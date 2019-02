"Thịt chay" từ rau củ có mùi vị, dưỡng chất, "rỉ máu" y như thịt thật, Beyond Meat được cả Bill Gates và McDonald’s đầu tư, tham vọng thay thế thịt toàn cầu

Nội dung nổi bật:

Bối cảnh: Gia súc và gia cầm là một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu khi ảnh hưởng đến cả khí thải, đất, nước …

Kế hoạch: Beyond Meat ra đời với sứ mệnh cao cả, vừa phải thay thế được thịt bò với mùi vị y hệt, vừa phải có giá thành cực kỳ cạnh tranh.

Kết quả: Được ủng hộ nhiệt liệt, Beyond Meat nhanh chóng phát triển và được định giá hơn 550 triệu USD, tự tin với mục tiêu thay đổi cả ngành chăn nuôi hiện tại.

Hamburger và những hậu quả



Vào năm 2018, chỉ riêng người dân Mỹ đã tiêu thụ hết 13 triệu chiếc hamburger, biến nó thành món ăn phổ biến nhất trên cả nước.

Nhưng con số kỷ lục trên đem lại không ít lo ngại, việc tiêu thụ thịt đỏ quá đà đang khiến sức khỏe người tiêu dùng ngày càng đi xuống với nguy cơ bệnh tim và ung thư cao, tiếp đến là ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực của ngành sản xuất thịt bò đối với môi trường.

Theo số liệu thống kê gần nhất, thịt và sữa chỉ cung cấp 18% lượng calories và 37% lượng protein so với các loại thực phẩm khác, nhưng nó lại là "thủ phạm" liên quan đến biến đổi khí hậu khi dẫn đầu trong khả năng hình thành khí thải nhà kính, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và gây ảnh hưởng tới quá trình thoát nước tự nhiên.

Chính vì thế, nhãn hiệu "thịt chay" Beyond Meat đã ra đời với dòng sản phẩm Beyond Burger, những miếng "thịt" được làm 100% từ thực vật với hình dạng, màu sắc, hương vị và khả năng "chảy máu" không khác gì những miếng thịt bò cao cấp, nhưng đáng lưu ý là Beyond Burger là một sản phẩm tốt cho cả người dùng và môi trường.

Giấc mơ của anh chàng "nhà quê"

Beyond Meat được thành lập vào năm 2009 bởi Ethan Brown, một CEO có tuổi thơ gắn liền với nông trại của gia đình tại Maryland, Ethan chia sẻ:

"Tôi dành phần lớn thời gian chơi đùa với đàn bò của gia đình, lớn lên với những loài động vật này khiến tôi không chỉ yêu mến mà còn rất tôn trọng chúng."

Mong muốn đem lại một môi trường tốt nhất cho người thân và những người bạn động vật, Ethan theo đuổi sự nghiệp trong ngành năng lượng xanh và tham gia nhiều chiến dịch tuyên truyền về thay đổi khí hậu toàn cầu.

"Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng, gia súc mới chính là thành phần gây ảnh hưởng lớn nhất tới khí hậu, hơn hẳn những đối tượng mà tôi đang cố gắng cải thiện vào lúc đó." Ethan trả lời phỏng vấn trên CNBC.

Và những nghiên cứu khoa học đã xác nhận điều đó, hiện 3% khí thải nhà kính tại Mỹ xuất phát trực tiếp từ bò chăn nuôi. Còn theo bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, hiện các nhà máy chế biến thịt bò đang dùng tới 1.200 lít nước để sản xuất nửa ký thịt thành phẩm, và những đàn bò khổng lồ tại Mỹ đang ngày làm suy yếu chất lượng đất chăn nuôi.

Theo giáo sư Joseph Poore của Đại học Oxford, việc cắt giảm tiêu thụ thịt bò "là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ trái đất, không chỉ giảm khí thải nhà kính, mà còn gia tăng hiệu quả của đất, nước và tài nguyên …"

Và đó chính là mục tiêu mà Beyond Burgers hướng tới, so với những sản phẩm hamburger khác trên thị trường, Beyond Burgers sử dụng ít hơn 99% nước, 93% diện tích đất, đồng thời thải ra ít hơn 90% khí thải nhà kính và vẫn hoạt động tốt dù sử dụng ít hơn 46% nguyên liệu.

