Thị trường ngày 06/02: Đồng tăng giá sau lời hứa kích thích kinh tế của Trung Quốc, vàng giảm

Dầu thay đổi ít khi thị trường đợi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Giá dầu gần như ổn định trong phiên qua do thị trường biến động theo kỳ vọng Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được một thỏa thuận thương mại sớm nhất trong tháng này, trong khi đợi số liệu tồn trữ dầu thô của chính phủ Mỹ.

Các nhà đầu tư cũng cân nhắc các nỗ lực cắt giảm nguồn cung của OPEC+ với việc khởi động mỏ dầu lớn nhất của Libya và triển vọng nhu cầu từ Trung Quốc yếu hơn.

Dầu Brent đóng cửa ngày 05/3 tăng 19 US cent lên 65,86 USD/thùng. Dầu thô WTI giảm 3 US cent xuống 56,56 USD/thùng.

Giá tiếp tục giảm sau phiên giao dịch khi số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ lớn hơn dự kiến.

Theo API, dự trữ dầu thô tăng 7,3 triệu thùng trong tuần trước lên 451,5 triệu thùng, trong khi dự đoán của giới phân tích tăng 1,2 triệu thùng. Tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu WTI, dự trữ dầu tăng 1,1 triệu thùng.

Việc hạn chế nguồn cung của OPEC và các đồng minh giúp hỗ trợ giá dầu thô. Nga cho biết sẽ tăng cường cắt giảm sản lượng trong tháng này và các nguồn tin của OPEC trong tuần này cũng cho biết OPEC sẽ gia hạn hiệp ước cắt giảm sản lượng.

Việc khởi động mỏ dầu El Sharara của Libya có thể bù cho sụt giảm ở nơi khác. Mỏ dầu công suất 315.000 thùng/ngày này đã bị đóng kể từ tháng 12/2018.

Lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc chậm lại đã gây áp lực lên giá dầu. Chính phủ Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế xuống 6,0 tới 6,5% trong năm nay và nâng khả năng nhu cầu nhiên liệu chững lại.

Khí tự nhiên của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần

Hợp đồng khí tự nhiên kỳ hạn của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần do nhu cầu cao để sưởi cho hộ gia đình và doanh nghiệp nhằm đối phó với đợt lạnh buốt trên cả nước trong tuần này.

Các thương nhân lưu ý thị trường tập trung nhiều hơn vào trời lạnh trong tuần này và dự báo thời lạnh hơn so với bình thường vào giữa tháng 3/2019 hơn là dự kiến nhiệt độ ở mức trung bình trong phần lớn tuần tới.

Khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2019 trên sàn giao dịch bán buôn New York tăng 2,7 US cent hay 0,9%, đóng cửa tại 2,884 USD/mmBtu, đóng cửa cao nhất kể từ ngày 29/1/2019.

Vàng giảm do đồng USD mạnh

Giá vàng giảm trong phiên qua xuống mức thấp nhất trong hơn 5 tuần do đồng USD tăng bởi số liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Các thị trường chứng khoán toàn cầu gần mức đỉnh 5 tháng, khiến vàng ít hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 1.285,57 USD/ounce. Vàng kỳ hạn trên sàn Comex chốt phiên giảm 0,2% xuống 1.284,7 USD/ounce.

Đồng USD đứng gần mức cao nhất 2 tuần so với các đồng tiền khác nhờ số liệu doanh số bán nhà mới và ngành dịch vụ, làm giảm lo lắng về tăng trưởng kinh tế Mỹ giảm tốc.

Giá vàng đã giảm hơn 2% trong tháng này khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington tăng cường, các báo cáo cho biết một thỏa thuận có thể ký kết tại hội nghị thượng đỉnh ngày 27/3/2019.

Carlo Alberto De Casa, nhà phân tích thuộc công ty ActivTrades cho biết động lực chính dẫn tới đà giảm của giá vàng là kỳ vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm đạt được một thỏa thuận thương mại.

Trong khi đó, ngân hàng đầu tư Goldman Sách nâng dự báo giá vàng trong 12 tháng lên 1.450 USD/ounce từ 1.425 USD/ounce.

Đồng tăng do Trung Quốc hứa giảm thuế

Giá đồng tăng trong phiên qua sau khi Trung Quốc, nước tiêu thụ đồng hàng đầu thế giới công bố các biện pháp kích thích kinh tế gồm giảm thuế cho ngành sản xuất, điều đó thúc đẩy triển vọng nhu cầu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được thỏa thuận để kết thúc tranh chấp thương mại mà đã đẩy giá các kim loại giảm mạnh kể từ mùa hè năm ngoái.

