The Sun cất nóc tháng 10/2018 – “Ưu đãi lớn cho khách hàng”

Cất nóc The Sun, ưu đãi ngập tràn

Lễ cất nóc đúng với tiến độ một lần nữa chứng tỏ uy tín của chủ đầu tư trong việc thực hiện các cam kết đối với khách hàng. Bên cạnh đó cũng trong sự kiện đặc biệt này chủ đầu tư dự án The Sun sẽ dành ưu đãi lớn cho khách hàng mua căn hộ từ ngày 01/10/2018, cụ thể như sau:

Tại thời điểm tháng 10, tháng cất nóc dự án chung cư The Sun, chủ đầu tư ban hành chính sách chiết khấu lên đến 4% giá trị căn hộ. Bên cạnh đó, đối với những khách hàng có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng sẽ được hỗ trợ vay với lãi suất 0%. Với những chính sách ưu đãi và mức chiết khấu cao lên đến 4%, hiện chung cư The Sun đang là 1 trong những dự án hấp dẫn nhất khu vực Mễ Trì.

Dự án The Sun ngay từ những ngày đầu thi công đã thể hiện tiến độ thần tốc của dự án bởi tần suất làm việc liên tiếp của công trường. Theo quan sát, tại công trường của dự án, toàn bộ kỹ sư giám sát và công nhân đang nỗ lực và gấp rút thi công những công đoạn cuối cùng để hoàn thành cất nóc dự án đúng tiến độ đã cam kết.

Tới tham quan dự án The Sun trong dịp này quý khách hàng sẽ được chứng kiến và cảm nhận rõ hơn về tiến độ thi công và chất lượng công trình tại dự án. Đây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng và khác biệt đối với các dự án khác - Đại diện đơn vị phân phối, Ông Lê Xuân Hưng – Giám đốc kinh doanh Công ty CP địa ốc Viethomes cho biết thêm.

Chung cư The Sun là dự án cao cấp phía Tây Hà Nội

Tọa lạc tại vị trí số 3 Mễ Trì nơi được xem là trung tâm của KĐT Mễ Trì Hạ, The Sun là dự án duy nhất phía Tây Hà Nội sở hữu vị trí đắt giá bởi nằm trong quần thể khu đô thị có quy hoạch đạt chuẩn quốc tế ngay cạnh KĐT The Manor, TTTM The Garden, Keangnam. Hơn nữa, ngay trước dự án The Sun là 4 làn đường lớn, dễ dàng kết nối với các tuyến đường huyết mạch như Phạm Hùng, đường Phạm Văn Đồng, đường vành đai 3, quốc lộ 32… Từ đó thuận tiện di chuyển về sân bay Nội Bài cũng như về các tỉnh. Với lợi thế này, The Sun Mễ Trì không chỉ dễ dàng kết nối giao thông mà còn hưởng những tiện ích ngoại khu sẵn có.

Điểm đặc biệt khác thu hút khách hàng ở The Sun bởi đây là dự án hưởng trọn vẹn quy hoạch của Thành Phố Hà Nội ở khu vực Mễ Trì. Cụ thể, dự án bãi đỗ xe ngầm phía dưới khuôn viên đất Công viên cây xanh thể thao thuộc địa phận khu đô thị Mễ Trì Hạ nằm sát vách dự án The Sun cũng đang khẩn trương xây dựng. Theo thông báo của UBND thành phố Hà Nội, dự án này sẽ gồm các hạng mục: 03 tầng hầm để xe, vườn hoa, khuôn viên cây xanh, đường dạo bộ… Từ đó tạo thêm nữa 1 tiện ích sát cạnh dự án, tạo thêm “1 cú hích mới” cho The Sun.

Được quy hoạch là dự án chung cư cao cấp, căn hộ chung cư The Sun được thiết kế đa dạng về diện tích từ 75m2 – 125m2, bố trí hợp lý 2 – 3 phòng ngủ. 100% căn hộ đều thiết kế vuông vắn, tất cả các phòng đều bố trí cửa sổ để tận dụng hết tất cả các nguồn ánh sáng từ tự nhiên vào bên trong, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu cho người dùng bằng những năng lượng tự nhiên. Thêm vào đó, The Sun quy tụ đầy đủ các tiện ích cho cuộc sống hiện đại như: hầm để xe, trung tâm thương mại, GYM, Bể bơi, Spa, Yoga, Xông hơi….cùng với hệ thống cảnh quan sân vườn từ khu đô thị Mễ Trì Hạ ngay cạnh dự án sẽ mang lại cho cư dân một cuộc sống thượng lưu ngay chính trung tâm thủ đô.

Tiện ích chung cư The Sun Mễ Trì.

Bên cạnh các yếu tố về vị trí, kết nối vùng hoàn thiện, The Sun còn có thiết kế thông minh với mô hình căn hộ Dual Key 2 trong 1. Đây là mô hình căn hộ được áp dụng trên nhiều nước phát triển trên Thế giới, phù hợp với các gia đình đa thế hệ do có 2 cửa vào cùng 1 căn hộ. Lối thiết kế này không chỉ tạo nên không gian riêng tư mà còn phù hợp với cả những gia đình muốn đầu tư ngay cả khi gia chủ muốn sử dụng căn hộ.

Tất cả các căn hộ của dự án đều có tầm view đẹp nhìn ra khuôn viên thành phố với những góc nhìn xanh mướt từ tầng cao. The Sun sở hữu hệ thống tầng sky garden trên mái cùng bể bơi tại tầng 5 tạo nên 1 không gian xanh thơ mộng và rộng lớn có thể mê hoặc bất kì vị khách hàng khó tính nào.

Nằm ngay tại trung tâm, khu tập trung số lượng lớn khách nước ngoài tại thủ đô, The Sun gây được sức hút lớn đối với nhiều du khách hàng nước ngoài. Theo đánh giá của nhiều khách hàng ngoại quốc thì The Sun là lựa chọn số một ở khu vực khi mà với mức giá chỉ 2,7 tỷ là có thể sở hữu căn hộ 3 ngủ full nội thất, cùng thiết kế căn hộ thông minh và vị trí đắc địa, lại ngay cạnh các khu văn phòng, hội đồng cư dân nước ngoài.

Như vậy, là căn hộ được thiết kế thông minh, hiện đại cao cấp 5 sao ngay trung tâm thủ đô thì với mức giá hấp dẫn được chủ đầu tư đưa ra The Sun sẽ là sự lựa chọn hàng đầu dành cho quý khách hàng tại thời điểm hiện tại.