Hiệu quả là thế, nhưng Beyond Meat vẫn phải vượt qua 2 rào cản lớn trước khi thực hiện được mục tiêu cải thiện môi trường của mình, đó chính là mùi vị và giá thành.

"Thịt" chay nhưng vẫn… "chảy máu"

Để tái tạo hương vị thịt đã quá quen thuộc với người dùng, Beyond Meat thuê những chuyên gia sinh học chất lượng nhất trên thị trường để tìm ra những phân tử tạo nên "chất thịt", sau đó họ lại tìm kiếm chiết xuất từ thực vật có cấu tạo tương tự để thay thế.

"Chúng tôi xác định thịt dựa trên protein, carbohydrate, lipit, khoáng chất và vitamin, tất cả những chất có thể tìm được ở thế giới thực vật", theo chuyên gia sinh học Rebecca Miller của Beyond Meat.

Bằng phương thức trên, miếng "thịt" Beyond Burger đã được tạo ra với protein từ đậu, màu sắc từ củ dền, chất gắn kết từ bột khoai, độ ẩm từ dầu dừa, và một ít nước củ dền để tạo cảm giác "chảy máu".

Không hài lòng với sản phẩm đó, bản nâng cấp "Burger 2.0" còn bổ sung thêm gạo lức và đậu xanh để mô phỏng tốt hơn độ kết dính của thịt và đảm bảo tỷ lệ dưỡng chất không thua kém gì so với thịt bò thông thường (với cholesterol gần như bằng 0).

Rào cản giá thành

Hiện Mỹ chỉ có khoảng 5% người ăn chay trên tổng dân số, một tỷ lệ khá khiêm tốn và không có dấu hiệu tăng trưởng trong hơn 10 năm qua.

Chính vì thế, việc chuyển hướng sang 95% dân số ăn mặn là một trong những bước đi rất hiệu quả, ước tính có hơn 93% người mua Beyond Meat bỏ thêm nhiều loại thịt khác vào giỏ hàng trong một lần mua sắm.

Và để thật sự trở thành một sự lựa chọn tốt trong mắt khách hàng, Beyond Meat đã liên tục tối ưu hóa quy trình sản xuất và phân phối của mình. Hiện Beyond Burger đang được bán tại Hell's Kitchen ở New York với giá 12,95 USD, không cao mấy so với giá 11,99 USD của chiếc hamburger thông thường.

Còn tại hệ thống siêu thị, Beyond Meat đang bán với giá 5,99 USD cho một hộp 2 miếng, rất cạnh tranh so với mức giá trung bình từ 5 đến 6 USD.

Kết quả

Beyond Meat nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt và nguồn vốn lớn từ các nhà đầu tư như Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Don Thompson - cựu CEO của McDonald's và thậm chí là Tyson Foods – tập đoàn chế biến thịt lớn nhất Hoa Kỳ.

Từ nguồn vốn trên, giá trị của Beyond Meat tăng vọt từ 4,8 triệu USD vào năm 2011 lên hơn 550 triệu USD vào năm 2017.

Đến cuối năm 2018, Beyond Meat lên kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán để tiếp tục gọi hơn 100 triệu USD tiền vốn, với kết quả kinh doanh cực kỳ triển vọng: 56,4 triệu USD doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng 167% so với cùng kỳ năm trước.

Kể từ lúc xuất hiện trong chuỗi Whole Foods vào năm 2016, Beyond Burger hiện được bán khắp 32.000 siêu thị trên khắp cả nước, trở thành một món ăn quen thuộc tại nhà hàng TGI Friday, khách sạn Ritz Carlton và sân vận động Yankee Stadium.

Với 25 triệu sản phẩm đã được bán trên khắp thế giới, Beyond Meat còn liên tục đa dạng hóa với xúc xích, thịt gà, thịt dăm… nhằm hướng đến một tương lai "thịt nhưng không phải thịt" có lợi cho người dùng và môi trường.

