The Regal – Định nghĩa mới của phong cách sống thượng lưu

Giới thượng lưu chọn gì cho tổ ấm?

Từ lâu cuộc sống của giới thượng lưu luôn là mơ ước của rất nhiều người. Bên cạnh việc xuất hiện trong những bộ trang phục Haute Couture – được may đo cao cấp, sở hữu phi cơ du thuyền, những chuyến du lịch xa xỉ,… thì yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là sở hữu những căn nhà siêu sang.

Những căn biệt thự đồ sộ, nội thất sang trọng, tọa lạc tại vị trí trung tâm chỉ là những yếu tố cần khi lựa chọn bất động sản của giới thượng lưu, bên cạnh những yếu tố độc đáo khác về cảnh quan thiên nhiên, tầm nhìn, địa thế cùng các tiện ích cao cấp như: Bể bơi, phòng tắm xông hơi, đường tản bộ,…

Một căn biệt thự đẹp không chỉ được đánh giá bằng số phòng ngủ mà còn là diện tích sân vườn có đủ rộng, lối vào ô tô có đủ đẹp, không gian quanh nhà có đủ xanh, thoáng đãng cùng những người hàng xóm xứng tầm. Chẳng thế mà dù có trăm ngàn biệt thự được xây dựng khắp nơi nhưng những người giàu có bậc nhất vẫn tập trung ở Beverly Hills (Califonia), khu phố quý tộc Victoria – Kensington (London) hay khu phố nhà giàu Pyeongchang-dong (Seoul…

The Regal – FLC Hạ Long: BĐS thượng lưu của người Việt

Bất động sản nghỉ dưỡng ven biển được nhiều công ty bất động sản hàng đầu thế giới đánh giá là xu hướng phát triển mạnh mẽ nhất trong những năm tới. Nắm được xu thế của bất động sản nghỉ dưỡng trên thế giới, ý tưởng về quần thể biệt thự đồi hướng biển đã được Tập đoàn FLC ấp ủ ngay từ những ngày đầu xây dựng quần thể FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort. Đó là kiệt tác nghệ thuật mang tên Royal Park, nằm trên đồi Văn Nghệ, với độ cao cách 100 m so với mực nước biển.

Royal Park sở hữu tầm nhìn ôm trọn kỳ quan vịnh Hạ Long.

Nổi bật trong Royal Park là tiểu khu The Regal gồm 41 biệt thự đồi hướng biển, nằm kiêu hãnh giữa không gian xanh mát và sân golf 18 lỗ với tầm nhìn ôm trọn vịnh biển Hạ Long cùng toàn cảnh thành phố. Sống sang trọng giữa thiên nhiên chính là điểm nhấn quan trọng nhất, khẳng định giá trị thượng lưu đúng chuẩn của chủ nhân biệt thự và tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng giữa kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Vị thế độc tôn và cao cấp của những biệt thự The Regal hay phân khu Royal Park được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, đó là tâm huyết của Tập đoàn FLC và các đơn vị thiết kế. Mang âm hưởng của sự phồn thịnh, The Regal là một minh chứng khẳng định cho sự thịnh vượng của gia chủ.

The Regal với nội thất phủ đầy nhung lụa, như một minh chứng thể hiện sự giàu có của gia chủ.

Bên cạnh việc thừa hưởng 30 tiện ích cao cấp của quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long như: trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, bể bơi vô cực ngoài trời, sân golf 18 lỗ,… The Regal và phân khu Royal Park còn sở hữu những tiện ích nội khu riêng biệt như: đường tản bộ, vườn hoa tiểu cảnh, vườn BBQ, đài phun nước, nhà đa năng 3 tầng, hệ thống an ninh 3 lớp nghiêm ngặt được xây dựng an toàn cho những chủ nhân tương lai.

Phong cách sống thượng lưu tại The Regal đã được Tập đoàn FLC định nghĩa từ chính chất lượng cuộc sống và tận hưởng không gian nghỉ dưỡng với tiện ích đủ đầy chứ không còn là sản phẩm bất động sản đơn thuần, đảm bảo vị thế của chủ nhân tương lai.

Phân khu Royal Park còn mang đến những chính sách cho khách hàng vô cùng hấp dẫn. Khách hàng chỉ đăng ký sở hữu biệt thự sẽ được hưởng chính sách “Nhận nhà trước, trả tiền sau”: Chỉ đóng trước 40% giá trị biệt thự để nhận nhà bàn giao thô và hoàn thiện mặt ngoài.

Ngoài ra, Tập đoàn FLC còn mang đến cơ hội đầu tư vẹn tròn, nhà đầu tư sẽ được chia sẻ 85% lợi nhuận khi tham gia chương trình uỷ thác cho thuê, ưu đãi chiết khấu lên tới 9% cùng gói quà tặng nội thất trị giá 500 triệu đồng.Bên cạnh đó là cơ hội quay số trúng thưởng 01 xe hơi Merxedes GLC 250 sang trọng, 01 xe hơi Toyota Camry 2.0E và 10 cây vàng thương hiệu SJC.