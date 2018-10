Thị trường căn hộ TP.HCM năm 2018 sụt giảm mạnh nhưng 2019 có thể sẽ khác

Tuy nhiên, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam nhấn mạnh rằng tình hình này hiện nay đang có sự "đảo chiều", bởi nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn tại TP.HCM đang chuẩn bị tung ra thị trường một lượng cung căn hộ khá lớn, trong đó phân khúc căn hộ siêu sang có giá từ 5.000-7.000 USD/m2 quay trở lại.

"Một điểm đáng chú ý sẽ làm thay đổi bộ mặt thì trường, khách hàng đều trông đợi là dự án Vincity Grand Park của tập đoàn Vingroup đã bắt đầu khởi động. Theo đó, đây là dự án được dự báo là có nguồn cung khá lớn, được đầu tư theo mô hình của Singapore để tạo nên một khu đô thị công viên xanh đúng nghĩa, với giá cả hợp lý. Hứa hẹn sẽ tạo làn sóng mới cho thị trường trong năm 2019", bà Dung nói thêm.

Theo báo cáo thị trường của CBRE, số lượng căn hộ chào bán mới tại TP.HCM trong quý 3/2018 đạt 6.711 căn, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 9% so với quý trước của năm 2018. Lũy kế 9 tháng 2018, có 22.363 căn hộ được chào bán ra thị trường, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ.

Các chủ đầu tư muốn né tránh "tháng cô hồn - tháng 7 âm lịch" và thường chuẩn bị kế hoạch bán hàng cuối năm như tuyển rầm rộ nhân viên kinh doanh, huấn luyện dự án và thu thập thông tin khách hàng, nhận đặt giữ chỗ.

Cũng theo CBRE, xét về tỷ lệ giữa các phân khúc sản phẩm, phân khúc hạng sang trong quý này tiếp tục khan hiếm nguồn cung, không có dự án mới nào được chào bán trong mấy tháng qua. Một số dự án hạng sang cho phép khách hàng đặt chỗ trong quý dường như đã "kín chỗ", cá biệt có dự án lượng đặt chỗ gấp 4 lần số căn sẽ được chào bán nhờ vào các vị trí đắc địa của dự án.

Quan sát trên thị trường cho thấy, đại gia địa ốc đến từ HongKong - tập đoàn Anpha King với quỹ đất lớn đều tập trung ở khu trung tâm quận 1, cho biết cũng sẽ "ra hàng" trong những tháng tới, với nguồn cung hơn 1.000 căn hạng sang. Ngoài ra, Tập đoàn Novaland trở lại thị trường lần này với khu căn hộ sang trọng cũng nằm tại quận 1; Tập đoàn BĐS Mapletree có một dự án hạng sang khác tại khu Đảo Kim Cương (quận 2)...

Phân khúc cao cấp đứng thứ 2, chiếm 40% tổng nguồn cung mới, trong khi phân khúc trung cấp tiếp tục dẫn đầu về nguồn cung chào bán mới trên thị trường, chiếm đến 52%. Phân khúc bình dân chỉ chiếm khoảng 8% tổng nguồn cung từ giai đoạn mở bán cuối cùng của một dự án tọa lạc tại quận 12.

CBRE cho biết thêm, số lượng căn hộ bán được trong quý 3/2018 sụt giảm do các dự án mới mở bán không nhiều và do "vướng" tháng 7 âm lịch nên người mua cũng cân nhắc khá kỹ lưỡng. Theo đó, cả quý này có 6.568 căn được bán ra, giảm 7% so với quý trước và 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Mặc dù lượng giao dịch không nhiều nhưng lượng đặt chỗ lớn ở các dự án chuẩn bị mở bán cho thấy thị trường đang nhận được sự quan tâm của người mua", bà Dung cho biết.

Về giá bán, báo cáo nghiên cứu của CBRE cho thấy, mặt bằng giá trung bình tiếp tục tăng trong suốt cả quý 3. Giá bán trung bình tại thị trường sơ cấp ghi nhận ở mức 1.607 USD/m2, tăng 2% so với quý trước và tăng 10% so với năm ngoái. Giá bán tăng được ghi nhận tại các dự án trung và cao cấp có vị trí tốt. Xét về vị trí, các quận ở khu Đông như quận 2, Thủ Đức và quận 9 ghi nhận mức tăng giá từ 5-7% so với quý 2/2018.

CBRE đưa ra dự báo: Trong quý 4/2018 các dự án trung cấp quy mô lớn (tập trung nhiều tại quận 9 và Tân Bình) sẽ được giới thiệu ra thị trường, giúp cho phân khúc này tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về nguồn cung. Song song đó, phân khúc hạng sang tại quận trung tâm (1, 2,4) đang đón nhận lượng lớn sự quan tâm của khách hàng, từ đó dự báo giá bán sẽ tăng mạnh.

Về khu vực, phía Đông và Nam TP.HCM sẽ tiếp tục là các điểm nóng của thị trường trong thời gian tới. Với lượng lớn nguồn cung sẽ được tung ra thị trường từ quý 4 trở đi, số căn hộ bán được dự kiến cũng sẽ tăng mạnh nhờ nhu cầu đến từ cả nhà đầu tư và người mua để ở, khách nước ngoài cũng sẽ tăng khá mạnh.