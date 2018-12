Thật - giả xe biển xanh

Thời gian qua, nhiều bạn đọc phản ánh đến Báo Người Lao Động về tình trạng một số cá nhân sử dụng xe biển số xanh các loại 80B, 80A, 50A… để đi ăn nhậu, chở con đi học…, không thi hành công vụ theo đúng quy định. Bạn đọc còn ghi lại hình ảnh các xe thường xuyên đậu trước các nhà hàng, quán nhậu vào giờ hành chính và cả tối muộn. Từ phản ánh này, phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu.

Vô tư dùng xe biển xanh đi ăn nhậu

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14-11, trước nhà hàng V.P trên đường Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM), một xe biển xanh mang BKS: 80A-026.17 dừng trước cửa nhà hàng, một nhóm người cả nam lẫn nữ xuống xe đi vào. Đáng nói, thời điểm này dọc đường Lê Quý Đôn thưa thớt ôtô dừng đậu nhưng bảo vệ nhà hàng vẫn không hướng dẫn cho tài xế xe biển xanh đậu đúng phần đường quy định mà thản nhiên cho xe đậu để phần đầu lấn ra cả ngã ba đường Võ Thị Sáu - Lê Quý Đôn. Thế nhưng, lực lượng đô thị làm nhiệm vụ thấy xe biển xanh cũng lẳng lặng bỏ đi, không một lời nhắc nhở.

Đến 0 giờ ngày 15-11, chiếc xe này vẫn đậu giữa ngã ba, chúng tôi thắc mắc, một bảo vệ nói: "Không nhìn thấy xe biển xanh sao còn hỏi? Người ta không xử phạt thôi, ông ý kiến gì".

0 giờ 45 phút, một người đàn ông mặc áo phông xanh mới rời nhà hàng V.P ra xe biển xanh, sau đó điều khiển xe quay đầu vào đường Lê Quý Đôn, lùi ngược lại để đón nhóm bạn đang chờ sẵn trước cổng nhà hàng V.P. Bốn người mở cửa lên xe rời đi về hướng quận 1.

Khoảng 12 giờ ngày 16-11, một xe biển xanh mang BKS: 80B-5178 đậu trước quán C.D ở khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh, TP HCM). Người đàn ông và một phụ nữ nhanh chóng được một nhóm người mời vào trong quán. Đến hơn 18 giờ, 2 người này đi ra khỏi quán, được tài xế xe biển xanh chờ sẵn chở đi.

Tối 6-12, xe biển xanh mang BKS: 50A-003.xx lưu thông từ đường 3 Tháng 2 về đường Lê Hồng Phong rồi dừng trước một nhà hàng tiệc cưới trên đường Lê Hồng Phong (quận 10), một người phụ nữ mở cửa bước xuống rồi đi vào bên trong sảnh nhà hàng đang tổ chức tiệc cưới. Sau khi người phụ nữ vào trong, tài xế liền điều khiển xe biển xanh ra bãi giữ xe ngồi đợi cho đến khi tan tiệc mới đón "sếp" về nhà.

Không có trong đăng kiểm (?)

Qua tìm hiểu, được biết xe biển xanh mang BKS: 50A-003xx được đăng ký năm 2010, do ông T.H.V (ngụ ở phường An Lạc, quận Bình Tân) đứng tên. Riêng 2 xe biển xanh mang BKS: 80A-026.17 và 80B- 5178 không thấy xuất hiện trong hệ thống quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước. Biển số 2 xe này chưa thấy thông tin đăng ký, không đăng kiểm. Một CSGT cho biết nếu xe biển xanh không có tên trong hệ thống đăng kiểm thì có thể là xe biển số giả hoặc biển số xe đời cũ đã thanh lý nhưng được sử dụng để lắp vào xe đời mới.

"Theo quy định, xe biển xanh chỉ được sử dụng để thi hành công vụ, phục vụ công việc cho cơ quan, đơn vị được cấp. Nếu cá nhân nào dùng xe biển xanh không đúng mục đích, sử dụng biển số giả thì sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật" - một cán bộ CSGT nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông - Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết các loại xe 80B và 80A do Cục CSGT quản lý. Qua trao đổi, thượng tá Nhật yêu cầu phóng viên Báo Người Lao Động cung cấp thông tin về xe biển xanh mang BKS 80A-026.17 và 80B-5178 được cho là không có tên trong danh sách đăng kiểm để xác minh xử lý. Còn thông tin về cán bộ lái xe biển xanh đi ăn nhậu, tiệc tùng…, thượng tá Nhật nói sẽ tiếp nhận rồi thông báo cho những đơn vị liên quan xử lý.

Vi phạm luật giao thông Không khó để bắt gặp một số tài xế xe biển xanh "ra oai" khi điều khiển xe chạy vùn vụt trên phố, thậm chí vượt đèn đỏ. Điển hình đêm 6-12, tài xế xe biển xanh mang BKS: 51A-172… vượt đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Trọng Tuyển - Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), để vào một cơ quan nhà nước trong con hẻm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển bất chấp dòng xe cộ đang lưu thông đông đúc. Tiếp đó, trưa 7-12, một xe tải biển xanh chở hàng mang BKS: 80A- 028.47 chạy với tốc độ cao trên đường Quách Điêu ra đường Lương Công Khi (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) để về hướng Long An khiến nhiều người phải dạt vào bên đường. Trước đó, tối 20-10, một người đi đường đã tình cờ quay lại đoạn clip chiếc xe Toyota Corolla màu trắng biển xanh 80B-3758 gây huyên náo trên nhiều tuyến đường quận 2 bật đèn, còi ưu tiên. Tiến hành kiểm tra trên hệ thống đăng ký quản lý xe, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết biển số 80B-3758 không được cấp cho chiếc xe này.