Thêm 11 tỉnh sáp nhập huyện xã, mất 5 năm sắp xếp cán bộ dôi dư

Các tỉnh được thông qua đề án lần này gồm có: Hòa Bình, Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Long An và đề án thành lập thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, các tỉnh này sẽ sắp xếp, sáp nhập 324 xã và 4 huyện, giảm 182 đơn vị hành chính so với hiện nay.

Đây là đợt thứ 3 UB Thường vụ QH xem xét, thông qua các nghị quyết về sắp xếp các huyện, xã của các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

Trong 2 đợt trước, UB Thường vụ QH đã thông qua đề án của 10 tỉnh: Thanh Hóa, Hải Dương, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Yên, Điện Biên, Bình Thuận.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Giải quyết cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập hiện nay đang thực hiện theo 4 chính sách

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, trong số 11 tỉnh, thành phố trình đề án lần này, có 3 đơn vị hành chính cấp huyện.

Cụ thể, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 nhưng tỉnh đề nghị không sắp xếp do đơn vị này nằm biệt lập với đất liền.



Tỉnh Quảng Trị cũng có 2 đơn vị thuộc diện này là huyện đảo Cồn Cỏ và thị xã Quảng Trị nhưng tỉnh cũng đề nghị không sắp xếp trong đợt này do huyện đảo Cồn Cỏ nằm biệt lập với đất liền còn thị xã Quảng Trị có các yếu tố đặc thù như truyền thống lịch sử, cách mạng, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội…

Tỉnh Quảng Trị đã có chủ trương trong giai đoạn 2021-2025 sẽ xem xét mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị.

Ngoài ra, có 24 đơn vị cấp xã của 11 tỉnh thành này thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 nhưng Chính phủ và địa phương đề nghị chưa thực hiện sắp xếp do những lý do đặc thù về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Cộng dồn cán bộ dôi dư là 1 việc mà tới 2 người làm

Góp ý cho các đề án trước khi biểu quyết, Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển lưu ý việc tính toán kỹ lưỡng sau khi sáp nhập thì vị trí đặt trung tâm xã, tên gọi của xã mới sau sáp nhập, việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất liên quan… nếu không sẽ gây ra “tranh cãi” thậm chí lãng phí nguồn lực.

Ông đề nghị Chính phủ, địa phương cần hướng dẫn chi tiết nếu không sẽ lúng túng, nhất là khi đại hội đảng các cấp đang cận kề.

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc băn khoăn khi trong tờ trình của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra chưa thấy nhắc tới hiệu quả cũng như tác động của việc hợp nhất các huyện, xã.

“Quý 1 năm 2020 là các xã bắt đầu đại hội đảng cơ sở rồi. Vậy khi hợp nhất thì liên quan tới quỹ thời gian có đủ cho việc chuẩn bị đại hội đảng không? Hai xã sáp nhập vào thì đương nhiên phải chuẩn bị tổ chức đại hội đảng cơ sở. Rồi báo cáo chính trị tất cả các thứ thì ai làm, có kịp không? Rồi hợp nhất HĐND, chính quyền địa phương trong thời gian ngắn như vậy thì có tác động gì không?”, ông Phúc đặt vấn đề.

Ngoài ra, ông Phúc cũng lo lắng việc sắp xếp cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập hiện nay phương án giữ nguyên là rất khó xử lý.

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc: Sáp nhập 2 xã thì khi đại hội, báo cáo chính trị ai làm, có kịp không?

"Chúng ta cho cộng dồn nhưng còn phân công công việc thì như thế nào. Bây giờ cứ 1 việc mà tới 2 người làm. Sau khi sáp nhập điều động cán bộ từ xã này sang xã khác thì không biết anh em có đi không?", Tổng thư ký QH băn khoăn.

Sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư trong 5 năm

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ Nội vụ đều đã xuống làm việc với địa phương và thống nhất là chưa sắp xếp một số đơn vị trong đợt này. Còn việc chọn trụ sở các huyện, xã sau sáp nhập, tên gọi, sử dụng cơ sở vật chất đều có trong đề án của các địa phương.

“Hầu hết lấy cơ sở vật chất cũ để tiếp tục sử dụng chứ không xây dựng mới. Trong 2, 3 xã sáp nhập thì phương án là chọn vị trí trung tâm”, Bộ trưởng Nội vụ cho hay.

Về giải quyết cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập, theo ông Tân, hiện nay đang thực hiện theo 4 chính sách gồm: giải quyết chế độ cho thôi việc; theo chế độ đối với cán bộ cấp xã không tái cử; theo chế độ tinh giản biên chế và cho phép địa phương ban hành chính sách riêng từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ cho người thuộc diện sắp xếp.

Thời gian sắp xếp cán bộ là 5 năm từ ngày nghị quyết của UB Thường vụ QH có hiệu lực. Theo đề án mà các địa phương xây dựng trình lên thì tới cuối năm 2022 là các địa phương sẽ hoàn thành việc sắp xếp với các cán bộ tại các đơn vị sáp nhập.