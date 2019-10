Thị trường ngày 10/10: Dầu biến động trái chiều, vàng tiếp đà tăng, thép và quặng sắt cùng giảm

Dầu biến động trái chiều

Giá dầu biến động trái chiều trong bối cảnh một chiến dịch quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ phát động ở Syria và kỳ vọng về tiến trình kết thúc cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã hỗ trợ giá dầu, song dự trữ dầu thô Mỹ tăng gây áp lực đối với giá dầu.

Chốt phiên giao dịch đêm qua, dầu thô Brent tăng 8 US cent lên 58,32 USD/thùng, trong khi dầu thô Tây Texas WTI giảm 4 US cent xuống 52,59 USD/thùng.

Giá dầu tăng sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ kỳ đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại các máy bay chiến đấu của người Kurd tại khu vực đông bắc Syria, thêm vào đó là cuộc tấn công nhằm mục đích loại bỏ một "hành lang khủng bố" dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, giá dầu chịu áp lực giảm do dự trữ dầu thô Mỹ trong tuần trước tăng 2,9 triệu thùng, hơn gấp đôi so với tăng 1,4 triệu thùng dự kiến của các nhà phân tích, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết. Đồng thời sản lượng dầu thô Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục 12,6 triệu thùng/ngày trong tuần trước đó.

Khí tự nhiên giảm

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm do dự báo nhu cầu thấp, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo tồn kho hàng tuần được dự kiến sẽ cao hơn mức bình thường.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 11/2019 trên sàn New York giảm 5,4 US cent tương đương 2,4% xuống 2,234 USD/mmBTU.

Vàng tiếp đà tăng

Vàng tăng khi dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất, sau biên bản cuộc họp chính sách trong tháng 9/2019 của Ngân hàng Trung ương được công bố, song kỳ vọng về 1 thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đã hạn chế đà tăng giá vàng.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,2% lên 1.507,52 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn New York tăng 0,6% lên 1.512,8 USD/ounce.

Đồng tăng

Giá đồng tăng trước các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc, song kỳ vọng kết thúc tranh chấp thương mại kéo dài suy giảm đã khiến giá đồng dao động trong phạm vi hẹp.

Giá đồng kỳ hạn trên sàn London tăng 0,1% lên 5.684 USD/tấn, do dự trữ đồng tại Thượng Hải ở mức 290.000 tấn, giảm so với 600.000 tấn trong tháng 3/2019 và chạm mức thấp nhất kể từ cuối năm 2011, Snowdon thuộc Deutsche cho biết.

Thép và quặng sắt đều giảm

Giá thép tại Trung Quốc giảm phiên thứ 2 liên tiếp do thị trường bất động sản chậm lại đè nặng lên triển vọng nhu cầu, trong khi dự trữ thép tăng cũng gây áp lực giá.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây kỳ hạn tháng 1/2020 giảm 1,1% xuống 3.390 CNY (474,81 USD)/tấn, trong phiên có lúc giảm 0,4% xuống 3.413 CNY/tấn. Giá thép cuộn cán nóng giao cùng kỳ hạn giảm 0,2% xuống 3.428 CNY/tấn. Trong khi đó, giá thép không gỉ kỳ hạn tháng 2/2020 tăng 0,2% lên 15.675 CNY/tấn.

Doanh số bán bất động sản tại Bắc Kinh trong tuần nghỉ lễ từ 1-7/10/2019 giảm, với doanh số bán nhà mới chạm mức thấp nhất kể từ năm 2014. Đồng thời dự trữ thép tại Trung Quốc đạt 11,4 triệu tấn tính đến ngày 7/10/2019, tăng 594.100 tấn so với tuần kết thúc ngày 26/9/2019, công ty tư vấn Mysteel cho biết.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2020 trên sàn Đại Liên giảm 2,9% xuống 639 CNY/tấn, rời khỏi chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp.

Cao su giảm tại Tokyo, tăng tại Thượng Hải

Giá cao su tại Tokyo giảm do căng thẳng giữa Mỹ -Trung leo thang và sau khi 1 thương nhân cao su lớn Trung Quốc tạm ngừng hoạt động.

Trên sàn TOCOM, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2020 giảm 1 JPY (0,0093 USD) xuống 158 JPY/kg. Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 4/2020 ở mức 148,9 JPY/kg.

Trong khi đó, trên sàn Thượng Hải, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2020 tăng 15 CNY (2,1 USD) lên 10.570 CNY/tấn. Giá cao su TSR20 tăng 70 CNY lên 9.770 CNY/tấn.

Đường giảm, cà phê thấp nhất hơn 1 tháng

Giá đường thô giảm do hoạt động bán ra mạnh và dư cung, trong khi giá cà phê Arabia giảm xuống mức thấp nhất hơn 1 tháng.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2020 trên sàn ICE giảm 0,05 US cent xuống 12,41 US cent/lb. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn London tăng 1,1 USD tương đương 0,3% lên 342,7 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn ICE giảm 0,25 US cent tương đương 0,3% xuống 95,45 US cent/lb, trong phiên có lúc chạm 95,05 US cent/lb, thấp nhất kể từ ngày 6/9/2019. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2019 trên sàn London giảm 1 USD tương đương 0,1% xuống 1.258 USD/tấn, gần mức thấp nhất 9 năm (1.250 USD/tấn) đạt được trong ngày 7/10/2019.

Đậu tương cao nhất gần 3 tháng, ngô giảm, lúa mì không thay đổi

Giá đậu tương tại Mỹ tăng lên mức cao nhất gần 3 tháng, do lạc quan về hoạt động mua vào của Trung Quốc tăng và lo ngại 1 cơn bão mùa đông tại khu vực thượng Trung Tây Mỹ có thể đe dọa năng suất cây trồng. Trong khi đó, giá ngô giảm và giá lúa mì thay đổi nhẹ sau khi đạt mức cao nhất gần 2 tháng và trước báo cáo của chính phủ Mỹ đưa ra trong ngày 10/10/2019.

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2019 trên sàn Chicago tăng 3-1/4 US cent lên 9,23-3/4 USD/bushel, trong phiên có lúc đạt 9,31-1/2 USD/bushel, cao nhất kể từ ngày 15/7/2019.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 12/2019 giảm 1-1/2 US cent xuống 3,94-1/4 USD/bushel, trong phiên có lúc đạt 3,97-1/4 USD/bushel, cao nhất kể từ ngày 12/8/2019. Giá lúa mì giao cùng kỳ hạn không thay đổi ở mức 5-1/4 USD/bushel, trong phiên có lúc đạt 5,04-1/2 USD/bushel, cao nhất kể từ ngày 9/8/2019.

Dầu cọ cao nhất 2 tuần

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng phiên thứ 4 liên tiếp lên cao nhất hơn 2 tuần, do đồng ringgit yếu và giá dầu đậu tương trên sàn Đại Liên tăng. Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn Bursa Malaysia tăng 1,1% lên 2.199 ringgit (524,07 USD)/tấn, trong đầu phiên giao dịch tăng 1,4% lên 2.206 ringgit/tấn, cao nhất kể từ ngày 23/9/2019.

Đồng ringgit – tiền tệ giao dịch dầu cọ - giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần so với đồng USD, khiến dầu cọ mua bằng đồng ringgit rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 10/10