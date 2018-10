Thị trường ngày 11/10: Giá dầu giảm mạnh hơn 2% do phố Wall trượt dốc

Dầu giảm hơn 2% do Wall Street trượt dốc

Giá dầu giảm 2% do thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh, tồn kho cao mặc dù các nhà kinh doanh năng lượng lo ngại về nguồn cung hạn hẹp từ Iran và cơn bão Michael gây đóng cửa 42% sản lượng lọc dầu tại vịnh Mexico.

Dầu thô Brent kỳ hạn giao sau chốt phiên hôm qua 10/10 giảm 1,91 USD, tương đương 2,3%, xuống mức 83,09 USD/thùng. Dầu thô kỳ hạn giao sau tại Mỹ giảm 1,79 USD xuống còn 73,17 USD/thùng, giảm 2,4%.

Viện Dầu khí Mỹ cho biết dự trữ dầu thô tăng 9,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 5/10 đạt 410,7 triệu thùng, tăng gấp bốn lần dự báo cùa các nhà phân tích. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh, với chỉ số chứng khoán S & P500 đánh dấu mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 2/2019 do lãi suất trái phiếu Mỹ tăng và lo ngại về chính sách thương mại đã kích thích hoạt động bán tháo trên Phố Wall.

Ngoài ra, việc IMF cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2018 và 2019, làm tăng lo ngại nhu cầu dầu có thể giảm, cũng gây áp lực tới giá.

Vàng tăng trong khi các kim loại quý khác giảm mạnh

Giá vàng tăng cao khi một số nhà đầu tư mua vào sau khi chứng khoán toàn cầu sụt giảm mạnh và USD suy yếu.

Vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.194,12 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ đã tăng 1,9 USD, tương đương 0,16%, ở mức 1.193,4 USD/ounce.

Các nhà phân tích cho rằng mức tăng giá vàng bị hạn chế do nhu cầu giảm khi đồng nội tệ mất giá ở các nước tiêu thụ vàng lớn như Ấn Độ.

Trong khi đó, giá bạc giảm 0,5% xuống còn 14,29 USD, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 28/9 là 14,21 USD. Giá paladi giảm 0,5% xuống 1.064,22 USD và bạch kim giảm 0,2% xuống 822,20 USD/ounce.

Đường, cà phê, ca cao quay đầu giảm

Giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE quay đầu giảm khỏi mức cao nhất 7 tháng, trong khi cà phê arabica giảm khỏi mức cao 3,5 tháng do hoạt động mua kỹ thuật và đồng real Brazil yếu.

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2019 giảm 0,12 cent, tương đương 0,9%, xuống còn 12,85 cent/lb sau khi chạm mức 13,14 cent, mức cao nhất kể từ đầu tháng 3/2018. Giá đường trắng giao tháng 12/2018 tăng 3,10 USD, tương đương 0,9%, đạt mức 356,50 USD/ tấn.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2018 đã giảm 1,25 cent, tương đương 1,1%, xuống mức 1,119 USD/lb sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 27/6 là 1,1420 USD/lb.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2019 giảm 6 USD, tương đương 0,4%, xuống còn 1.698 USD/tấn sau khi leo lên mức 1.725 USD, mức cao nhất kể từ giữa tháng 6/2018.

Cacao kỳ hạn tháng 12/2018 tại New York đã giảm 31 USD, tương đương 1,5%, xuống còn 2.088 USD/tấn.

Than cốc Đại Liên tăng 4%

Giá than cốc kỳ hạn Đại Liên đã tăng hơn 4% do các nhà đầu tư lo lắng về nguồn cung thắt chặt sau khi tỉnh khai mỏ than lớn Thiểm Tây tuyên bố sẽ giảm sản lượng than cốc hàng năm, loại bỏ các thiết bị sản xuất lạc hậu, nhằm chống ô nhiễm môi trường.

Nguồn cung dự kiến sẽ thắt chặt khiến giá sẽ giảm trong ngắn hạn, các nhà phân tích từ CITIC Futures cho biết.

Trên thị trường giao ngay, một số nhà sản xuất than cốc ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá bán thêm từ 50 đến 100 CNY (7,23 USD - 14,46 USD)/ tấn khi các biện pháp kiểm tra môi trường được tăng cường.

Giá than cốc kỳ hạn tháng 1/2019 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên chốt phiên đã tăng 4,2% lên 2.458,5 CNY/tấn. Giá than luyện cốc Đại Liên hồi phục khỏi mức lỗ ban sáng, chốt phiên tăng 2,1% lên 1.363,5 CNY/ tấn, sau khi đạt mức đỉnh 1.394 CNY, mức cao nhất kể từ 4/12/2017.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng các nhà máy thép sẽ hạn chế tích trữ nguyên liệu thô do mùa đông tới gần do họ sẽ phải cắt giảm sản xuất. Điều này sẽ gây áp lực tới nhu cầu và giá than.

Thép và quặng sắt Thượng Hải tăng nhẹ

Giá than tăng đẩy giá thép tăng lên. Giá thép xây dựng tại sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt phiên tăng 1,1% lên 4.055 CNY/tấn. Trong khi giá quặng sắt kỳ hạn đã tăng trong 3 phiên giao dịch liên tiếp, tăng 1,6% lên 515 CNY/tấn, được hậu thuẫn bởi giao dịch giao ngay vững.

Cao su cao nhất 1 tuần do nhu cầu cao

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo đã tăng lên mức cao nhất một tuần do nhu cầu mua cao, chủ yếu là cao su TSR.

Giá cao su TOCOM kỳ hạn tháng 3 chốt phiên tăng 0,7 JPY đạt 172,7 JPY (1,53 USD)/kg, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 2/10/2018 là 173,3 JPY trong phiên giao dịch liền trước.

Tuy nhiên, giá cao su TSR hợp đồng kỳ hạn tháng 4/2019 của TOCOM lại giảm 0,8% xuống còn 158,8 JPY/ kg, với khối lượng giao dịch là 2.073 hợp đồng.

Giá cao su TSR kỳ hạn tại TOCOM giảm theo xu hướng giá giảm tại Thượng Hải. Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2019 tại Thượng Hải giảm 35 CNY xuống còn 12.585 CNY(1.818 USD)/tấn. Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2018 tại SICOM của Singapore chốt phiên giảm 0,8 cent xuống còn 133,8 cent Mỹ/kg.

Nho Trung Quốc đang vào vụ thu hoạch

Vụ thu hoạch nho của Trung Quốc đang bắt đầu và một khối lượng lớn nho đã được cung ứng cho thị trường. Giá nho dao động trong khoảng từ 12-14 CNY(1,56 -2,02 USD)/kg đến 24 CNY (3,46 USD)/ kg tùy loại.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ hấp dẫn của các nước trồng nho khác. Nhiều nước khác đang nỗ lực xin giấy phép xuất khẩu nho sang nước này. Tây Ban Nha đang đàm phán thương mại với Trung Quốc và Việt Nam để xin phép xuất khẩu nho từ Murcia vào các nước này. California trước đó đã xuất khẩu nho sang Trung Quốc, nhưng do hậu quả của cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, Trung Quốc đã tăng thuế đối với nho của Mỹ. Khối lượng xuất khẩu nho từ California sang Trung Quốc đã giảm, có lợi cho các nhà trồng nho Trung Quốc.

Giá một số mặt hàng chủ chốt lúc 7h sáng ngày 11/10