Thay đổi chế độ ăn chỉ có rau quả trong 3 tuần, người phụ nữ nhận kết quả bất ngờ khi các triệu chứng viêm khớp hầu như biến mất

Kế hoạch ăn kiêng The Whole Body Care của tiến sĩ Corey Kirshner đã tạo ra một cuộc cách mạng mới trong việc chữa bệnh. Trong hơn 30 năm nghiên cứu, ông giúp các bệnh nhân mãn tính đảo ngược tình trạng bệnh lý của họ, ngay cả khi các phương pháp thông thường không thể phát huy tác dụng. Tammy Pfeiffer là một trong nhiều bệnh nhân đã tham gia thử nghiệm và trải nghiệm những tác dụng diệu kỳ của phương pháp chữa lành The Whole Body Cure:

"Ở tuổi 55, tôi đã ở trạng thái có thể cảm nhận sự tệ đi của sức khỏe và biết mình cần làm điều gì đó. Trong 5 năm qua, huyết áp của tôi tăng đáng kể, cân nặng tăng hơn 9kg, viêm khớp, đau lưng và cổ liên tục, đau dạ dày, dị ứng và thường xuyên bị chảy dịch sau mũi... Tôi nhận thức rõ mình cần phải thay đổi vì sức khỏe của chính mình, nhưng tôi cần sự giúp đỡ để bắt đầu.

Đó cũng là lúc tôi nghe nói về The Whole Body Cure, một kế hoạch chăm sóc sức khỏe tập trung vào việc chữa lành các chứng viêm của cơ thể thông qua chế độ ăn uống. Kế hoạch bắt đầu với thực hiện ăn kiêng trong 2 tuần để làm dịu bất kỳ sự nhạy cảm nào đối với thực phẩm. Tôi và chồng cùng thực hiện kế hoạch cải thiện sức khỏe này bằng cách thực hiện chế độ ăn kiêng chỉ có sản phẩm protein shakes, rau và trái cây trong 2 tuần.

Tôi từng nghĩ bản thân có chế độ ăn uống khá lành mạnh trước đó, nhưng việc thay đổi thực đơn ăn chỉ gồm rau và trái cây khiến tôi có cách nhìn khác với cách nấu nướng của mình. Thay vì thường xuyên chú ý đến mức năng lượng cơ thể nạp vào khi ăn các món nhiều tinh bột, dầu mỡ như mì ống, bánh mì, phô mai,... tôi không cần ép bản thân phải suy nghĩ về việc sẽ ăn gì, ăn bao nhiêu nữa. Khi chỉ ăn rau và trái cây, tôi có thể ăn với số lượng không hạn chế, tùy theo nhu cầu của cơ thể.

Trong 2 tuần đầu tiên, tôi đã cảm nhận được những chuyển biến đầu tiên về sức khỏe. Trước đây, viêm khớp khiến bàn tay của tôi liên tục đau nhức, sưng tấy. Sau khi làm vườn, tôi thường phải xoa bóp các khớp rất lâu. Nhưng giờ đây, dường những cơn đau giảm hẳn và rất ít xuất hiện.

Sau 2 tuần thực hiện phương pháp ăn kiêng, tôi bắt đầu thêm các thực phẩm thông thường vào bữa ăn. Trong 4 ngày liên tiếp, tôi ăn thêm một chút sô cô la. Đến ngày thứ 4, cơn đau khớp đã quay trở lại. Nó tệ đến mức tôi phải dùng túi chườm lạnh để làm dịu. Chắc chắn, đường là thủ phạm khiến các triệu chứng viêm xuất hiện trở lại. Tôi quyết định tiếp tục thực hiện chế độ ăn không đường để ngăn chặn hoàn toàn các cơn đau do viêm.

Trong 2 tháng thực hiện nghiêm túc, các cơn đau hầu như được chữa lành. Bên cạnh đó, cân nặng của tôi đã giảm thêm 9kg, vòng bụng giảm rõ rệt. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi hầu như biến mất. Huyết áp trở lại mức bình thường. Tôi cảm thấy cơ thể luôn đầy năng lượng và tinh thần tốt hơn rất nhiều. Thêm vào đó, tôi thường uống một cốc nước chanh pha mật ong vào mỗi sáng để thanh lọc cơ thể. Tôi học cách chế biến các món ăn lành mạnh theo nhiều cách để có hương vị đa dạng hơn. Tôi tin rằng, chế độ ăn lành mạnh có thể chữa lành cho cơ thể".

*Bài viết được chuyển thể từ cuốn The Whole Body Care của Tiến sĩ Corey Kirshner và biên tập viên của Prevention.

Thu Hoài

Theo Trí thức trẻ/Prevention