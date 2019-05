Thị trường ngày 14/5: Đậu tương thấp nhất 10 năm, chì thấp nhất 33 tháng trong khi vàng tăng mạnh nhất gần 3 tháng

Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đi vào bế tắc, Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc có trị giá 200 tỉ USD, ngay sau đó Trung Quốc cũng có động thái tăng thuế đối với hàng hóa của Mỹ có trị giá 60 tỉ USD. Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang khiến thị trường chứng khoán và hàng hóa rủi ro khác suy giảm, đặc biệt mặt hàng đậu tương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - thấp nhất 10 năm. Chốt phiên giao dịch đêm qua 13/5, giá dầu giảm, chì thấp nhất 33 tháng, thép giảm, dầu cọ thấp nhất 5,5 tháng, trong khi vàng tăng mạnh nhất gần 3 tháng, khí tự nhiên cao nhất 4 tuần.



Dầu giảm



Giá dầu giảm do những bế tắc trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, sau khi tăng mạnh vào đầu phiên giao dịch do lo ngại về nguồn cung dầu sau hàng loạt các cuộc tấn công phá hoại tàu chở dầu tại Trung Đông.

Chốt phiên giao dịch đêm qua, dầu thô Brent giảm 39 US cent xuống 70,23 USD/thùng, sau khi đạt mức cao 72,58 USD/thùng vào đầu phiên. Giá dầu thô Tây Texas WTI giảm 62 US cent xuống 61,04 USD/thùng, sau khi đạt 63,33 USD/thùng trong đầu phiên giao dịch.

Giá dầu chịu áp lực giảm bởi chứng khoán và các tài sản rủi ro khác giảm, khi các nhà đầu tư tìm tài sản trú ẩn an toàn như trái phiếu kho bạc nhằm đối phó với cuộc chiến tranh Mỹ - Trung leo thang.

Trung Quốc đã bất chấp cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và chuyển sang áp đặt mức thuế cao hơn đối với 1 loạt hàng hóa của Mỹ bao gồm rau quả đông lạnh và khí tự nhiên hóa lỏng, sau khi Washington tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc có trị giá 200 tỉ USD. Các nhà đầu tư lo ngại cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể leo thang hơn nữa và ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Khí tự nhiên cao nhất 4 tuần

Khí tự nhiên tại Mỹ tăng lên mức cao nhất 4 tuần, do xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng đạt mức cao kỷ lục và dự kiến nhu cầu trong tuần tới cao hơn so với dự báo trước đó làm lu mờ tin về sản lượng gia tăng.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2019 trên sàn New York tăng 0,2 US cent tương đương 0,1% lên 2,621 USD/mBTU, cao nhất kể từ ngày 12/4/2019.

Vàng tăng mạnh nhất gần 3 tháng

Vàng tăng và có ngày tăng mạnh nhất trong gần 3 tháng, do các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn khi Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa các khoản thuế do chính quyền Trump áp đặt.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA (London Bullion Market Association) tăng 1,1% lên 1.299,3 USD/ounce, trong phiên có lúc đạt 1.301,1 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 11/4/2019 và có ngày tăng mạnh nhất kể từ ngày 19/2/2019. Vàng kỳ hạn tháng 6/2019 trên sàn New York tăng 1,1% lên 1.301,8 USD/ounce.

Chiến lược gia hàng hóa cao cấp Phillip Streible thuộc RJO Futures cho biết: "Chúng tôi đang tìm mua tài sản trú ẩn an toàn khi các cuộc đàm phán thương mại bị phá vỡ và Trung Quốc sẽ trả đũa. Rủi ro địa chính trị gia tăng, căng thẳng thương mại leo thang, đồng USD giảm và thị trường chứng khoán chịu áp lực giảm, tất cả những yếu tố này đã thúc đẩy giá vàng tăng".

Chì thấp nhất 33 tháng

Giá chì giảm xuống mức thấp nhất gần 3 năm do lo ngại nhu cầu kim loại công nghiệp sẽ giảm bởi những căng thẳng thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Giá chì kỳ hạn trên sàn London giảm 2% xuống 1.785 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 9/8/2016.

Đây là thời điểm nhu cầu tiêu thụ chì rơi xuống mức thấp nhất trong khi nguồn cung tái chế tăng, Colin Hamilton, giám đốc nghiên cứu hàng hóa thuộc BMO Capital cho biết.

