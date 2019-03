Thanh khoản ngân hàng đang tích cực, dòng tiền sẽ lại đổ mạnh vào trái phiếu?

Theo bản tin thị trường trái phiếu tuần 25/2 đến 01/3/2019 của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức gọi thầu tại ba loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho các loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 3.750 tỷ và 500 tỷ đồng.

Kết quả, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 7 năm gấp 2,35 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 10% tại mức lãi suất 4,05% - không đổi so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 10 năm gấp 2,99 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 100% tại mức lãi suất 4,7%/năm – không đổi so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 30 năm đúng bằng giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 20% tại mức lãi suất 5,79% - không đổi so với lần trúng thầu gần nhất.

Theo BVSC, tuần vừa qua, kỳ hạn 10 năm thu hút được sự quan tâm lớn nhất khi tỷ lệ trúng thầu ở mức tối đa 100%. Hiện tại, lượng trái phiếu đã phát hành có khối lượng lớn nhật tập trung ở 2 kỳ hạn là 10 năm và 15 năm, tương ứng với 25.400 tỷ và 21.400 tỷ đồng.

Trong tuần này (từ ngày 4/3 đến 8/3), dự kiến KBNN sẽ gọi thầu 6.500 tỷ đồng tại 4 kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Theo dự báo của BVSC, với tình hình thanh khoản hệ thống ngân hàng đang khá tích cực, các phiên đấu thầu TPCP trong tuần này sẽ vẫn thu hút được lực cầu đặt mua lớn. Lãi suất trúng thầu theo đó có thể vẫn trong xu hướng đi ngang.