Thời gian tốt nhất để tập thể dục không phải lúc sáng sớm, cơ bắp sẽ khỏe hơn 30% nếu bạn rèn luyện vào buổi tối

Hầu hết các CEO nổi tiếng đều nói với bạn rằng họ thức dậy vào bình minh và dành khoảng thời gian đó để tập thể dục. Và kết quả là nhiều người trong chúng ta tự mặc định việc tập luyện buổi sáng và sự thành công trong công việc có mối liên hệ nhất định với nhau. Họ cho rằng tập thể dục buổi sáng là cách tốt nhất để đánh thức cơ thể và tâm trí, khởi động chuỗi trao đổi chất và giúp bạn tập trung suốt cả ngày dài.

Điều đó nghe thật tuyệt phải không? Chỉ có điều, với phần lớn chúng ta, những người “không thuộc về buổi sáng”, việc thức giấc vào lúc 7h dường như là nhiệm vụ bất khả thi.



Tuy nhiên theo một nghiên cứu gần đây, các nhà sinh lí học đã chỉ ra rằng thời điểm tập luyện sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất và kết quả của bạn. Và thời gian đó không nhất thiết phải là buổi sáng.

Trong tập mới nhất của chương trình Channel 4's How to get Fit Fast show, khi được hỏi về thời gian nào là tốt nhất cho việc tập luyện, người dẫn chương trình Anna Richardson cho biết: “Một số chuyên gia tin rằng thời gian tốt nhất để tập thể dục chỉ mang tính tương đối và phụ thuộc vào đồng hồ sinh học của mỗi người. Ngay cả khi bạn là người thức dậy sớm cũng không có nghĩa rằng việc tập luyện buổi sáng là tốt nhất”.

Còn đây là tin tốt cho các cú đêm: một số bằng chứng khoa học cho thấy rằng việc tập thể dục buổi sáng không mang lại kết quả vượt trội hơn so với tập luyện buổi đêm khi đo lường hiệu suất.

Cơ bắp sẽ khỏe hơn 30% nếu được rèn luyện vào buổi tối

Tiến sĩ Gladys Pearson, một nhà sinh lý học nghiên cứu hệ cơ tại Đại học Manchester Metropolitan, tin rằng việc tập luyện vào buổi tối có tác động đến cơ thể bạn lớn hơn nhiều so với bất kỳ thời điểm nào trong ngày, bởi vì buổi tối là lúc cơ bắp của bạn khỏe nhất. Nghiên cứu của Pearson cho thấy tập luyện vào buổi tối có thể làm tăng sức khỏe thể chất của bạn từ 8-30%. Một trong những lý do cho điều này, cô nói, là cơ bắp của bạn sẽ ấm hơn sau đó.

Kiểm nghiệm lí thuyết

Bằng cách sử dụng bộ dụng cụ theo dõi, nhóm của Pearson đã so sánh hiệu suất của ba người tham gia gồm có Beth, Richardson và Declan. Ba người này sẽ tập bài nhảy tại chỗ vào buổi sáng và buổi tối.

Bài thử nghiệm nhỏ đã thu lại được kết quả đáng ngạc nhiên. Ở cả ba người, hiệu quả đều tăng lên khi họ tập luyện vào buổi tối. Sự khác biệt nhỏ nhất đã được nhìn thấy trong bước nhảy của Beth, với hiệu suất được cải thiện 1,8% vào buổi tối. Trong khi đó, bước nhảy của Richardson tăng 1,23 cm - tương đương với mức tăng 7,7% về mặt hiệu suất và Declan tăng chiều cao bước nhảy lên 6 cm, tương đương 16,3%.

Pearson tin rằng sức mạnh gia tăng và khả năng nhảy được nâng cao không chỉ là do những cơ bắp được làm ấm, mà các hormone cũng đóng vai trò quan trọng trong việc này. “Khi tập luyện vào buổi sáng, các hormone có xu hướng ngăn cản lại việc tăng cơ, còn buổi tối thì ngược lại,” Pearson nói, xác nhận với Richardson rằng việc tập luyện sẽ có kết quả tốt hơn vào buổi tối, khi các kích thích tố (hormone) đang ở chế độ tạo cơ.

Không có nghi ngờ rằng có những lợi ích để bắt đầu ngày của bạn với hoạt động thể chất – đó là chưa kể nó sẽ giúp bạn thoát khỏi cơn buồn ngủ nhanh chóng. Nhưng nếu chẳng may vì một lí do nào đó bạn phải bỏ lỡ giờ tập buổi sáng thì đừng lo lắng quá, bạn thậm chí có thể đạt hiệu suất cao hơn khi tập luyện vào cuối ngày.