Tập đoàn Novaland đạt hơn 8.000 tỷ đồng doanh thu, bàn giao gần 3.000 sản phẩm trong nửa đầu năm 2019

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng đạt gần 8.045 tỷ đồng, tăng 88% và lợi nhuận gộp đạt 2.163 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2018. Số lượng sản phẩm bàn giao đạt 2.936 sản phẩm, tăng 185% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 50% so với kế hoạch năm 2019.

Doanh thu thuần của Novaland từ 2016 đến nay (tỷ đồng)

Nguồn: Novaland

Lợi nhuận gộp của Novaland từ 2016 đến nay (tỷ đồng)

Nguồn: Novaland

Doanh thu và lợi nhuận trong nửa đầu năm 2019 của Novaland chủ yếu đến từ việc bàn giao các căn hộ cao cấp từ 6 dự án trọng điểm tại TP.HCM gồm: The Sun Avenue, Sunrise Riverside, Richstar, Saigon Royal, Newton Residence và Orchard Parkview.

Với kết quả khả quan trên, đại diện tập đoàn Novaland cho biết, công ty đang thực hiện đúng tiến độ hoàn thành kế hoạch doanh thu trong các quý còn lại của năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

Nguồn: Novaland

Tính đến ngày 30/06/2019, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 74.793 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 22.198 tỷ đồng, tăng lần lượt 7% và 9% so với cuối năm 2018 và tăng 27% so với thời điểm 30/06/2018.

Nguồn: Novaland

Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 30/06/2019 đạt gần 7.326 tỷ đồng. Tỷ lệ đòn bẩy tài chính vẫn được cân đối khá ổn định với mức 1,25 lần, giảm nhẹ so với thời điểm 31/12/2019. Theo đó, tổng nợ vay thay đổi không đáng kể so với thời điểm 31/12/2018, đạt 27.840 tỷ đồng.

"Cuộc chơi" mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Tổng quỹ đất của Novaland tính đến thời điểm hiện tại vào khoảng 4.270ha. Các dự án được phát triển ở 3 dòng sản phẩm, đó là nhà ở đô thị tại TP.HCM, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và đại đô thị sinh thái ở các tỉnh lân cận. Quỹ đất này được Novaland tính toán đủ để tập đoàn phát triển bền vững trong 10-20 năm tới.

Trong chiến lược kinh doanh của Novaland thời gian gần đây tập trung mạnh vào mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng. Tốc độ chuyển dịch sang mảng BĐS du lịch của tập đoàn này cũng rất đáng nể.

Chỉ trong vòng khoảng 1 năm trở lại đây, Novaland liên tục công bố ra mắt hàng loạt dự án BĐS du lịch ven biển quy mô lớn, các sản phẩm như biệt thự, nhà phố biển của tập đoàn này cũng thu hút được giới đầu tư.

Nhiều quỹ đất lớn tại các thành phố phát triển về du lịch như Phan Thiết, Cam Ranh, Vũng Tàu, Cần Thơ...đã nằm trong danh mục đầu tư Novaland. Các khu nghỉ dưỡng của tập đoàn này cũng bắt đầu xuất hiện như Azerai Cần Thơ và Khu nghỉ dưỡng Anantara Mũi Né.

Tính đến tháng 6/2019, hàng loạt dự án du lịch ven biển của Novaland được giới thiệu ra thị trường như NovaWorld Phan Thiết (Bình Thuận), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa – Vũng Tàu), NovaHill Mũi Né, NovaBeach Cam Ranh, đại đô thị sinh thái với dự án đầu tiên ra mắt Aqua City (Đồng Nai)…

Theo kế hoạch, mục tiêu mà Novaland đặt ra trong năm 2019 là giới thiệu ra thị trường khoảng 6.500 sản phẩm, tăng mạnh 44%, bao gồm 4.200 sản phẩm nhà ở và 2.300 sản phẩm nghỉ dưỡng. Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, thị trường đón nhận các sản phẩm rất khả quan.

Theo đại diện Novaland, chính nhờ sự chuẩn bị kỹ lượng các nguồn lực đã giúp cho Novaland nhanh chóng bước vào giai đoạn mới. Trong đó, quỹ đất và nguồn vốn là hai nhân tố cơ bản nhất, cũng đều đã được Novaland chuẩn bị sẵn sàng. Năm 2018, các thương vụ phát hành của Novaland khoảng 390 triệu USD đã cho thấy uy tín của công ty trên thị trường vốn quốc tế, và cũng nhờ có quỹ đất quy mô lớn mà công ty sở hữu cũng là cơ sở vững chắc để Novaland huy động vốn thời gian qua.

Trong chiến lược của Novaland, bên cạnh việc hỗ trợ để thúc đẩy phát triển du lịch, hạ tầng, qua đó hỗ trợ cho việc phát triển bất động sản. Về dài hạn, Novaland hướng đến lĩnh vực đầu tư tài chính và phát triển các loại hình tài chính.

Trong kỳ soát xét tháng 7 vừa qua, cổ phiếu NVL tiếp tục nằm trong rổ chỉ số phát triển bền vững VNSI và rổ chỉ số VN30 – rổ 30 mã chứng khoán dẫn đầu TTCK Việt Nam về giá trị vốn hóa cũng như tính thanh khoản.