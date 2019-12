Thị trường BĐS Bắc Ninh có điểm sáng mới ở phân khúc đất nền

Dự án Khu đô thị Yên Phụ New Life có chủ đầu tư là Công ty Xây dựng Minh Đạo, hiện đang được ủy quyền giới thiệu và phát triển ra thị trường phát triển bởi Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Nguyễn Tuấn. Yên Phụ New Life được coi là điểm sáng hứa hẹn ở thị trường BĐS Bắc Ninh, có khả năng đáp ứng nhu cầu đất ở cho rất nhiều hộ dân sinh sống xung quanh, cùng lực lượng lao động hùng hậu đang làm việc tại các khu công nghiệp (KCN) ở Yên Phong.

Tổng quan và quy mô dự án

Dự án Khu đô thị (KĐT) Yên Phụ New Life nằm ngay sát làng nghề cổ Yên Phụ, thuộc địa phận xã Yên Phụ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Dự án có các mốc địa giới bao gồm: phía Nam giáp xã Thụy Lâm – Đông Anh – Hà Nội; phía Bắc và Tây Bắc giáp các xã Tam Giang, Hòa Tiến; Phía Đông giáp Thị trấn Chờ trung tâm huyện Yên Phong (có con đường liên xã nối liền Yên Phụ với Văn Môn và các xã khác trong huyện); phía Tây của xã có tuyến đường liên huyện nối với Đông Anh và vùng ngoại ô Hà Nội.

Bản đồ liên kết của dự án KĐT Yên Phụ New Life.

Yên Phụ New Life mang nhiều ưu thế về tính kết nối vùng, giao thông thuận tiện. Ở ngay gần dự án, có nhiều tuyến đường quan trọng kết nối giữa các tỉnh xung quanh và các xã của huyện Yên Phong. Dự án nằm sát tuyến đường quốc lộ 3B mới đi Hà Nội - Thái Nguyên (cách 300 mét), cách đường tỉnh lộ DT 286 khoảng 1.5 kilomet và cách tuyến đường QL18 đi Quảng Ninh 2 kilomet. Từ vị trí KĐT Yên Phụ New Life, cư dân có thể dễ dàng đi tới nhiều điểm như: trường học các cấp, chợ dân sinh quanh bán kính 2 kilomet hay các KCN lớn trên địa bàn huyện, bao gồm KCN Yên Phong (cách 5 kilomet) và KCN VSIP (cách 2 kilomet).

Yên Phụ New Life là dự án đất nền KĐT rộng 9.37 hecta, có 441 lô đất liền kề, diện tích dao động giữa 85m2 - 96m2 - 140m2. Diện tích đất ở tại Yên Phụ New Life là 3.84 hecta, còn lại là để xây dựng hạ tầng, các công trình tiện ích và không gian xanh, phục vụ cuộc sống của cư dân đến ở sau này.

Hệ thống hạ tầng đồng bộ, nhiều tiện ích hiện đại

Yên Phụ New Life được quy hoạch theo một KĐT kiểu mẫu, được tích hợp nhiều công trình tiện ích đạt chuẩn để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Đây là dự án đất nền nên chủ đầu tư sẽ hoàn thiện các hạng mục cơ bản như hệ thống đường nội bộ, cây xanh, công viên, trung tâm thương mại, … sau đó phân chia các lô đất liền kề để cư dân tương lai xây dựng nhà ở hoặc shophouse, kinh doanh buôn bán với tập khách hàng là 5000 hộ dân ở xã Yên Phụ.

Quy hoạch tổng thể dự án KĐT Yên Phụ New Life, có hệ thống hạ tầng đồng bộ đi kèm nhiều tiện ích hiện đại.

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, các tiện ích nổi bật sắp tới sẽ xuất hiện tại Yên Phụ New Life bao gồm: công viên xanh nằm giữa lòng dự án, sân thể thao liên hợp, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, bãi đỗ xe thông minh, hệ thống đường di chuyển nội khu rộng rãi với đèn chiếu sáng, ... Dự án cũng có tính an ninh cao do chỉ cách các cơ quan ban ngành của huyện Yên Phong khoảng 2.5 kilomet. Dựa trên quy hoạch, hiện dự án đã hoàn thiện 50% hệ thống hạ tầng.

Nằm tại "thủ phủ công nghiệp" của tỉnh Bắc Ninh, Yên Phụ New Life hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho nhiều người lao động nước ngoài hoặc từ các tỉnh thành khác. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ thỏa mãn nguồn cầu lớn từ những người dân địa phương đang tìm chỗ ở mới cho thế hệ sau, với tiêu chí vừa đảm bảo tính hiện đại nhưng vẫn nằm trong địa bàn huyện Yên Phong.