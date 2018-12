Thị trường bất động sản Hoài Đức hiện nay ra sao?

Tháng 9/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4926/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020. Theo đó huyện Hoài Đức sẽ được đầu tư trọng điểm để sớm đạt các tiêu chí thành quận.

Việc Hoài Đức lên quận trong năm 2020 ngay lập tức tác động đến thị trường bất động sản nơi đây. Cùng với việc giá đất thổ cư đang tăng giá mạnh mẽ là việc hàng loạt siêu đô thị lớn cũng rục rịch tái khởi động và xây dựng trở lại.

Nhà đất thổ cư tăng giá

Theo khảo sát, giá đất nền ở Hoài Đức tăng theo từng địa bàn. Trong đó, thị trấn Trạm Trôi hiện có giá đất nền cao nhất. Các lô đất mặt đường ở thị trấn Trạm Trôi đã có mức giá cao từ nhiều năm gần đây. Giao dịch thực tế đã ghi nhận mức giá từ 150 đến xấp xỉ 200 triệu đồng/m2 đối với một số lô đất.

Ngoài ra, đất nền An Khánh cũng có dấu hiệu tăng từ sau khi có thông tin huyện Hoài Đức sắp lên quận. Với một số lô đất đẹp, giá có thể tăng đến 50% so với cách đây vài năm. Hiện các lô được chào bán ở An Khánh chủ yếu là đất ngõ, mức giá giao dịch dao động chủ yếu ở ngưỡng 20 - 30 triệu đồng/m2. Một số lô đất cạnh các trục đường có dự án, giá lên đến 40 triệu đồng/m2.



Giá đất tại một số khu vực tại Hoài Đức rục rịch tăng thời gian gần đây.

Giá đất ngõ ở Song Phương, An Thượng dao động ở mức 16 triệu đồng/m2, tức tăng 1 - 3 triệu đồng so với trước đó. Các địa phương nằm cách trung tâm TP Hà Nội xa hơn như Vân Côn, giá đất nền khoảng 13 triệu đồng/m2, tăng khoảng 1 triệu so với 1 - 2 năm trước.



Theo thông tin từ các chuyên viên môi giới, giao dịch nhà phố, nhà lẻ tại Hoài Đức đang rục rịch xu hướng tăng giá trở lại nhưng chưa xuất hiện tình trọng sốt nóng, giao dịch cũng không quá sôi động. Các giao dịch vẫn chủ yếu xuất phát từ nhu cầu thực, cũng có một số khu vực có hiện tượng cò đẩy giá nhưng con số này không nhiều.

Nhiều siêu dự án rục rịch tái khởi động

Cùng với xu hướng tăng giá của nhà đất thổ cư, nhiều siêu đô thị trên địa bàn huyện Hoài Đức cũng đang trong gian đoạn tái khởi động.

Đầu tiên phải kể đến Dự án Khu đô thị Bắc quốc lộ 32 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco). Theo tiết lộ từ ông Đinh Quang Chiến, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm, ngay sau khi có chính xác thông tin Hoài Đức lên quận từ đầu năm 2018 công ty đã mở bán thăm dò 50 căn biệt thự. Với mức giá bán khá mềm 25 triệu đồng/m2, các sản phẩm mở bán đã ngay lập tức tạo được sự chú ý trên thị trường

Xác định cơ hội lớn từ việc Hoài Đức lên quận vào năm 2020, hiện nay Lideco đang đầu tư mạnh để hoàn thiện hạ tầng, dịch vụ toàn bộ khu đô thị để chuẩn bị đợt bung hàng lớn giai đoạn 2019-2020. Được biết, hiện Dự án Khu đô thị Bắc quốc lộ 32 đã bán được 566/694 căn biệt thự. Dự án đã đón 150 hộ dân về ở.

Dự án Khu đô thị Bắc quốc lộ 32 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco).

Ngoài Lideco, mới đây nhất An Quý Hưng, một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản đã "bạo tay" chi gần 7.400 tỷ đồng mua Vinaconex nhắm đến quỹ đất khủng của Vinaconex, trong đó đánh chú ý là quỹ đất đẹp tại khu đô thị Bắc An Khánh tại Hoài Đức. Cụ thể, Vinaconex đang nắm giữ là 50% vốn của liên doanh Bắc An Khánh, chủ đầu tư khu Splendora ở Hoài Đức với diện tích khoảng 264 hecta. Dự án này đã được đầu tư cách đây hơn 10 năm và chỉ mới được đưa vào giai đoạn 1 (khoảng 47 hecta).

Ngoài ra, quan sát tại nhiều khu đô thị tại Hoài Đức có thể thấy các dự án này đang được xin điều chỉnh quy hoạch để chuẩn bị cho chiến dịch bung hàng trong thời gian tới. Cụ thể, mới đây Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã xin điều chỉnh dự án HaDo Dragon City nằm trên trục Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn hai xã An Thượng và Song Phương huyện Hoài Đức.

Theo đó, Dự án Hà Đô Dragon City sẽ bỏ chung cư cao tầng, thay vào đó là khoảng 200-300 căn nhà ở thấp tầng, biệt thự liền kề. Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ khởi động lại việc mở bán 103 biệt thự trong năm nay và dự kiến bàn giao từ 2019-2020.

Ngoài ra, sau gần 10 năm 'đắp chiếu', mới đây khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch bất ngờ được điều chỉnh mở rộng diện tích quy hoạch từ 138,1ha lên 146,7ha. Rất nhiều diện tích các hạng mục nhỏ cũng đã điều chỉnh như: Đất dân dụng tăng hơn 11 ha từ 133,33 ha lên đến 144,77 ha; Đất công cộng giảm 5 ha từ 8,74 ha xuống còn 3,63 ha; Đất trồng cây xanh giảm gần 3 ha từ 19,69 ha xuống 16,95 ha.

Ở một diễn biến khác, mới đây UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 5747 về việc lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị Dầu khí Đức Giang, tỷ lệ 1/500, với quy mô hơn 67,68 ha tại xã Đức Giang và thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức. Trước đây UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao cho Công ty Cổ phần Bất động sản tài chính Dầu khí Việt Nam, nay TP Hà Nội giao cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển LNP