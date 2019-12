The Legend Flamingo Đại Lải, tinh hoa của BĐS nghỉ dưỡng ven đô

Dù ra mắt chưa lâu, The Legend đã chứng tỏ, đây đúng là dự án cao cấp bậc nhất tại Flamingo Đại Lải Resort. Sở hữu những ưu thế vượt trội cùng chính sách đầu tư hấp dẫn, dự án đã thu hút đông đảo khách hàng quan tâm và đăng ký nguyện vọng giữ chỗ.



Vị trí, phong thủy và kiến trúc độc đáo

Nằm tại vị trí đẹp và đắc địa của vùng đất "Linh Sơn – Vượng Thủy", giữa bán đảo trung tâm của Flamingo Đại Lải, The Legend với ba mặt giáp hồ là nơi giao thoa của trời – non – nước; nơi tụ hội của năm dòng sông, suối; vùng nước trũng "thủy long" sinh sôi tài lộc, âm dương cân bằng. Dự án sở hữu tầm nhìn đắt giá, 100% các căn biệt có view hướng hồ, thơ mộng thanh bình với cảnh quan rừng thông nhiều năm tuổi ngút ngàn lộng gió. Đây cũng là điểm ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp tại Flamingo Đại Lải.

Kế thừa triết lý kiến trúc xanh huyền thoại của Forest In The Sky: "Rừng xanh trên trời cao", The Legend tiếp tục tối ưu những lợi thế của thiên nhiên và được nâng lên một tầm cao mới. Lấy ý tưởng từ vị trí vượng phong thủy, dự án được thiết kế độc đáo theo dạng hình tròn, hai tòa biệt thự Sunshine và Moonlight như hai cánh cung bao trọn lõi rừng thông tự nhiên bên trong.

Sunshine, và Moonlight là nơi ngắm bình minh mà hoàng hôn đẹp ởFlamingo Đại Lải

Để tối ưu hóa diện tích và trải nghiệm nghỉ dưỡng của chủ nhân, các căn biệt thự được trang bị các cửa kính lớn và ban công rộng mở, tạo cảm giác rộng rãi thoáng mát, đón ánh sáng và gió tự nhiên. Nội thất sử dụng cũng là các vật liệu thân thiện với môi trường, đem lại sự thoải mái và đề cao công năng với những điểm nhấn thú vị về thị giác, mang sắc thái ngôn ngữ nghệ thuật riêng biệt.

Với những giá trị lớn về vị trí, phong thủy, tầm nhìn và kiến trúc, có thể coi đây là một dự án biệt thự xanh "vô tiền khoán hậu", chưa từng xuất hiện tại Việt Nam và khó có thể tìm thấy một dự án tương đồng trong danh sách các khu nghỉ dưỡng ven đô trên thế giới.

BĐS nghỉ dưỡng hiện đại

Là dự án cao cấp trong quần thể Flamingo Đại Lải, sự vượt trội của The Legend còn nằm ở hệ thống tiện ích hiện đại luôn sẵn sàng đáp ứng mọi tiêu chuẩn của cuộc sống xanh. Tiêu biểu có thể kể đến như: bể bơi ngoài trời, trung tâm Onsen Nhật Bản, Bể bơi khoáng nóng bốn mùa, tổ hợp nhà hàng, phòng Gym, Spa, Seva Spa & Beauty Destination, không gian nghệ thuật Art In The Forest, bãi biển nhân tạo với dải cát trắng trải dài 5km… Đến The Legend tại bất cứ thời điểm nào trong năm, khách hàng đều có thể tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng giữa thiên nhiên, đúng với tôn chỉ xây dựng tiện ích của dự án "hướng tới một cuộc sống khỏe, trẻ, đẹp và sức khỏe trường thọ".

Hệ thống 100++ tiện ích 5 sao, thẻ đặc quyền All In Passport Diamond là đặc quyền của chủ nhân biệt thự The Legend

Đặc biệt, các chủ nhân biệt thự The Legend còn được nhận đặc quyền All In Passport Diamond, miễn phí và ưu đãi dành cho hàng trăm dịch vụ cao cấp trên toàn hệ thống mang thương hiệu Flamingo Holding Group.

Bài toán đầu tư bền vững

Trong bối cảnh khu vực nội đô phải đối mặt với hàng loạt vấn nạn từ quá tải hạ tầng giao thông đến sự ngột ngạt, ô nhiễm trầm trọng của không khí, nguồn nước… nhu cầu nghỉ ngơi ngắn ngày vào dịp cuối tuần ngày càng gia tăng, song, số lượng các khu nghỉ dưỡng chất lượng cao ven đô vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. The Legend với lợi thế về cảnh quan, không gian và tiện ích nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý. Càng đặc biệt hơn khi đây là dự án trọng điểm của Flamingo Holding Group, tập đoàn có hơn 20 năm kinh nghiệm và hơn 60 giải thưởng quốc tế danh giá trong lĩnh vực bất động sản, mang đến sự an tâm cho khách hàng qua những dự án đã rất nổi tiếng trên thị trường như: Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Cát Bà Beach Resort, Forest In The Sky…

Tập đoàn này cũng nổi tiếng với những chính sách ưu đãi lớn, cam kết tốt trên thị trường, đảm bảo dòng tiền cho các nhà đầu tư. Cụ thể, với dự án The Legend, khách mua sẽ được trả trước 3 năm tiền thuê lên tới 30% giá trị biệt thự, được ngân hàng giải ngân lên đến 60% giá trị biệt thự, ưu đãi tài chính 0% trong vòng 18 tháng, nhận 15 đêm nghỉ mỗi năm tại Biệt Thự cao cấp thuộc hệ thống Flamingo, tham gia chương trình kinh doanh cùng chủ đầu tư với mức chia sẻ lợi nhuận 85/15…

Ngoài ra, khách hàng còn được nhận thẻ All In Passport Diamond – hộ chiếu nghỉ dưỡng đặc quyền chủ biệt thự với hàng trăm dịch vụ, tiện ích 5 sao, 30 voucher Jjim Jil Bang và 10 voucher Seva Beauty - tổng trị giá 38 triệu và quà tặng trực tiếp (vàng 9999, Honda SH Mode ABS) khi đăng ký nguyện vọng giữ chỗ tại biệt thự Sunshine và Moonlight.