Thị trường ống thép Việt Nam khởi sắc trong 8 tháng đầu năm

Theo báo cáo tổng quan tình hình thị trường thép của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 8/2017, sản xuất ống thép của các thành viên đạt 208.032 tấn, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng bán hàng ống thép của các thành viên VSA đạt 208.144 tấn, tăng nhẹ so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu ống thép hàn tháng 8 đạt 27.497 tấn, tăng 1,13% so với tháng 7/2017, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 8 tháng 2017, sản xuất ống thép của các thành viên VSA đạt 1,4 triệu tấn, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2016. Lượng bán hàng đạt 1,4 triệu tấn, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Lượng xuất khẩu đạt 173.828 tấn, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2016.

Trong 8 tháng đầu năm, thị phần thép ống của Hòa Phát chiếm 26,42% dẫn đầu thị trường ống thép với lượng sản xuất đạt 383.000 tấn, bán hàng đạt 381.800 tấn. Xếp thứ 2 là Hoa Sen chiếm 17,13% thị phần, lượng sản xuất đạt 242.393 tấn, bán hàng đạt 247.475 tấn. Đứng thứ 3 là Minh Ngọc, chiếm 9,93% thị phần.

Số liệu: Hiệp hội Thép Việt Nam

SeAH VN và Việt Đức lần lượt giữ vị trí thứ 4 và 5 với thị phần đạt 7,74% và 6,87%. Các doanh nghiệp khác thị phần đạt 31,91%.