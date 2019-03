Thị trường ngày 12/3: Dầu thô tăng, giá thịt lợn Trung Quốc cao nhất 14 tháng

Dầu tăng trên 1%



Giá dầu thô tăng bởi Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia,Khalid al-Falih, cho biết chương trình cắt giảm sản lượng của OPEC chưa chắc sẽ kết thúc trước tháng 6/2019 và Cơ quan năng lượng Mỹ thông báo số giàn khoan của Mỹ đã giảm 9 giàn xuống 834.

Kết thúc phiên đầu tuần, dầu Brent tăng 84 US cent tương đương 1,28% lên 66,58 USD/thùng; dầu Tây Texas Mỹ (WTI) tăng 72 US cent tương đương 1,28% lên 56,79 USD/thùng.

Ngày 17 – 18/4/2019, OPEC sẽ họp để xem xét việc có hay không tiếp tục thực hiện chương trình cắt giảm sản lượng. Nhưng tại Hội thảo năng lượng mang tên CERAWeek của IHS Markit, ông Falih cho là quá sớm để thay đổi chính sách này trước tháng 6/2019. Ông nói: "Chúng tôi muốn thấy tồn trữ dầu mỏ toàn cầu giảm xuống, về mức trung bình của 5 năm". Ông cũng cho hay nước ông đang lên kế hoạch giảm xuất khẩu dầu thô trong tháng 4/2019 xuống dưới 7 triệu thùng/ngày.

Hiện thị trường vẫn còn dư thừa nhiều. Cơ quan Năng lượng quốc tế vừa đưa ra nhận định sản lượng dầu thô Mỹ sẽ tăng gần 2,8 triệu thùng/ngày lên 13,7 triệu thùng vào 2024, từ mức khoảng 11 triệu thùng/ngày năm 2018.

Đường tăng theo giá dầu

Giá đường thô giao tháng 5 trên sàn New York tăng 0,11 US cent tương đương 0,9% lên 12,29 UScent/lb bởi giá dầu tăng có thể khích lệ các nhà máy chế biến mía ở Brazil tăng tỷ lệ sản xuất ethanol. Đướng trắng trên sàn London cũng tăng 2 USD tương đương 0,6% lên 340,5 USD/tấn.

Trong mấy tuần qua, giá đường thô có xu hướng tăng. Các nhà sản xuất đường đang bán ở mức giá khoảng 12 đến 13 US cent. Tuy nhiên, cách đây 2 phiên (ngày 7/3/2019), đường thô đã chạm mức thấp nhất 2 tháng là 12,08 UScent.

Brazil đang mong muốn có được thỏa thuận về hạn ngạch đường miễn thuế với Mỹ, giống như hạn ngạch ethanol miễn thuế.

Thịt lợn cao nhất 14 tháng

Giá lợn hơi tại Trung Quốc vừa chạm mức cao nhất trong vòng 14 tháng và có khả năng sẽ còn tiếp tục tăng do dịch Tả lợn Châu Phi. Tại các khu vực sản xuất và tiêu thụ thịt chính, giá ngày 11/3/2019 tăng trung bình 7% so với 8/3/2019, đạt 15,09 CNY (2,24 USD)/kg. Mặc dù nhu cầu thường yếu vào thời điểm này hàng năm, giá thịt lợn tại Trung Quốc từ đầu tháng 3/2019 tới nay đã tăng gần 20%. Nguyên nhân bởi nguồn cung khan hiếm vì một số người chăn nuôi không muốn bán ở thời điểm này do dự đoán nguồn cung sẽ còn khan hiếm hơn nữa.

Dịch Tả lợn Châu Phi đã xảy rá ở 28 tỉnh thành trên khắp Trung Quốc. Tới nay nước này đã phát hiện 111 ổ dịch và đã tiêu hủy khoảng 1 triệu con lợn để ngăn chặn sự lây lan.

Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, số lợn nuôi tại nước này trong tháng 1/2019 đã giảm 13% so với tháng 1/2018, trong khi số lợn nái giảm 15% cũng so cùng kỳ.

Vàng giảm do USD và chứng khoán đi lên

Giá vàng đã mất mốc 1.300 USD/ounce sau khi cổ phiếu trên toàn cầu tăng điểm sau thông tin bán lẻ của Mỹ mạnh hơn dự kiến (tăng 0,2% trong tháng 1/2019, trong khi các nhà kinh tế dự đoán là không thay đổi) làm bớt đi lo ngại về sự suy yếu của cường quốc số 1 thế giới này.

Vàng giao ngay trên sàn London giảm 0,5% xuống 1.292,21 USD/ounce, trong khi vàng giao kỳ hạn giảm 0,6% xuống 1.291,10 USD/ounce.

Phiên liền trước (8/3/2019), vàng gia ngay có lúc đạt 1.300,61 USD/ounce, nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng lùi về 1.300 USD. Các nhà đầu tư trên thị trường vàng đang hướng sự chú ý vào cuộc bỏ phiếu về Brexit tại Quốc hội Anh sẽ diễn ra trong ngày 12/3/2019.

