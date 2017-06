The ZEN Residence – Sức hút của căn hộ cao cấp giá tầm trung

Chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt từ Chủ đầu tư

Nhằm tạo cơ hội cho nhiều người dân được tận hưởng cuộc sống trọn vẹn tại The ZEN Residence, Gamuda Land sẽ tham gia hỗ trợ tài chính cho khách hàng thông qua chương trình ưu đãi đặc biệt nhân dịp ra mắt tòa B, với mức giá chỉ từ 1,3 tỷ đồng/căn.

Ưu đãi gồm mức chiết khấu lên đến 8% và phương thức thanh toán linh hoạt trong 24 tháng, 0% lãi suất. Đặc biệt, khách hàng mua căn hộ The ZEN Residence chỉ cần trả 5% giá trị căn hộ, vào ngay Hợp đồng Mua bán.

Bên cạnh đó, nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập Gamuda Land Việt Nam, khách hàng có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm để nhận một trong nhiều phần quà giá trị như ô tô Suzuki Swift, xe máy Piaggio, iPhone 7Plus, iPad Mini…

Ngỡ ngàng căn hộ cao cấp giá tầm trung

Ra mắt thị trường từ nửa cuối tháng 5/2017, The ZEN Residence nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường khi mang đến cho cư dân một chốn an cư chuẩn cao cấp trong khu đô thị sinh thái Gamuda Gardens, được mệnh danh là nơi đáng sống nhất thủ đô.

Ngay đợt đầu mở bán, đã có đến 70% số căn hộ tòa A được mua thành công. Đa số khách hàng lý giải The ZEN Residence thực sự nổi bật trên thị trường do tạo nên một phong cách sống lý tưởng cho mọi lứa tuổi ngay tại Hà Nội. Điều này rất dễ hiểu bởi chính dự án cũng được trao giải “Thiết kế Phổ quát nhất” tại Giải thưởng Bất Động Sản Việt Nam danh giá.

Thiết kế phổ quát đặc sắc đem đến cho The ZEN Residence một mô hình chuẩn cao cấp với những tiện nghi đủ đầy. Tại đây, các hộ thoáng mát có đến 2 logia và tầm nhìn panorama tuyệt đẹp, hệ thống tiện ích phục vụ tối đa cho các hoạt động thư giãn, giải trí, luyện tập sức khỏe, bao gồm bể bơi vô cực, khu sân chơi ngoài trời, không gian trẻ em…

Dưới chân các tòa nhà là trung tâm thương mại rộng 3000m2 gồm nhiều dịch vụ mua sắm và ẩm thực tiện lợi, sang trọng, nhằm thỏa mãn từ nhu cầu thiết yếu đến những sở thích cá nhân.

Cuộc sống viên mãn trong lòng thủ đô

The ZEN Residence là chung cư cao cấp thứ 3 tọa lạc tại khu đô thị Gamuda Gardens, thuộc dự án đô thị Gamuda City, phát triển bởi Chủ đầu tư Gamuda Land. Ông Chow Chee Fan (Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam) chia sẻ: “Gamuda Land là nhà đầu tư và kiến tạo đô thị danh tiếng; chúng tôi tạo nên những tổ ấm thực sự, nơi mọi người đều cảm thấy khao khát được mang gia đình mình tới sinh sống, nơi con cháu lớn lên và ông bà an hưởng tuổi già. Quy hoạch tổng thể của chúng tôi là sự kết hợp hài hòa của những yếu tố then chốt nhằm tạo ra luồng sinh khí mới cho không gian sống, khiến mọi cư dân có cảm giác là một phần của một cộng đồng gần gũi.”

Là một trong những dự án quy mô lớn tại Hà Nội, Gamuda City mang đến đầy đủ những yếu tố quan trọng, đã làm nên thành công cho Gamuda Land trong nhiều năm hoạt động: thiết kế kiến trúc rộng mở, sự bố trí đúng đắn của các tiện ích nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu và phong cách sống, quy hoạch đường phố tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ hoặc đạp xe, việc sắp đặt cảnh quan xanh và khu vực chung giữa các khu nhà…

Vườn thượng uyển, The ZEN Residence.

The ZEN Residence mang đến không gian sinh thái viên mãn qua thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng từ phong cách Zen (thiền). Nơi đây thực sự là một “chốn an yên” với hệ thống cảnh quan xanh bao bọc cả khu căn hộ, gồm các cụm vườn xanh, bãi cỏ, vườn hoa đan xen, hòa quyện với 3 toà nhà. Trên tầng 5 có khu vui chơi ngoài trời; trên tầng thượng có vườn thượng uyển.

Ngoài ra, The ZEN Residence sở hữu vị trí đẹp và thuận tiện nhất tại Gamuda Gardens. Khu đô thị Gamuda Gardens nằm sát cạnh công viên Yên Sở, là “lá phổi xanh” quan trọng hàng đầu của thành phố. Dự án cũng thụ hưởng các tiện ích sẵn có của dự án Gamuda City như khu nhà phố thương mại The THREE Central đã đi vào hoạt động, trung tâm thương mại LePARC – điểm vui chơi, mua sắm nổi bật nhất phía Nam Hà Nội, Câu Lạc Bộ Gamuda Gardens, hệ thống trường học quốc tế liên cấp Singapore (SIS)...

Buổi lễ Giới thiệu Tòa B, Khu căn hộ The ZEN Residence sẽ diễn ra vào 9h, Chủ Nhật, ngày 25/06/2017, tại Nhà Câu lạc bộ, Khu đô thị Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ hotline 0902 178 088 hoặc truy cập website http://gamudagardens.com.vn.

A.D

Theo Trí thức trẻ