Thép giảm, quặng sắt tăng

Giá quặng sắt và thép tại Trung Quốc diễn biến trái chiều, do các nhà đầu tư tiếp tục lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh gia tăng.

Giá thép cây kỳ hạn trên sàn Thượng Hải giảm 1,2% xuống 3.691 CNY (537,73 USD)/tấn. Giá thép cuộn cán nóng giảm 1,7% xuống 3.611 CNY/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn trên sàn Đại Liên tăng 1% lên 653,5 CNY/tấn, do dự trữ quặng sắt nhập khẩu chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017 xuống 133,6 triệu tấn, công ty tư vấn SteelHome cho biết.

Cao su tăng

Giá cao su tại Tokyo tăng do hoạt động mua mang tính kỹ thuật, song bế tắc trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc làm gia tăng lo ngại về triển vọng nền kinh tế toàn cầu và hạn chế đà tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn TOCOM tăng 0,6 JPY tương đương 0,3% lên 187,3 JPY (1,7 USD)/kg. Trong khi giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 11/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,2% xuống 162,3 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn Thượng Hải tăng 90 CNY lên 11.905 CNY (1.732 USD)/tấn.

Nhà phân tích hàng hóa Satoru Yoshida thuộc Rakuten Securities dự kiến giá cao su trên sàn TOCOM sẽ dao động trong phạm vi hẹp từ 186 – 190 JPY/kg.

Đậu tương thấp nhất 10 năm

Giá đậu tương tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 10 năm, do căng thẳng Mỹ - Trung leo thang làm giảm kỳ vọng hoạt động xuất khẩu đậu tương. Đồng thời, tiến độ trồng trọt tại khu vực trung tây Mỹ bị chậm lại có thể khiến những người nông dân chuyển diện dịch trồng ngô sang đậu tương, đẩy nguồn cung đậu tương gia tăng.

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn Chicago giảm 4-1/2 US cent xuống 8,04-3/4 USD/bushel, trong phiên có lúc chạm 7,91 USD/bushel, thấp nhất kể từ tháng 12/2008.

Đường tăng, cà phê giảm

Giá đường tăng do hoạt động mua vào, trong khi giá cà phê giảm.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn ICE tăng 0,12 US cent tương đương 1% lên 11,84 US cent/lb. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn ICE tăng 2,8 USD tương đương 0,9% lên 326,4 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2019 giảm 1,2 US cent tương đương 1,3% xuống 89,6 US cent/lb, giảm phiên thứ 3 liên tiếp trong 5 phiên. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2019 giảm 18 USD tương đương 1,3% xuống 1.346 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 9 năm trong tuần trước (1.267 USD/tấn).

Dầu cọ thấp nhất 5,5 tháng

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 4 liên tiếp xuống thấp nhất 5,5 tháng, do lo ngại về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và dự kiến sản lượng trong những tháng tới sẽ tăng gây áp lực thị trường.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn Bursa Malaysia giảm 0,6% xuống 1.972 ringgit (473,75 USD)/tấn, sau khi giảm 1,3% trong tuần trước đó, trong phiên có lúc chạm 1.960 ringgit/tấn, thấp nhất kể từ ngày 27/11/2018.

Giá hồ tiêu Kampot ổn định trong 4 năm qua

Hiệp hội Xúc tiến Hồ tiêu Campuchia cho biết giá hồ tiêu Kampot không thay đổi trong 4 năm qua. Giá hồ tiêu đen, đỏ và trắng - được bán với giá tương ứng khoảng 15 USD, 25 USD và 28 USD/kg.

Sản lượng hồ tiêu Kampot tại Campuchia sẽ tăng đáng kể trong năm nay, Hiệp hội cho biết.

Hiệp hội dự báo sản lượng hồ tiêu Kampot năm 2019 sẽ đạt 90 tấn, song vẫn thấp hơn so với 100 tấn năm 2017. Khoảng 50% trong tổng số hồ tiêu Campuchia được chuyển đến EU, trong khi khoảng 20% được xuất khẩu sang các nền kinh tế khác, chủ yếu là Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong và Nga. 30% còn lại được tiêu thụ trong nước.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 14/05