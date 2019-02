The EastGate: Căn hộ từ 720 triệu đồng, cơ hội cho khách hàng trẻ

Dễ dàng sở hữu

The EastGate gồm hai block cao 19 tầng với 712 căn hộ được xây dựng trên diện tích 6.546 m2 tọa lạc trên hai mặt tiền đường Tân Lập và Vành đai Làng đại học Quốc gia TPHCM, liền kề bến xe miền Đông mới và tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên. Đây là vị trí rất chiến lược, trung tâm kết nối quận 9, Thủ Đức (TPHCM) với thị xã Dĩ An (Bình Dương) và thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) với mạng lưới giao thông kết nối thuận lợi xuyên suốt vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nội khu The EastGate tích hợp hệ thống tiện ích gồm trung tâm thương mại, hồ bơi, nhà trẻ, quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, gym, spa, vườn cảnh quan, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ… Ngoài ra, cư dân cũng dễ dàng tiếp cận các tiện ích ngoại khu như khu du lịch Suối Tiên, Bệnh viện Ung Bướu 2, bến xe miền Đông mới, Làng đại học quốc gia TPHCM, khu công nghệ cao quận 9, Co.opmart, Vincom Plaza, hay Lotte Mart, Vincom Mega Mall,… chỉ trong 10-15 phút di chuyển.

The EastGate được phát triển hướng đến nhóm khách hàng trẻ, công chức, những người mới lập gia đình và người lao động có thu nhập trung bình trong các doanh nghiệp. Các căn hộ có diện tích đa dạng từ 32,5 – 69,6m2 (bố trí 1-2 phòng ngủ) được thiết kế ưu việt, thông thoáng nhằm đón được gió và ánh sáng tự nhiên. Trên thị trường hiện nay rất hiếm dự án căn hộ diện tích nhỏ và giá bán hấp dẫn như The EastGate. Do vậy, bên cạnh những khách hàng mua để ở, The EastGate cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư do khả năng thanh khoản rất dễ dàng.

The EastGate tích hợp đầy đủ các tiện ích hiện đại. Trong ảnh là phối cảnh hồ bơi nằm ở tầng 2 của dự án.

Đặc biệt, khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ khi chỉ phải đóng trước 30% giá trị hợp đồng, số tiền còn lại sẽ được trả chậm trong nhiều đợt và được Vietcombank chi nhánh Đông Bình Dương cho vay với lãi suất ưu đãi. Giá trị căn hộ hợp lý cùng phương thức thanh toán này sẽ giúp các khách hàng giảm tối đa áp lực tài chính khi mua căn hộ The EastGate.

Những khách hàng có đủ tiềm lực tài chính nếu chọn phương thức thanh toán nhanh ngay khi ký hợp đồng mua bán sẽ được hưởng mức chiết khấu từ 3-7%, đồng thời có cơ hội trúng nhiều quà tặng hấp dẫn như Honda SH 150i, Honda AirBlade, Honda Vision… trong lễ mở bán.

Dự án nhiều điểm cộng

The EastGate là dự án được giới kinh doanh đánh giá rất giàu tiềm năng sinh lời do nằm trong khu vực đang phát triển rất nhanh chóng về hạ tầng lẫn kinh tế - xã hội. Đặc biệt, với chiến lược phát triển khu Đông thành khu đô thị trí thức của TPHCM, sắp tới khu vực này sẽ được tăng cường đầu tư thêm nhiều công trình hạ tầng lẫn tiện ích dịch vụ. Cùng với đó, nhiều dân cư thành đạt, giới trí thức cũng sẽ tìm đến đây sinh sống, làm việc nhiều hơn.

Các căn hộ của The EastGate được thiết kế hiện đại, tối ưu hóa không gian sử dụng.

Hiện nay, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đang được tăng cường đầu tư, đảm bảo hoàn thành vào năm 2020. Khi đó, cư dân The EastGate sẽ là những người đầu tiên được thụ hưởng một phương tiện giao thông hiện đại, kết nối nhanh chóng trung tâm TPHCM và các khu vực lân cận, đồng thời làm gia tăng giá trị căn hộ.

Trong khi đó, The EastGate là dự án bậc nhất ở khu Đông TPHCM có mức giá dưới 1 tỉ đồng/căn nhưng tích hợp đầy đủ những tiện ích cao cấp, hiện đại. Hơn nữa, dự án đang được xây dựng đến tầng thứ 5 nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về tiềm lực tài chính của chủ đầu tư, pháp lý cũng như tiến độ xây dựng để nhận nhà an cư hoặc cho thuê lại.

Để khách hàng có cái nhìn rõ nét và chân thực nhất, Kim Oanh Real đã khai trương hai căn hộ mẫu với đầy đủ công năng sử dụng. Khách hàng có thể đăng ký tham quan và trải nghiệm tổ ấm tương lai của mình trước khi quyết định sở hữu.

Thực tế, trong bối cảnh thị trường bất động sản TPHCM đang khan hiếm dự án mới, đặc biệt là các dự án căn hộ giá rẻ, sự xuất hiện của The EastGate đã lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng ngay từ đầu năm 2019. Giỏ hàng đợt 1 của dự án vừa được công bố đã được khách hàng đặt kín chỗ chỉ sau vài ngày. Những khách hàng chậm chân đang chờ Kim Oanh Real công bố giỏ hàng tiếp theo để “xuống tiền”.