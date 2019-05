Thị trường ngày 23/5: Giá dầu giảm mạnh, quặng sắt tiếp tục lập kỷ lục cao mới

Dầu giảm 2% do dự trữ tăng vọt

Giá dầu đã giảm khoảng 2% do dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng đột biến trong khi các nhà đầu tư lo ngại rằng cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh có thể làm giảm nhu cầu dầu thô trong thời gian dài tới.

Chốt phiên giao dịch đêm qua, giá dầu thô Brent kỳ hạn tháng 7/2019 giảm 1,19 USD, hay 1,7% xuống còn 70,99 USD/thùng. Giá dầu thô Tây Texas WTI cùng kỳ hạn giảm 1,71 USD, tương đương 2,7%, còn 61,42 USD/thùng.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 4,7 triệu thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2017 đạt 476,8 triệu thùng, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho biết. Mức tăng quá bất ngờ so với dự đoán giảm 599.000 thùng của các nhà phân tích.

Các cuộc đàm phán bổ sung giữa các quan chức hàng đầu đã không được lên kế hoạch kể từ khi vòng cuối cùng kết thúc trong bế tắc vào ngày 10/5, khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt mức thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết Washington còn ít nhất một tháng nữa để đưa ra mức thuế quan tiếp theo đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc sau khi nghiên cứu tác động đến người tiêu dùng. Cuộc xung đột đang đè nặng lên dự báo tăng trưởng kinh tế và dự đoán nhu cầu dầu mỏ. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vào thứ Ba đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay.

Vàng ổn định

Vàng giao dịch tương đối ổn định kể từ khi cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ bắt đầu, sau khi rơi xuống mức thấp nhất 2 tuần trong phiên liền trước khi thị trường chứng khoán suy giảm bởi những căng thẳng thương mại mới.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA (London Bullion Market Association) ổn định ở mức 1.273,68 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 7/2019 của Mỹ tăng nhẹ 0,1% đạt 1.274,20 USD/ounce.

Biên bản cuộc họp cuối cùng của Hoa Kỳ Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách đã đồng ý giữ nguyên tỷ lệ lãi suất trong thời gian dài.

Đầu tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết sẽ còn sớm chưa thể đánh giá tác động của cuộc chiến thương mại và thuế quan đối với chính sách tiền tệ.

Giá đất hiếm lên mức cao nhất 4 năm

Giá đất hiếm giao ngay ở Trung Quốc tăng mạnh lên mức cao nhất 4 năm sau khi cấm nhập khẩu từ nước láng giềng Myanmar. Đất hiếm- kim loại quý hơn vàng, có chứa nguyên tố dysprosium được sử dụng trong sản xuất nam châm, laser và lò phản ứng hạt nhân.

Giá đất hiếm đã tăng mạnh hai ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm một công ty đất hiếm ở Giang Tây, làm dấy lên suy đoán rằng Trung Quốc, nhà sản xuất đất hiếm số 1 thế giới, có thể hạn chế xuất khẩu sang Hoa Kỳ như một phần của cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Hải quan ở phía tây nam tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, giáp biên giới Myanmar, đã cấm nhập khẩu quặng đất hiếm từ quốc gia Đông Nam Á này từ ngày 15/5, theo tờ Thời báo Chứng khoán nhà nước đưa tin ngày 13/5.

Myanmar cung cấp 50% nguyên liệu đất hiếm nặng trung bình cho Trung Quốc trong năm 2018. Các nhà phân tích tin rằng lệnh cấm là một nỗ lực để ngăn chặn buôn lậu.

Giá kim loại đất hiếm dưới dạng dysprosium, chủ yếu dùng trong chế tạo nam châm tăng 16,4% lên tới 2.300 CNY(333,25 USD)/kg, cao nhất kể từ tháng 5/2015. Giá kim loại Terbium đã tăng vọt lên 4.500 CNY/kg, cao nhất kể từ 11/2017 và giá oxit gadolinium tăng 19% trong tháng này, đạt 175.000 CNY/tấn, mức cao nhất kể từ 8/2017.

