Thành viên Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân có gì đặc biệt?

Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (gọi tắt là Ban IV) gồm 6 thành viên. Trong đó, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính Trương Gia Bình làm Trưởng ban; Tổng Giám đốc Tập đoàn Vina Capital, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN (Diễn đàn Kinh tế thế giới) Don Lam làm Phó Trưởng ban.

4 thành viên khác trong Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân cũng là nhưng doanh nhân nổi tiếng.

1. Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ông Trương Gia Bình sinh năm 1956. Ông Bình tốt nghiệp khoa Toán cơ, Đại học Tổng hợp Moscow năm 1979 và bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sỹ tại Đại học Tổng hợp Moscow năm 1983. Năm 1991, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu Phó giáo sư. Ông Trương Gia Bình là một trong những thành viên sáng lập FPT và hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Tập đoàn này. Ngoài ra, ông Bình còn giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Công ty FPT có vốn điều lệ hơn 4.617 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của FPT là công nghệ thông tin và viễn thông. FPT đã cung cấp dịch vụ tới 63/63 tỉnh thành tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu với sự hiện diện tại 21 quốc gia. Kết thúc năm 2016, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 40.545 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.576 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước.

2. Don Lam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vina Capital, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN (Diễn đàn Kinh tế thế giới)

Ảnh: Thành Đạt.

Ông Don Di Lam sinh năm 1967, quốc tịch Canada. Ông Don Di Lam là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Tập đoàn VinaCapital. Ông đã giám sát sự phát triển của công ty từ việc quản lý một quỹ duy nhất trị giá 10 triệu USD trong năm 2003. Cho đến nay, tập đoàn Vina Capital đã trở thành trở thành một tổ chức đầu tư đầy đủ tính năng hiện đang quản lý bốn quỹ trị giá trên 2,2 tỷ USD và cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và bất động sản.

Trước khi thành lập VinaCapital, ông Don Di Lam là Phó tổng giám đốc PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam, phụ trách bộ phận tài chính doanh nghiệp và hoạt động tư vấn quản lý toàn bộ khu vực Đông Dương. Các giao dịch do ông phụ trách khi làm việc tại PwC bao gồm cổ phần hóa của nhiều doanh nghiệp nhà nước, việc mua lại cổ phần của của công ty nước ngoài, và khởi đầu cho việc mua bán nợ và vốn của các công ty Việt Nam. Ông cũng từng qua các vị trí quản lý tại Ngân hàng Deutsche Bank và Coopers & Lybrand tại Việt Nam và Canada.

3. Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương

Ông Mai Hữu Tín (bên phải). Ảnh: Thành Đạt.

Ông Mai Hữu Tín sinh năm 1969. Ông có học vị Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Nam Califonia. Hiện tại, ông Mai Hữu Tín giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư U&I (Unigroup). Ngoài ra, ông còn là Đại biểu Quốc hội Khóa XII – XIII, Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam khóa IV; Phó Chủ tịch Trung Ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Sau gần 20 năm phát triển, U&I Investment Corporation do ông Mai Hữu Tín làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc hiện là công ty mẹ của 39 công ty thành viên và liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Bất động sản, xây dựng, logistics, dịch vụ tài chính, bán lẻ, nông nghiệp, truyền thông và công nghiệp. Trong đó có nhiều cái tên quen thuộc như Inox Toàn Mỹ, công ty xây dựng Unicons, công ty truyền thông Trí Việt,...

4. Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hiệp hội tôm Bình Thuận

Ông Nguyễn Hoàng Anh đang giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung. Công ty gần 20 năm tuổi này có 6 cơ sở sản xuất tôm giống từ Nghệ An đến Bạc Liêu với tổng diện tích 30ha, tổng công xuất thiết kế sản xuất 12 tỷ tôm giống. Công ty này từng cho biết đã đầu tư 1.000 tỷ đồng vào cơ sở vật chất và nhận chuyển giao kỹ thuật, công nghệ từ nước ngoài. Công ty cung cấp ra thị trường trung bình 6 - 7 tỉ tôm giống thẻ chân trắng mỗi năm.

Ông Nguyễn Hoàng Anh từng phát biểu tại Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp tại Việt Nam rằng, con số 3-4 tỷ USD xuất khẩu mỗi năm chưa phản ánh hết tiềm năng của ngành tôm. Nếu được đầu tư bài bản, ngành tôm hoàn toàn có khả năng đạt kim ngạch 10 tỷ USD/năm.

5. Trần Trọng Kiên, thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch

Ảnh: Thành Đạt. Đồ họa: 7pm

Ông Trần Trọng Kiên sinh năm 1973. Ông tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, ngành Bác sỹ đa khoa thực hành. Ông Kiên cũng được Đại học Tổng hợp Hawaii cấp chứng nhận Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Ông Trần Trọng Kiên được xem là người đi tiên phong trong việc đưa các họat động du lịch mạo hiểm vào 3 nước Đông Dương. Hiện nay, ông Trần Trọng Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Thiên Minh. Trải qua hơn 23 năm hình thành và phát triển, công ty đã trở thành một trong những tập đoàn du lịch khách sạn hàng đầu trong khu vực. Ngoài việc đảm nhiệm vị trí tại Thiên Minh, ông Kiên còn là thành viên trong Ban Quản Trị của một số tổ chức khác như: Ngân Hàng TMCP Á Châu, Trường ĐH Fulbright Việt Nam, Vinaland, Hiệp Hội Du Lịch, Hội Đồng Tư Vấn Du Lịch.

6. Vũ Văn Tiền, thành viên Ban cố vấn Diễn đàn kinh tế tư nhân

Ảnh: Thành Đạt. Đồ họa: 7pm.

Ông Vũ Văn Tiền sinh năm 1959. Ông tốt nghiệp Kỹ sư tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Cử nhân kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện nay, ông Vũ Văn Tiền đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco); Chủ tịch HĐQT Ngân hàng An Bình; thành viên Ban cố vấn Diễn đàn kinh tế tư nhân.

Thành lập từ năm 1993, Geleximco thuở ban đầu chỉ có vốn 2,5 tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp này có số vốn điều lệ đạt 6.000 tỷ đồng, gấp hơn 2.400 lần. Geleximco hiện là cổ đông chiến lược của rất nhiều doanh nghiệp lớn như sở hữu 13% vốn tại Ngân hàng An Bình (ABBank), 42,5% vốn Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS); 83% vốn tại Ngôi Sao An Bình (vốn điều lệ 550 tỷ đồng).