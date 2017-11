Thị trường căn hộ chung cư năm 2018 sẽ diễn biến thế nào?

Mới đây, Hiệp hội BĐS TP.HCM đã công bố dự báo thị trường BĐS TP.HCM hai tháng cuối năm, dịp Tết Mậu Tuất và năm 2018. Cụ thể theo dự báo này, thị trường BĐS vẫn còn nằm trong chu kỳ phục hồi và tăng trưởng, nhưng sẽ tiếp tục tình trạng chững lại so với năm 2016.

Về dự báo có hay không có “bong bóng” BĐS trong 2 tháng cuối năm 2017 đến Tết Mậu Tuất và năm 2018, ông Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng khó có thể xảy ra, do có sự can thiệp, điều chỉnh ngày càng kịp thời và hiệu quả của Nhà nước; do các doanh nghiệp cũng nỗ lực tái cơ cấu đầu tư, định hình lại sản phẩm phù hợp nhu cầu của thị trường; và do các nhà đầu tư thứ cấp ngày càng tỉnh táo, am hiểu thị trường hơn.

Nói về phân khúc căn hộ chung cư trong năm 2018, ông Châu cũng nhấn mạnh thị trường BĐS TPHCM sẽ có sự chuyển hướng mạnh sang phân khúc có giá vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu thật của đa số người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị.

Cùng quan điểm với ông Châu, trong một cuộc trao đổi với chúng tôi vào ngày 6/11 vừa qua ông Nguyễn Trần Nam - Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết dường như thị trường căn hộ chung cư cao cấp đã bắt đầu trầm lắng, nhu cầu người mua cũng ít dần trong khi lượng cung còn khá nhiều. Vì vậy, các doanh nghiệp đang dần chuyển hướng sang phân khúc căn hộ bình dân và bất động sản nghỉ dưỡng vào năm 2018.

"Hiện nay, một số doanh nghiệp lớn đang ráo riết chuẩn bị xây dựng căn hộ giá rẻ như Vingroup sẽ đầu tư xây dựng 200.000-300.000 căn hộ VinCity hay mới đây FLC cũng đã tuyên bố xây dựng hàng trăm căn hộ giá rẻ tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cùng với đó FLC cũng tuyên bố sẽ xây dựng 15.000 căn hộ giá rẻ tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Định, Thái Bình, Quảng Ninh…", ông Nam nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, trên thị trường BĐS hiện nay tỷ trọng căn hộ vừa túi tiền so với căn hộ cao cấp đang vô cùng thấp chỉ chiếm khoảng 20%. Đây cũng là lý do khiến nhiều dự án nhà trên dưới 1 tỷ đồng có tốc độ bán hàng và giao dịch rất tốt trên thị trường trong bất động sản trong năm 2017.

Tại Hà Nội, có thể kể đến như dự án Tứ Hiệp Plaza ngay gần công viên Yên Sở do Công ty Vinh Hạnh làm chủ đầu tư. Trong lễ mở bán dự án vào ngày 5/11 vừa qua thu hút hơn 300 khách hàng tham dự với kết quả giao dịch thành công trong một buổi sáng lên tới gần 30 giao dịch, một con số khá ấn tượng trong bối cảnh nhiều dự án chung cư cao cấp chỉ bán được vài căn/tháng.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện chủ đầu tư cho rằng, chính họ cũng bất ngờ trước nhu cầu mua căn hộ cuối năm của nhiều gia đình trẻ còn quá lớn. Cũng một phần vì Tứ Hiệp Plaza là căn hộ giá rẻ khi chưa đến 1 tỷ đồng/căn với đầy đủ tiện ích tiêu chuẩn cao cấp như 2 tầng hầm, trung tâm thương mại, bể bơi... lại gần khu vực trung tâm, sát công viên Yên Sở nên được nhiều gia đình trẻ lựa chọn. Được biết, Tứ Hiệp Plaza sẽ cất nóc vào tháng 12 tới và sẵn sàng bàn giao trong năm 2018.

Ngoài Tứ Hiệp Plaza, quan sát trên thị trường có thể thấy nhiều dự án căn hộ giá rẻ cũng nhanh chóng cạn nguồn cung chỉ sau một thời gian ngắn mở bán như dự án Ecohome Phúc Lợi (Long Biên); dự án Gemek Premium, Golden An Khánh giai đoạn 2 (Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức)...

Không chỉ tại Hà Nội, căn hộ giá tầm 1 tỷ đồng tại TPHCM cũng là phân khúc được người mua nhà săn lùng và hết hàng nhanh, thậm chí tăng giá. Có thể kể đến như dự án Tara Residence Tạ Quang Bửu, dự án Heaven Riverview (quận 8) được chào bán trong quý II-III/2017 cũng xảy ra tình trạng hết hàng nhanh chóng. Một dự án nhà vừa túi tiền khác là Roxana Plaza nằm ở cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn cũng xảy ra tình trạng tương tự khi công bố mở bán trong năm 2017.

Theo đánh giá của các chuyên gia, không chỉ trong năm 2018 mà trong vòng 5-10 năm tới, nhà chung cư giá một tỷ đồng vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Hiện nay đây là thị phần "nóng" được quan tâm nhiều nhất và cũng là phân khúc có nhu cầu ở thật lớn nhất thị trường. Nguồn cầu và khả năng chi trả cho nhà ở có giá trị trong ngưỡng một tỷ đồng luôn chiếm ưu thế so với căn hộ trung - cao cấp, đa số mua để đầu tư.