Tuy nhiên, thị trường vàng vẫn có động lực hỗ trợ bởi còn đó nỗi lo về kinh tế toàn cầu. Chiến lược gia Bart Melek của Công ty TD Securities ở Toronto cho biết: "Bước sang năm 2019 bắt đầu nhận thấy một số yếu tố cơ bản (trên toàn cầu) yếu đi do tác động từ việc Mỹ tăng lãi suất liên tiếp trong năm 2018. Chẳng hạn như hiệu quả của chính sách giảm thuế của Tổng thống Donald Trump không được như mong đợi".

LNG thấp nhất 18 tháng

Giá trung bình khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay cho thị trường Nhật Bản trong tháng 2/2019 đã giảm xuống mức thấp nhất 18 tháng, chỉ còn 7,59 USD/mmBtu (triệu đơn vị nhiệt Anh), mức thấp nhất kể từ tháng 9/2017.

Giá LNG giao ngay tại Châu Á đã giảm liên tiếp trong 11 tuần qua, và tính từ đầu năm 2019 tới nay đã sụt trên 30% bởi dự báo thời tiết mùa Đông năm nay ấm hơn bình thường trong khi nguồn cung dồi dào. Giá LNG giao ngay cập cảng Nhật Bản trong tháng 2/2019 là 8,30 USD/mmBtu, thấp nhất kể từ tháng 5/2018.

Nguyên liệu ngành thép giảm

Giá nguyên liệu sản xuất thép tại Trung Quốc giảm trong phiên vừa qua do chính sách hạn chế sản xuất thép để giảm ô nhiễm. Quặng sắt trên sàn Đại Liên có lúc giảm 3,6% xuống 594,5 CNY (88,42 USD)/tấn, thấp nhất kể từ 27/2/2019, và kết thúc phiên ở 598 CNY. Do nhu cầu quặng sắt yếu trong cả tháng 2/2019, lưu kho tại các cảng Trung Quốc tiếp tục tăng, ngày 11/3/2019 đạt trên 147 triệu tấn – mức cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.

Trong khi đó than cốc giảm phiên thứ 5 liên tiếp, có lúc xuống 1.965 CNY (3,8%), trước khi chốt phiên ở 1.966,5 CNY; than luyện cốc cũng giảm 2,3% xuống 1.226 CNY/tấn. Thép cây trên sàn Thượng Hải giảm 1,6% xuống 3.723 CNY/tấn; thép cuộn cán nóng giảm 0,6% xuống 3.692 CNYtấn.

Đến cuối tháng 3 này, Chính phủ Trung Quốc sẽ đánh giá hiệu quả nỗ lực hạn chế ô nhiễm không khí trong mùa đông của lãnh đạo 28 thành phố Trung Quốc, bao gồm cả "vương quốc thép" Đường Sơn.

Lúa mì và đậu tương chạm mức thấp mới

Lúa mì Mỹ giá giảm 2,7% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2018 do lượng tồn trữ còn nhiều cho phép khách hàng quốc tế có nhiều sự lựa chọn. Tất cả các hợp đồng lúa mì đỏ mềm vụ Đông, đỏ cứng vụ Đông và lúa mì vụ Xuân đều giảm xuống mức thấp mới. Lúa mì đỏ mềm vụ Đông giao tháng 5 trên sàn Chicago giảm 11 US cent xuống 4,28-1/2 USD/bushel.

Tuy nhiên, tại Nga, sau mấy tuần giảm, giá lúa mì xuất khẩu trong tuần qua ổn định bởi nguồn cung trong nước không nhiều. Lúa mì Biển Đen của Nga (loại 12,5% protein (giao vào cuối tháng 3-đầu tháng 4/2019) là 226 USD/tấn, FOB. Lúa mì loại 3 bán trên thị trường nội địa có giá giảm 75 rouble xuống 12.000 rouble (182 USD)/tấn. Ở mức giá này, người có hàng giữ hàng lại không bán ra.

Đậu tương cũng giảm giá bởi ít hy vọng về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhà trắng cho biết vẫn chưa có lịch cho cuộc gặp gỡ tiếp theo giữa 2 nước về vấn đề này.

Kết thúc phiên vừa qua, đậu tương giao tháng 5 trên sàn Chicago giảm 5-3/4 US cent xuống 8,9 USD/bushel, tiếp tục ở mức thấp nhất kể từ 28/12/2018.

Bưởi tăng, chanh giảm

Giá bưởi nhập khẩu tại Trung Quốc đang tăng mạnh do yếu tố mùa vụ. Trung Quốc nhập khẩu bưởi chủ yếu từ Israel, Ai Cập, Tây Ban Nha và Nam Phi, trong khi đó mùa bưởi ở Nam Phi đã kết thúc vào đầu tháng 1/2019 buộc Trung Quốc phải nhập khẩu từ những thị trường khác. Tuy nhiên, có thể sang tháng 4/2019 nguồn cung bưởi sẽ tăng dần và giá sẽ hạ nhiệt.

Trái với bưởi, giá chanh ở Trung Quốc (cả chanh xanh và chanh vàng) đang rẻ vì nguồn cung dồi dào. Hiện giá chỉ khoảng 6-8 CNY (0,9 – 1,2 USD)/kg. Trung Quốc nhập khẩu một phần chanh từ Thái Lan và Việt Nam, chủ yếu vào tháng 8 – 9 hàng năm. Kể từ sau thời điểm đó, giá thường tăng vì nguồn cung khan hiếm dần.

Giá một số mặt hàng chủ chốt lúc 8h sáng ngày 12/3