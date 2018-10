Thị trường BĐS TP.HCM trong những tháng cuối năm sẽ diễn biến ra sao?

Tại cuộc họp báo công bố thông tin thị trường BĐS quý 3/2018, do công ty DKRA Việt Nam tổ chức, các nhà nghiên cứu cho biết ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới dao động ở mức 8.000 – 10.000 căn trong quý cuối của năm nay.

Trong đó, căn hộ hạng A và B tiếp tục dẫn dắt thị trường. Trong khi đó, căn hộ hạng C không có nhiều dự án mới. Nguồn cung căn hộ khu vực phía Đông có xu hướng tăng lên và chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường. Sức cầu của thị trường có thể tăng nhẹ so với quý 3 do tâm lý người dân và xu hướng dòng tiền trong thời gian cuối năm.

Trong quý 3/2018, thị trường có 18 dự án được mở bán (bao gồm dự án mới và giai đoạn tiếp theo của dự án trước đó), cung ứng 7,.152 căn, bằng 79% so với quý trước. Tỷ lệ tiêu thụ ước khoảng 83%, bằng 81% so với quý trước.

Nếu như ở quý 2/2018, nguồn cung mới tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông, đến quý 3/2018, nguồn cung mới đã dịch chuyển sang khu vực phía Nam với tỷ lệ 49%. Đáng chú ý, trong quý 3/2018, phân khúc căn hộ hạng C không có nguồn cung mới.

Cũng theo báo cáo của DKRA, những tháng cuối năm nguồn cung nhà phố không có nhiều đột biến, dự báo dao động ở mức 200 – 300 căn. Khu vực phía Đông tiếp tục duy trì tỷ trọng lớn trong nguồn cung. Sức cầu thị trường không có nhiều đột biến.

Theo số liệu thống kê từ DKRA, từ giữa năm 2017 đến nay, phân khúc căn hộ hạng C có sự sụt giảm mạnh và luôn bị áp đảo bởi căn hộ hạng A, B, thậm chí có những tháng không có nguồn cung mới.

Nếu như nguồn cung căn hộ hạng C chiếm 32% trên thị trường trong quý 1/2018, 29% trong quý 2/2018, thì sang quý 3/2018, nguồn cung ghi nhận bằng 0%. Tình hình khan hiếm căn hộ hạng C theo dự báo có thể kéo dài sang những tháng tiếp theo.

Đồng thời, cùng với sự sụt giảm nguồn cung, vị trí phân bố căn hộ hạng C cũng đang có sự dịch chuyển ngày càng xa trung tâm thành phố. Ở thời điểm 2016 – 2017, căn hộ hạng C có thể được tìm mua ở Q.8, Q.9…

Tuy nhiên, hiện tại, các dự án căn hộ hạng C đều tập trung ở một số khu vực thuộc quận/huyện ngoại thành như Q.12, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh… với hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông chưa đồng bộ, gây khó khăn cho cư dân trong giao thương và sinh hoạt.

Bên cạnh đó, nhiều dự án căn hộ hạng C cũng được đánh giá là kém hấp dẫn với người dân bởi một số yếu tố như chất lượng sản phẩm, tiện ích nội khu, quản trị chung cư, chính sách bán hàng, nguồn vốn hỗ trợ mua nhà…

Từ những ghi nhận trên, DKRA Việt Nam nhận định rằng thị trường đang có biểu hiện bất hợp lý ở tỷ lệ nguồn cung giữa các phân hạng căn hộ. Trên thực tế, nguồn cung căn hộ hạng C phải chiếm tỷ trọng lớn hơn nguồn cung các phân khúc còn lại vì đây là phân khúc đáp ứng đa phần nhu cầu nhà ở của người mua.

Ông Phạm Lâm, Tổng Giám đốc DKRA Việt Nam cho rằng hiện nay, Việt Nam có tỷ lệ dân số trẻ chiếm đa số và có mức thu nhập không cao, hướng đến căn hộ hạng C với nhu cầu mua nhà lần đầu để ở.

Đồng thời, trong quá trình đô thị hóa và các chương trình cải tạo, chuyển đổi chung cư cũ, tái định cư nhà ở ven kênh rạch, căn hộ hạng C được xem là phân khúc phù hợp với nhu cầu nhà ở bức thiết và điều kiện tài chính của người dân.

"Để cải thiện và khắc phục tình trạng lệch pha như hiện tại, Nhà nước và các Bộ, Sở, ban ngành, cơ quan chức năng đóng vai trò rất quan trọng trong việc ban hành, triển khai các chương trình nhà ở quốc gia mang tính dài hạn, quy hoạch cơ sở hạ tầng đồng bộ giữa các khu vực, hoàn thiện hệ thống giao thông…", ông Lâm phát biểu.

Về phía chủ đầu tư, việc điều chỉnh giá thành sản phẩm về mức giá hợp lý và tăng cường các chính sách hỗ trợ khách hàng sẽ góp phần đưa căn hộ hạng C đến tay khách hàng, từ đó kết nối nguồn cung đáp ứng nhu cầu ở thật.