Thép tăng, quặng sắt lập kỷ lục mới, than cao nhất 9 tháng

Giá quặng sắt tại Trung Quốc đã nhảy lên mức cao kỷ lục mới do triển vọng nhu cầu tăng khi các nhà máy thép đang tìm kiếm nguồn nguyên liệu thô sau khi dự trữ giảm. Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn Đại Liên chốt phiên tăng 3,4% đạt 728 CNY/tấn sau khi đạt mức cao nhất kể từ 2013 là 733 CNY(106,08 USD)/tấn vào phiên sáng.

Các nhà máy thép hiện đang có mức tồn kho thấp và chỉ mua cầm chừng đủ dùng do giá nguyên liệu cao. Dự trữ quặng sắt trung bình tại các nhà máy đã giảm xuống còn 20 ngày sử dụng, giảm so với mức tồn kho bình thường là 30 ngày. Dự trữ quặng tại một số nhà máy tư nhân ở tỉnh luyện thép hàng đầu Hà Bắc đã giảm xuống chỉ còn 10 ngày.

Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng băn khoăn về sự gián đoạn nguồn cung tiếp diễn từ Brazil, nguồn cung quặng sắt lớn thứ hai của Trung Quốc, sau khi công ty khai thác quặng lớn nhất Vale cảnh báo về nguy cơ vỡ đập khác và tạm ngưng hoạt động một tuyến đường sắt.

Giao hàng quặng sắt từ Brazil đã giảm 416.000 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 19/5 so với một tuần trước đó, trong khi hàng từ Úc đã tăng thêm 1,69 triệu tấn, theo Mysteel.

Giá thép cây tiêu chuẩn tăng 1,7% lên 3.910 CNY/tấn, trong khi giá cuộn cán nóng tăng 1,7% lên 3,757 CNY.

Giá than luyện cốc Đại Liên tăng vọt 5,3% lên mức cao nhất 9 tháng là 2.338 CNY/tấn, nhờ giá giao ngay vững và các biện pháp bảo vệ môi trường thắt chặt sẽ hạn chế sản xuất trong khu vực sản xuất than cốc chính.

Đồng thấp nhất 4 tháng

Giá đồng đã chạm mức thấp nhất 4 tháng do tranh chấp thương mại gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khiến giới đầu tư lo ngại về tăng trưởng kinh tế và nhu cầu suy yếu.Giá đồng tại Sàn giao dịch kim loại London ( LME) đóng cửa giảm 1,1% xuống 5.928 USD/tấn sau khi đạt 5.913,50 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 24/1. Giá đồng đã giảm 4 phiên liên tiếp và giảm khoảng 20% ​​so với mức cao đầu tháng 6/2018, trước khi cuộc xung đột thương mại bắt đầu.

Nhôm thấp nhất 2,4 năm

Trong khi đó, giá nhôm cũng rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2017 sau khi tòa án Brazil dỡ bỏ các hạn chế sản xuất đối với một nhà máy alumina lớn. Nhà phân tích Robin Bhar của Soce Generale cho biết bối cảnh kinh tế vĩ mô và tình hình thương mại ngày càng tồi tệ đang đẩy các nhà đầu tư bán tháo, ép giá kim loại xuống thấp hơn.

Giá nhôm kỳ hạn 3 tháng tại LME chốt phiên giảm 1% xuống mức 1.779 USD/tấn sau khi chạm mức thấp hơn hai năm là 1.776,50 USD/tấn.

Đường, cà phê đều giảm

Giá đường và cà phê đều giảm trên thị trường New York trong bối cảnh thị trường hàng hóa yếu hơn. Chỉ số hàng hóa chính của Thomson Reuters gồm 19 thị trường ở mức thấp nhất trong một tuần. Giá đường thô kỳ hạn tháng 7 giảm 0,19 cent, tương đương 1,6%, xuống mức 11,62 cent/lb sau khi chạm mức cao nhất trong một tuần là 11,95 cent. Thị trường tiếp tục bị áp lực bởi nguồn cung dồi dào và kho dự trữ lớn trên toàn cầu.

