Thị trường ngày 3/8: Giá dầu thô tăng 3%, xu hướng giảm bao trùm

Dầu tăng trở lại



Giá dầu thô đã tăng khoảng 3% trong phiên vừa qua sau khi giảm mạnh nhất 7 năm ở phiên trước đó bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa bổ sung thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Tính chung cả tuần giá vẫn giảm.

Kết thúc phiên vừa qua, hợp đồng dầu Brent kỳ hạn tháng 10/2019 tăng 1,39 USD tương đương 2,3% lên 61,89 USD/thùng; dầu Tây Texas Mỹ (WTI) tăng 1,71 USD tương đương 3,17% lên 55,66 USD/thùng. Tuy nhiên, xu hướng giá tăng rất mong manh, và tính chung cả tuần, dầu Brent giảm khoảng 2,7%, trong khi WTI giảm khoảng 1,2%.

LNG thấp nhất hơn 3 năm

Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Châu Á đã giảm xuống mức thấp nhất hơn 3 năm trong tuần này do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu yếu.

LNG bán cho các khách hàng ở Đông Bắc Á kỳ hạn tháng 9/2019 hiện chỉ 4,10 USD/mmBtu, giảm 15 US cent so với cách đây một tuần. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2016.

Vàng tăng trong tuần

Giá vàng vững trong phiên cuối tuần do USD giảm sau số liệu việc làm không mấy tích cực của Mỹ. Tính chung cả tuần giá tăng hơn 2%, mức tăng mạnh nhất trong vòng 6 tuần.

Cuối phiên giao dịch, vàng giao ngay vững ở 1.444,86 USD/ounce, tính chung cả tuần giá tăng gần 2%; vàng kỳ hạn tháng 8/2019 đạt 1.445,6 USD/ounce, kỳ hạn tháng 9/2019 giá 1.448,7 USD/ounce, và tháng 12/2019 đạt 1.457,5 USD/ounce (tăng 1,8%).

Các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu đang có xu hướng cắt giảm lãi suất để ngăn chặn kinh tế suy thoái, và điều này hỗ trợ tích cực cho thị trường vàng.

Quặng sắt giảm nhiều nhất bốn tuần

Giá quặng sắt trên thị trường Trung Quốc giảm trên 4% trong phiên cuối tuần, là mức giảm mạnh nhất 4 tuần, và kết thúc tuần giảm thứ 2 liên tiếp, do Brazil thông báo khôi phục xuất khẩu và lo ngại nhu cầu sụt giảm sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố bổ sung thuế đối với hàng Trung Quốc.

Kết thúc phiên cuối tuần, quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2020 trên sàn Đại Liên giảm 4,2% xuống 724,5 CNY/tấn, mức giảm một ngày mạnh nhất kể từ 6/7/2019. Trong phiên có lúc giá giảm 4,8% xuống 720,50 CNY (103,9 USD)/tấn. Quặng sắt giao ngay nhập vào Trung Quốc (loại hàm lượng sắt 62%) giảm 2,5% xuống 118 USD/tấn.

Xuất khẩu quặng sắt của Brazil trong tháng 7/2019 tăng 16,6% so với cùng tháng năm ngoái, lên 34,3 triệu tấn, mức cao nhất trong vòng 9 tháng, do Vale khôi phục sản xuất ở mỏ lớn nhất của họ.

Thép giảm

Giá thép giảm theo xu hướng quặng sắt. Thép cây kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn Thượng Hải giảm 1,6% xuống 3.816 CNY/tấn, thấp nhất kể từ 21/6/2019. Thép cuộn cán nóng cũng mất 1,5% xuống 3.746 CNY/tấn, thấp nhất kể từ 21/6/2019.

Đồng trải qua tuần giảm giá mạnh nhất một năm

Giá đồng tiếp tục giảm do lo ngại về hậu quả kinh tế sau tuyên bố tăng thuế của ông Trump. Kết thúc phiên vừa qua, đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 2,9% xuống 5.729,5 USD/tấn, sau khi có lúc xuống chỉ 5.725 USD/tấn (thấp nhất kể từ tháng 1/2019). Tính chung cả tuần, giá giảm 4%, nhiều nhất kể từ tháng 8/2018.

Các kim loại khác cũng đồng loạt giảm trong phiên vừa qua, đáng chú ý kẽm chạm mức thấp nhất trong vòng 11 tháng.

Chè thấp nhất nhiều năm

Giá chè tại Kenya đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng khoảng 5 năm do nguồn cung dư thừa và nhu cầu yếu ở các thị trường xuất khẩu chủ chốt.

Kenya là nước xuất khẩu chè đen hàng đầu thế giới và chè cũng là nguồn thu nhập ngoại tệ hàng đầu của nước này.

Trong phiên đấu giá chè diễn ra hàng tuần diễn ra tại thành phố cảng Mombasa, giá chè trung bình đã giảm xuống 1,8 USD/kg, so với mức trung bình 2,58 USD của năm 2018. Như vậy, giá chè đang thấp hơn cả chi phí sản xuất (khoảng 2 USD). Lần gần đây nhất giá chè đấu giá trung bình 2 USD là năm 2014.

Sản lượng chè toàn cầu năm 2018 là 5,85 tỷ kg, trong khi tiêu thụ là 5,61 tỷ kg, tức là dư thừa 240 triệu kg.

Đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn New York giảm 0,1 US cent tương đương 0,8% trong phiên cuối tuần, xuống 12,02 US cent/lb, sau khi có lúc chỉ 11,89 US cent/lb. Nguyên nhân do giá dầu giảm sau đe dọa áp thuế của ông Trump. Giá dầu giảm thường khiến các nhà máy chế biến mía Brazil tăng sản xuất đường và giảm sản xuất ethanol.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá đường thô vẫn tăng 3,7% bởi dự báo nguồn cung trong tương lai sẽ giảm. Hãng phân tích Green Pool đã nâng mức dự báo về lượng thiếu hụt đường trên thị trường trong vụ 2019/20 lên 3,67 triệu tấn, từ mức 1,62 triệu tấn dự báo trước đây.

Trong phiên vừa qua, giá đường trắng kết thúc ở mức giảm 1,9 USD tương đương 0,6% xuống 323,7 USD/tấn.

Bông giảm 4% xuống thấp nhất 3 năm

Giá bông giảm tiếp xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 3 năm do lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung trầm trọng hơn sẽ khiến nhu cầu bông sụt giảm.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, bông kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn New York giảm 2,65 US cent tương đương 4,25% xuống 59,72 US cent/lb. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2016, khi giá chạm 59,43 US cent.

Cao su giảm 4%

Giá cao su trên sàn Tokyo tiếp tục đi xuống, nối tiếp chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp, do nhà đầu tư lo ngại nhu cầu suy yếu trên toàn cầu bởi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang.

Kết thúc phiên vừa qua, hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2020 giảm 6,8 JPY tương đương 4% xuống 168,5 JPY (1,58 USD)/kg, thấp nhất kể từ 26/12/2018.

Cả tuần này, gía đã giảm 8,1%, là tuần giảm thứ 2 liên tiếp, và là mức giảm theo tuần nhiều nhất kể từ tháng 3/2018.

Trên sàn Thương Hải, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9/2019 phiên này cũng giảm 300 CNY xuống 10.340 CNY (1.490 USD)/tấn, thấp nhất trong vòng 1 năm.

Giá một số mặt hàng chủ chốt lúc 7h sáng 3/8