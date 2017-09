Thị trường ô tô Việt: “Kêu trời” vì vừa mua đã lỗ

Ô tô liên tục mất giá

Chưa bao giờ cuộc chiến giảm giá lại diễn ra quyết liệt trên thị trường ô tô Việt Nam như 8 tháng vừa qua. Hàng loạt các chương trình ưu đãi được các nhà phân phối và đại lý liên tiếp tung ra để thu hút người tiêu dùng. Từ Trường Hải, Ford, Honda, Mitsubishi cho đến Nissan hay GM, không công ty nào có thể “khoanh tay đứng nhìn” các đối thủ “tung chiêu”. Ngay đến cả Toyota Việt Nam - vốn được biết đến là hãng xe hiếm khi hạ giá cũng mạnh tay giảm từ 50-210 triệu đồng cho dòng ô tô hạng sang Lexus ngay từ những tháng đầu năm.

Không đơn thuần chỉ là việc cạnh tranh giữa thương hiệu này với thương hiệu khác, ngay cả các đại lý cùng bán một mẫu xe cũng có những chương trình ưu đãi riêng để lôi kéo khách hàng. Vậy nên mới có chuyện vừa mua xe ở đại lý này xong lại thấy đắt hơn vài chục triệu đồng so với đại lý kia. Để tránh làm “mất lòng” khách hàng, Trường Hải đã phải ra thông báo áp dụng một mức giá duy nhất trên toàn quốc đối với từng mẫu sản phẩm từ ngày 1/8.

Bỏ qua sự khác biệt về giá giữa các đại lý, người tiêu dùng vẫn không tránh khỏi tâm lý băn khoăn “Liệu giá xe đã tới đáy?” khi quyết định sắm xe hơi. Tâm lý này là hoàn toàn có cơ sở, bởi thực tế trong thời gian qua không ít mẫu xe tại Việt Nam cứ tháng sau lại ưu đãi, giảm giá nhiều hơn tháng trước.

Giá Honda CR-V thay đổi chóng mặt. Đơn vị: triệu đồng

Mẫu crossover Honda CR-V là một ví dụ điển hình. Giá của CR-V 2.4L (phiên bản thường) trước đây là 1,158 tỷ đồng. Kể từ ngày 8/8, mẫu xe này giảm 170 triệu đồng, còn 988 triệu đồng. Những tưởng mức giá này đã xuống tới đáy và không thể giảm thêm được nữa, nhưng liên doanh Nhật Bản vừa tiếp tục “gây sốc” khi tuyên bố tặng ngay 1 chiếc SH có giá gần 76 triệu đồng cho khách hàng mua xe. Thậm chí, tại một số đại lý phiên bản này chỉ còn được bán với giá 828 triệu đồng. Thông tin trên khiến những khách hàng vừa mua CR-V trong tháng 8 không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Nói đến độ “chịu chơi” về giảm giá, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Mazda CX-5 – đối thủ cùng phân khúc của CR-V. Hồi tháng 6 năm nay, CX-5 “náo loạn” thị trường khi phiên bản thấp nhất về mức 849 triệu đồng, trong khi bản đắt nhất còn 950 triệu đồng. Trước đó khoảng 1 năm, giá khởi điểm của mẫu crossover bán chạy nhất phân khúc này là trên 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, hiện giờ giá khởi điểm của CX-5 đã xuống dưới 800 triệu đồng – mức thấp nhất kể từ mẫu xe được bán tại Việt Nam vào cuối năm 2012.

Người tiêu dùng đắn đo

Theo lộ trình đến năm 2018, thuế nhập khẩu các dòng xe dưới 9 chỗ từ các nước ASEAN về Việt Nam sẽ giảm xuống 0% thay vì mức 30% như hiện nay. Với xe lắp ráp trong nước, một số linh kiện nhập khẩu từ Đông Nam Á đáp ứng đủ điều kiện cũng sẽ được áp dụng mức thuế nhập khẩu 0%. Thêm vào đó, Bộ Tài chính vừa đề xuất miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với linh kiện, phụ tùng ô tô sản xuất trong nước. Như vậy, cả xe nhập khẩu và xe lắp ráp đều đang đứng trước cơ hội giảm giá trong năm tới.

Trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa là bước sang năm 2018, xu hướng giảm giá xe được dự báo sẽ còn tiếp diễn khi các nhà sản xuất và phân phối cố gắng đẩy hàng tồn, thu hồi vốn cũng như không để mất thị phần vào tay đối thủ.

Người tiêu dùng đắn đo trong việc mua xe. Ảnh: Autodaily.vn

Đó cũng là lý do khiến nhiều người tiêu dùng có tâm lý chờ đợi giá xe giảm sâu hơn nữa. Trên thực tế, dù các doanh nghiệp ô tô triển khai hàng loạt chương trình “đại hạ giá” trong thời gian qua, doanh số vẫn không mấy “khá khẩm”. Nếu như vào tháng 7 dương lịch hàng năm – thời điểm trước tháng 7 âm lịch, thị trường ô tô thường tăng trưởng mạnh do người tiêu dùng tranh thủ mua xe để tránh tháng “cô hồn” thì năm nay lại hoàn toàn khác.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô tháng 7 đạt 20.662 xe, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 15% so với tháng 6. Trong khi đó, tháng 7/2015, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.349 xe, tăng 9% so với tháng 6/2015 và tăng 61% so với tháng 7/2014. Tương tự, tháng 7/2016, các thành viên của VAMA cũng tiêu thụ được 28.004 xe, tăng 15% so với tháng trước đó và tăng 38% so với cùng kỳ năm 2015.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2017, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 154.930 xe, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, ô tô du lịch giảm 2%; xe thương mại giảm 10% và xe chuyên dụng giảm 18%.