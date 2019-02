“Tây ba lô” xếp hạng Hà Nội là thành phố du lịch rẻ nhất thế giới

Price of Travel đánh giá: "Thủ đô của Việt Nam – Hà Nội truyền thống hơn nhiều so với Sài Gòn. Có rất nhiều cảnh đẹp mà bạn nhất định phải chiêm ngưỡng. Trung tâm thành phố khá dễ chịu (mặc dù hơi hỗn loạn). Bù đắp cho điều đó là thức ăn và đồ uống tuyệt vời với giá cực rẻ. Tham quan hầu như là miễn phí nếu so với phương Tây, nếu bạn di chuyển bằng xe bus thì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều".



Trong Top 137 thành phố du lịch rẻ nhất thế giới được trang web này xếp hạng. Việt Nam chiếm tới 3 thành phố trong top 10. Hà Nội đứng đầu với 18,29 USD chi phí. Sài Gòn xếp vị trí thứ hai với giá cho một ngày du lịch là 19,47 USD. Thành phố còn lại là Hội An, đứng thứ 8 với giá cũng chỉ nhỉnh hơn một chút 21,2 USD, tất cả đều chưa tới 500 nghìn VND. Các con số này đều được cập nhật tỷ giá hối đoái hàng ngày và đây là kết quả mới nhất được cập nhật vào tháng 1 năm 2019.

Tính toán một ngày du lịch của trang web này dựa trên giá của các hàng hóa và dịch vụ sau: 1 chỗ ngủ tại khách sạn giá rẻ hoặc home stay, 3 bữa ăn, 2 lần di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, 1 vé vào điểm du lịch văn hóa và 3 cốc bia.

Youtuber nổi tiếng trong giới du lịch "ba lô" Drew Binsky sau khi đến thăm hàng ngàn thành phố vòng quanh thế giới, cũng đã xếp hạng Việt Nam là quốc gia du lịch rẻ nhất châu Á: "Phở chỉ tốn 1 USD, cắt tóc chỉ tốn 2 USD, nước mía thì chỉ 0,2 USD, bia của Việt Nam thì rẻ nhất thế giới".

Đây quả là một thông tin đáng mừng cho ngành du lịch giữa thời điểm Việt Nam đang được bạn bè thế giới chú ý hơn bao giờ hết.

Mới đây, cùng với dòng sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: Tổng cục Du lịch và các công ty du lịch đang có kế hoạch phối hợp để tặng cho các phóng viên quốc tế tác nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều một món quà ý nghĩa – Peace Negotiations chuyến tham quan miễn phí Hà Nội, Hạ Long và Ninh Bình.

Tổng cục Du lịch đã rất chủ động cung cấp cho Bộ Ngoại giao thông tin giới thiệu về du lịch Việt Nam và những điểm tham quan hấp dẫn. Việc kết nối trang web du lịch Việt Nam với trang đăng ký báo chí quốc tế của Bộ Ngoại giao cũng đang được thực hiện để sớm hoàn tất.

Hội nghị thượng đỉnh chính là cơ hội để quảng bá ngành du lịch khi Việt Nam đang thu hút sự tập trung của cả thế giới. Với số lượng lớn phóng viên quốc tế lên tới hơn 2.600 người sẽ có mặt để tác nghiệp sự kiện, việc đưa họ đi du lịch miễn phí chính là cách tốt nhất để mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Các địa điểm du lịch Việt Nam, nhất là Hà Nội – nơi diễn ra hội nghị đang tận dụng mọi cơ hội để đẩy mạnh kinh doanh từ hội nghị thượng đỉnh. Không chỉ có cửa hàng cắt tóc miễn phí kiểu tóc của chủ tịch Kim và tổng thống Trump, mà còn có áo in hình 2 vị lãnh đạo giá chưa tới 100 nghìn VND, cũng như các quán bar với những món đồ uống với tên gọi theo trend "Hội nghị thượng đỉnh" như: "Make the world great again" – Làm thế giới vĩ đại trở lại, "Peace Negroniations" – Đàm phán hòa bình hay "Rock it, man" – Câu nói nổi tiếng của ông Trump và "The Fire ball".