Giá đồng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) kết thúc phiên tăng 1,1% lên 6.478 USD/tấn, đảo lại chiều giảm giá trong ngày 4/3 và tiếp cận mức cao nhất 7 tháng tại 6.540 USD/tấn.

Các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc gồm những lời hứa về chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, phần lớn được dự kiến khi tăng trưởng kinh tế đang hạ nhiệt. Bắc Kinh cho biết mục tiêu tăng trưởng của họ từ 6 tới 6,5% trong năm nay.

Hỗ trợ thị trường đồng là những dấu hiệu nguồn cung thắt chặt trên sàn LME, theo đó dự trữ ở mức 118.600 tấn, thấp nhất kể từ tháng 5/2008 đồng thời giá đồng giao ngay cao hơn giá đồng giao sau 3 tháng 70 USD/tấn, mức cao nhất trong 4 năm.

Tuy nhiên, dự trữ tại kho của sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng hơn gấp đôi lên 227.049 tấn trong mùa hoạt động sản xuất trầm lắng (mùa đông và nghỉ Tết Nguyên đán).

Quặng sắt, thép cây Trung Quốc kết thúc chuỗi tăng 4 ngày

Thép kỳ hạn tại Trung Quốc giảm trong phiên qua, với cả thép cây và quặng sắt đều giảm sau khi tăng trong 4 phiên liên tiếp, do tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại tại quốc gia tiêu thụ kim loại màu lớn nhất thế giới này tiếp tục làm lu mờ triển vọng nhu cầu.

Trung Quốc cắt giảm mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay xuống 6,0 tới 6,5% từ khoảng 6,5% trong năm ngoái, nhưng đưa thêm nhiều kích thích gồm cắt giảm thuế và phí an ninh xã hội, tăng đầu tư cơ sở hạ tầng và cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Quặng sắt trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên kết thúc phiên giảm 1,3% xuống 623 CNY (92,96 USD)/tấn, sau khi giảm khoảng 3% trong đầu phiên giao dịch.

Giá quặng sắt Đại Liên đã đạt mức cao kỷ lục 657,5 CNY/tấn trong tháng 2/2019 sau khi công ty khai thác mỏ hàng đầu thế giới Vale SA tuyên bố bất khả kháng về hợp đồng quặng sắt khi một trong những đập nước thải ở Brazil bị vỡ vào cuối tháng 1/2019.

Hợp đồng thép cây xây dựng trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0,7% xuống 3.793 CNY/tấn. Thép cuộn cán nóng giảm 0,8% xuống 3.777 CNY/tấn.

Cao su TOCOM giảm từ mức cao nhất trong hơn một năm

Giá cao su TOCOM kỳ hạn giảm trở lại từ mức cao nhất trong hơn một năm đã đạt được trong phiên trước do các hàng hóa khác như dầu giảm.

Hợp đồng cao su trên sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) kỳ hạn tháng 8/2019 đóng cửa phiên 05/3 giảm 0,6 JPY xuống 205,6 JPY/kg.

Hợp đồng cao su giao tháng 5/2019 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải ở mức 12.480 CNY/tấn giảm 1,7%.

Giá cao su TSR 20 giao tháng 9/2019 đóng cửa phiên giảm 1,3% xuống 172 JPY/kg.

Cà phê tăng

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2019 tăng 2,3 US cent hay 2,4% lên 99,65 US cent /lb, sau khi giảm 2,8% trong phiên này. Tuần trước giá cà phê đã giảm xuống dưới mức thấp nhất trong 5 tháng tại 96,35 US cent, bởi nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2019 tăng 6 USD hay 0,4% lên 1.527 USD/tấn.

Hiệp hội Cà phê và Cacao Việt Nam cho biết mực nước thấp và nguy cơ hạn hán tại các khu vực trồng cà phê chính sẽ làm tổn hại cho sản lượng cà phê robusta trong năm nay. Sản lượng cà phê năm nay và năm tới sẽ giảm đáng kể.

Đường tăng giá

Đường thô kỳ hạn tháng 5/2019 đóng cửa tăng 0,08 US cent hay 0,7% lên 12,44 US cent/lb, lần đầu tiên đóng cửa tăng trong 4 phiên.

Các đại lý cho biết có sự hỗ trợ vững chắc quanh mức kháng cự 12,34 US cent, với thị trường giảm xuống còn 12,35 US cent trong ngày 4/3 trước khi phục hồi.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5/2019 tăng 1,6 USD hay 0,5% lên 342,90 USD/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 06/03