Giá dầu giảm cũng là yếu tố ép giá đường giảm vì giá dầu giảm có thể khuyến khích các nhà máy mía Brazil sản xuất nhiều đường hơn là nhiên liệu sinh học ethanol.

Giá đường trắng tại London giao tháng 8/2019 giảm 3,50 USD, tương đương 1,1%, xuống mức 322,80 USD/tấn.

Giá cà phê arabica tháng 7 giảm 1,15 cent, tương đương 1,2%, xuống mức 91,75 cent/lb sau khi đạt mức cao nhất trong ba tuần là 93,85 cent. Giá cà phê robusta giao tháng 7 giảm 3 USD, tương đương 0,2%, xuống mức 1.361 USD/ tấn.

Ngân hàng Rabobank dự báo thị trường cà phê toàn cầu sẽ dư thừa 5,4 triệu bao trong năm 2018-19 nhưng chỉ thặng dư 1,8 triệu bao cho năm 2019-20 do giá thấp hơn sẽ hạn chế trồng trọt trong năm tiếp theo.

Cao su giảm giá

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo đã giảm xuống theo xu hướng giá cao su Thượng Hải mặc dù đã được sự hỗ trợ từ giá cao tại Thái Lan.

Tại Tokyo, giá cao su giao tháng 10/2019 giảm 2,8 JPY, tương đương 1,4%, còn 191,5 JPY(1,73 USD)/kg. Giá cao su 20 TSR giao tháng 11 giảm 0,4% còn 163,5 JPY/kg.

Tại Thượng Hải, giá cao su giao tháng 9/2019 đã giảm 320 CNY còn 11.905 CNY (1.723 USD)/tấn.

Tại Singapore, giá cao su giao tháng 6/2019 giảm 1% còn 150,7 Uscent/kg.

Giá sữa toàn cầu giảm chấm dứt 11 phiên tăng liên tiếp

Giá sữa toàn cầu quay đầu giảm trong cuộc đấu giá hai tuần một lần được tổ chức vào sáng hôm qua, chấm dứt chuỗi tăng cao liên tục kéo dài.

Chỉ số giá sữa toàn cầu giảm 1,2%, với giá bán trung bình là 3.414 USD/ tấn. Chỉ số giá sữa toàn cầu đã tăng 0,4% trong lần bán trước, lần tăng thứ 11 liên tiếp.

Giá sữa bột nguyên kem giảm 2,1%, phần lớn do nguồn cung từ Bắc bán cầu tăng mạnh. Nhưng các nhà phân tích cho biết triển vọng vẫn tương đối mạnh do nhu cầu cao từ châu Á, đặc biệt từ Trung Quốc. Giá đã tăng trong các phiên đấu giá trước do nguồn cung yếu từ New Zealand, kết hợp với nhu cầu mạnh, đặc biệt từ châu Á.

Giá xuất khẩu hành tây Trung Quốc bắt đầu tăng

Theo đại diện của Công ty an toàn thực phẩm Henan Jun's Safe Food Co., Ltd, giá hành tây Trung Quốc bắt đầu tăng do mùa thu hoạch hành tây ở Vân Nam kết thúc và mùa trồng hành tây ở Hà Nam, Giang Tô và Sơn Đông bắt đầu. Giá hành tây năm nay cao hơn cùng kỳ năm ngoái do chất lượng cao hơn nhờ thời tiết thuận lợi, hoạt động quản lý chất lượng tại nông trại tốt cũng như tiếp cận hợp lý với nhu cầu thị trường.

Nhu cầu tiêu thụ hành tây Trung Quốc ở nước ngoài đã suy yếu trong những tháng gần đây do nhiều khách hàng chuyển sự chú ý đến Ai Cập, nơi mùa sản xuất hành tây bắt đầu và họ không thích hình dáng bên ngoài hành tây Trung Quốc.

Hiện công ty chủ yếu cung cấp hành tây cả củ (10 mm x 10 mm) và hành tây thái lát đông lạnh cho thị trường nước ngoài, đa số là khách Châu Âu.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 23/5