển khai đầu tư hoàn chỉnh 4 đoạn đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài khu phức hợp đồng bộ với hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trên diện tích đất gần 24.300 m2, trong đó có 4 tuyến đường chính tại khu đô thị này.

Thời gian nhà đầu tư xây dựng công trình nói trên là 72 tháng và khai thác trong thời gian 50 năm với tổng vốn đầu tư (không gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) là 20.100 tỉ đồng. Nguồn vốn này sẽ do nhà đầu tư thu xếp.

Được biết, tháng 8/2015, UBND TP HCM có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho Thành phố được quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp Thành phố thông minh Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại khu chức năng 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo UBND TPHCM, đến nay khu vực này vẫn chưa có dự án nào được triển khai xây dựng vì khó kêu gọi đầu tư. Một số đơn vị quan tâm thì luôn đề nghị thay đổi, điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt.

Trong khi đó, nhà đầu tư liên doanh này đã chấp nhận ký quỹ và đóng gần 2.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất để được giao trước 6 lô đất tại đây. Đồng thời họ cũng cam kết sẽ đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật toàn khu 2a để sớm hình thành khu trung tâm tài chính - ngân hàng, thương mại và dịch vụ.

"Việc nhà đầu tư ký quỹ và đóng tiền sử dụng đất trước như vậy sẽ tạo nguồn thu khá lớn cho ngân sách thành phố để trả một phần nợ vay đầu tư hạ tầng cho Thủ Thiêm (khoảng 29.000 tỷ đồng), giảm bớt số lãi vay đang phát sinh hàng ngày hiện nay (khoảng 2,9 tỷ đồng mỗi ngày)", UBND TPHCM cho biết.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã có văn bản trình Thủ tướng và Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc chấp thuận liên doanh trên làm nhà đầu tư dự án này. Sau hơn 7 năm chờ đợi, đến nay liên doanh Lotte mới chính thức có được quyết định chấp thuận là nhà đầu tư khu phức hợp hiện đại và dự kiến dự án sẽ được khởi công trong quý 3/2017.

Có mặt tại Việt Nam từ 2005, đến nay, Lotte đang sở hữu 12 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực, như bánh kẹo (Bibica, Lotte Việt Nam), thức ăn nhanh (Lotteria), bán lẻ (Lotte Mart) giải trí (Lotte Cinema), xây dựng, công nghệ thông tin...

Lotte đặt mục tiêu mở 50 trung tâm thương mại tại Việt Nam đến năm 2018 và 60 trung tâm thương mại vào 2020 tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, ….

Hiện nay, tập đoàn Lotte đã có nhiều dự án bất động sản tại Việt Nam, nổi bật trong đó là dự án Lotte Center Hà Nội được đưa vào khai thác vào tháng 9/2015 ở Hà Nội. Lotte Center Hanoi gồm 5 tầng ngầm và 65 tầng nổi có tổng diện tích sàn 253.000m2, gồm tổ hợp trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế, khu căn hộ dịch vụ cao cấp, và tháp quan sát tại tầng 65 với tổng mức đầu tư hơn 400 triệu USD.

Gia Khang

Theo Trí thức trẻ