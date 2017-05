The GoldView: Căn hộ cao cấp tại Việt Nam vinh dự dành được giải thưởng IPA năm 2017

Đây không phải là lần đầu tiên căn hộ The GoldView nhận được giải thưởng quốc tế. Năm 2016 vừa qua, Khu phức hợp căn hộ này cũng đã nhận được giải ba cuộc thi Tekla BIM Awards và giải thưởng Asia Property với hạng mục “Căn hộ cao cấp tốt nhất TPHCM”.

Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Tổng Giám đốc TNR Holdings Việt Nam (TNR) khẳng định: “Giải thưởng này là minh chứng cụ thể cho giá trị của các dự án do TNR Holdings Việt Nam quản lý, điều hành và phát triển độc quyền. Đây chính là sự ghi nhận không thể tuyệt vời hơn cho những nỗ lực của chúng tôi với dự án căn hộ The GoldView. Việc liên tiếp dành được các giải thưởng uy tín của quốc tế đã góp phần khẳng định giá trị của The GoldView trên thị trường bất động sản Việt Nam và trong khu vực”.

Thuộc hệ thống giải thưởng về bất động sản danh giá và uy tín trên thế giới IPA, giải thưởng “Dự án căn hộ cao cấp tiêu biểu tại Việt Nam” phải trải qua đánh giá nghiêm ngặt của hội đồng gồm 70 giám khảo quốc tế, dựa trên các tiêu chí như thiết kế kiến trúc, chất lượng, dịch vụ, sự đổi mới, độc đáo và cam kết về tính bền vững của dự án.

Trong đó, The GoldView đã hoàn toàn chinh phục hội đồng bình chọn với những điểm nhấn độc đáo về thiết kế và sự đa dạng về dịch vụ, tiện ích. Vào ngày 25 và 26 tháng 5 tới đây, The GoldView sẽ chính thức được vinh danh tại khách sạn The Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park (Bangkok, Thái Lan), sau khi vượt qua các dự án bất động sản tốt nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương để được công nhận trong danh mục đề cử.

The GoldView là khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp được phát triển trên khu đất hơn 2,3ha, gồm hai tòa tháp A và B với 1900 căn hộ. Dự án tọa lạc tại số 346 Bến Vân Đồn với hai mặt tiền giáp sông Bến Nghé, trên cung đường đẹp nhất của quận 4. Từ đây, cư dân chỉ cần vài bước chân là đã đến “phố Wall” Sài Gòn.

Đặc biệt, The GoldView được tích hợp hàng loạt tiện ích đẳng cấp, xứng tầm tiêu chuẩn của khu phức hợp cao cấp với trung tâm thương mại rộng hơn 18.000m2; khu hồ bơi người lớn và trẻ em; khu vườn treo và đài phun nước rộng 750 m2; khu vui chơi vận động cho trẻ em, phòng đọc sách, phòng tập gym và yoga… phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi của cư dân. Ngoài ra, The GoldView còn dành phần lớn diện tích khu tầng trệt để bố trí khuôn viên và khu tập thể dục ngoài trời cho cư dân,....Tất cả sẽ mang đến cho những chủ nhân tương lai sự trải nghiệm tuyệt vời với những giá trị sống đích thực ngay trung tâm thành phố.

Không chỉ có lợi thế về vị trí, tiện ích, thiết kế, được quản lý và điều hành bởi TNR Holdings Việt Nam – Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam , The GoldView còn được thi công bởi nhà thầu uy tín Coteccons và do Artelia Group (Pháp), tư vấn giám sát nên khách hàng hoàn toàn an tâm về chất lượng và tiến độ của dự án.

Được tích hợp hàng loạt tiện ích đẳng cấp, xứng tầm tiêu chuẩn của khu phức hợp cao cấp, các cư dân The GoldView sẽ có sự trải nghiệm tuyệt vời với những giá trị sống đích thực ngay trung tâm thành phố.

Hiện tháp B đã cất nóc vào tháng giữa 3/2017 và đang trong giai đoạn hoàn thiện, còn tháp Gold River View đang thi công đến tầng 32 và sẽ cất nóc vào giữa tháng 5/2017. Khu trung tâm thương mại quy mô 18.431m2 - một hạng mục quan trọng của dự án cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đại diện TNR khẳng định, sẽ bàn giao nhà vào quý 4/2017, đúng theo tiến độ cam kết với khách hàng.

Cũng theo bà Hiếu, để được IPA bình chọn, TNR Holdings Việt Nam phải nỗ lực rất nhiều để dự án The GoldVeiw được đảm bảo mọi tiêu chí về thiết kế, tiến độ thi công, chất lượng công trình,...mà hội đồng giám định yêu cầu. Ở Việt Nam, cần phải có thêm nhiều dự án đạt chuẩn mực quốc tế như thế thì thị trường bất động sản mới có thể phát triển bền vững. “Theo kế hoạch, năm nay, TNR sẽ cung cấp ra thị trường 2 triệu mét vuông nhà ở và văn phòng, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TPHCM”, bà Hiếu chia sẻ.

A.D

Theo Trí thức trẻ