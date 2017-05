The Golden An Khánh cho dân vào ở dù chưa nghiệm thu PCCC

Trong thời gian qua, nhiều người dân sống tại chung cư The Golden An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) phản ánh với PV về một số vấn đề bức xúc với chủ đầu tư Sông Đà Hoàng Long.

Theo anh T., một trong những thành viên ban đại diện lâm thời của cộng đồng cư dân (chưa bầu được ban quản trị do chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư) cho biết từ khi chủ đầu tư bàn giao căn hộ đến nay, vấn đề an toàn phóng cháy chữa cháy vẫn là một dấu hỏi lớn

Chung cư The Golden KĐT An Khánh, Hoài Đức

Anh T. và nhiều người dân đã từng làm việc và hỏi chủ đầu tư, yêu cầu công khai biên bản nghiệm thu an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) của cơ quan Cảnh sát nhưng đều chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Vấn đề trang thiết bị, biển báo, chỉ dẫn an toàn PCCC người dân vẫn chưa biết chủ đầu tư đã hoàn thành đến đâu.

“Dân cư đã chuyển về ở đến 70-80%, chúng tôi rất lo ngại đến chẳng may có hỏa hoạn xảy ra, vấn đề an toàn có được đảm bảo hay không”, anh T. cho biết thêm.

Một số người dân khác lại phản ánh vấn đề chủ đầu tư đang thu giá nước sinh hoạt ngang bằng với giá sản xuất. Gia đình anh Đ. ở tầng 12 cho biết đang phải trả giá nước là 8.110 đồng cho 10m3 nước đầu tiên, từ m3 thứ 11 là 9.969 đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư thu thêm khoản 8% bao gồm 3% phí hao hụt và 5% phí sửa chữa đường ống.

Như vậy, nếu cộng thêm khoản 8% phí thu thêm, tiền nước sẽ là 8.759 đồng cho 10m3 đầu tiên và 10.767 đồng cho m3 thứ 11 trở lên. Trong khi đó, giá nước sinh hoạt của thành phố Hà Nội vào khoảng 6.000 đồng cho 10m3 đầu tiên và khoảng 7.000 đồng cho 10m3 tiếp theo.

Chủ đầu tư Sông Đà Hoàng Long không những thu tiền cao hơn quy định của thành phố mà còn cao gần bằng giá nước phục vụ sản xuất vật chất. Chủ đầu tư giải thích với người dân rằng khoản 8% là do SUDICO thu thêm.

Hóa đơn tiền nước do người dân cung cấp.

Theo tìm hiểu của PhapluatNet, SUDICO là Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (thuộc Tổng công ty Sông Đà). SUDICO là chủ đầu tư là của khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội). Công ty cổ phần Sông Đà Hoàng Long đã mua lại một số lô đất tại khu đô thị này để triển khai dự án The Golden An Khánh.

Một số người dân thắc mắc vì lý do gì mà Sông Đà Hoàng Long không mua được nước trực tiếp từ Công ty nước sạch Hà Nội mà phải mua thông qua SUDICO. Ngoài ra họ cho rằng Sông Đà Hoàng Long đang bắt dân phải đóng khoản tiền chênh lệch giá nước mà họ phải chịu với SUDICO.

Ngoài vấn đề về nước, một số người dân tại The Golden An Khánh phản ánh tòa chung cư thường xuyên xảy ra một số sự cố về thang máy, chất lượng xây dựng kém dẫn tới nhiều hộ dân bị hỏng hóc khi mới chuyển về ở. Đặc biệt, chủ đầu tư còn có tình trì hoãn việc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu ra ban quản trị chính thức.

Tìm hiểu về vấn đề an toàn PCCC, phóng viên được một lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội xác nhận việc chung cư Golden An Khánh vẫn chưa có biên bản nghiệm thu về an toàn PCCC. Như vậy chủ đầu tư đã làm sai quy định khi cho phép cư dân về ở mà vẫn chưa có biên bản nghiệm thu an toàn PCCC.

Phóng viên đã liên hệ nhiều lần với lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà Hoàng Long để được cung cấp thêm thông tin về phản ảnh của người dân. Tuy nhiên, các vị này thường xuyên cáo bận, không trả lời.

Công ty cổ phần Sông Đà Hoàng Long được thành lập tháng 7/2009. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0104036924. Công ty đăng ký kinh doanh một số lĩnh vực như: Công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; công trình hạ tầng kỹ thuật; các dịch vụ nhà ở; khu đô thị, kinh doanh khách sạn và các dịch vụ du lịch, xây dựng dân dụng…

Theo Đoàn Nguyễn

