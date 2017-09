Thói quen uống thuốc hạ sốt kiểu này khiến bạn không thể khỏi bệnh mà còn gây tổn thương gan nặng

Ngộ độc, tổn thương gan do lạm dụng thuốc hạ sốt

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, mới đây Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mới tiếp nhận một bệnh nhân là nam thanh niên (đến từ Sơn La) trong tình trạng tổn thương gan, viêm gan, có dấu hiệu suy gan . Trước đó, bệnh nhân đã dùng quá liều thuốc paracetamol (uống 19 viên hạ sốt trong 2 ngày), thêm tiền sử viêm gan B nên tình trạng bệnh càng trở nên nặng nề.

Lạm dụng thuốc hạ sốt có thể gây ra các vấn đề về gan.

Trường hợp này hiện nay đang khiến mọi người vô cùng hoang mang vì ai cũng đã từng dùng thuốc hạ sốt, nhất là khi thuốc hạ sốt paracetamol cũng được bán tự do như nhiều loại thuốc khác. Nhiều người dùng thuốc một cách tùy tiện mà không biết đến hậu quả về sau.

Có thể nói, ai cũng ít nhất một vài lần bị ốm, bị sốt trong đời. Do đó, khi bị sốt, chúng ta thường tìm nhiều cách khác nhau để trị bệnh. Việc sử dụng thuốc để hạ sốt là một trong những giải pháp nhanh nhất, tiện lợi nhất. Do đó, nhiều người cứ thấy mình sốt là mua vài viên paracetamol để hết sốt nhanh chóng, hôm sau lại có thể đi làm bình thường. Vai trò của những viên hạ sốt này tất nhiên là không thể phủ nhận. Nhưng một khi đã uống quá nhiều, điển hình như trường hợp của nam thanh niên trên thì rất có thể chẳng hết sốt mà còn khiến tiền mất tật mang.

Việc sử dụng thuốc để hạ sốt là một trong những giải pháp nhanh nhất, tiện lợi nhất.

Theo thông tin từ NCBI (trực thuộc Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, đồng thời là một cơ quan của Các viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ), paracetamol có chứa thành phần hoạt chất acetaminophen có thể gây ra những phản ứng phụ không mong muốn. Những tác dụng phụ thường xảy ra khi sử dụng thuốc hạ sốt chứa thành phần hoạt chất acetaminophen thường rất hiếm hoi như phân màu đen hoặc có ra máu, nước tiểu đục, màu vàng đậm, sốt kèm theo hiện tượng ớn lạnh, đau lưng dưới hoặc hai bên sườn, xuất hiện những đốm đỏ trên da, phát ban da, ngứa da, đau họng, xuất hiện vết loét màu trắng trong miệng, giảm đột ngột lượng nước tiểu, chảy máu hoặc bầm tím, mệt mỏi bất thường, cơ thể ốm yếu, mắt hoặc da vàng hơn bình thường.

Nếu sử dụng Paracetamol quá liều lượng cho phép, bạn sẽ gặp phải các triệu chứng như tiêu chảy, người ra nhiều mồ hôi, ăn không ngon, buồn nôn và nôn, đau bụng, sưng đau vùng bụng, dạ dày… Đối với những người mắc bệnh gan, việc dùng quá liều cũng gây tổn thương gan, suy gan…

Nếu sử dụng Paracetamol quá liều lượng cho phép, bạn sẽ gặp phải các triệu chứng như tiêu chảy, người ra nhiều mồ hôi, ăn không ngon, buồn nôn và nôn...

Chuyên gia cảnh báo kháng kháng sinh , nguy hại sức khỏe nếu tùy tiện dùng thuốc, kể cả thuốc hạ sốt

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) khẳng định: "Việc sử dụng thuốc hạ sốt paracetamol dù với người lớn hay trẻ em cũng cần đúng liều lượng, tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc. Nhiều người với suy nghĩ dùng thuốc hạ sốt càng nhiều càng giúp giảm sốt nhanh là hết sức sai lầm, thiếu hiểu biết. Khi uống quá liều, thuốc ngấm vào máu sẽ dẫn đến ngộ độc, chưa kể việc dùng nhiều quá dẫn đến nhờn thuốc, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh phổ biến hiện nay".

Chuyên gia khẳng định, uống bất cứ loại thuốc nào cũng vậy đều cần phải tuân thủ liều lượng cố định. Nếu bạn không rõ thì nhất định cần sự tư vấn của các bác sĩ để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Chuyên gia khẳng định, uống bất cứ loại thuốc nào cũng vậy đều cần phải tuân thủ liều lượng cố định.

Hiện nay, thuốc hạ sốt, giảm đau được sử dụng rất phổ biến. Có hàng trăm loại thuốc chứa hoạt chất acetaminophen. Thuốc hạ sốt paracetamol còn có nhiều dạng bào chế, thuốc viên thì có viên nén thường, nén bao phim, nén nhai, rồi viên sủi, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc đạn, dạng siro... với hàm lượng khác nhau như 80 mg, 150 mg, 250 mg đến 500 mg. Việc không để ý hàm lượng thuốc rất dễ gây ra tình trạng ngộ độc. Ngay cả trong trường hợp sốt cao, bạn cũng không được phép sử dụng liều lượng thuốc nhiều hơn. Thay vào đó nên dùng thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ kết hợp uống nhiều nước, ăn uống đủ chất, chườm nóng… Nếu không đỡ sốt, người bệnh cần được đưa đến bệnh viện để khám bệnh, tìm hiểu rõ nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Việc uống quá liều lượng thuốc còn là nguyên nhân gây ra tình trạng kháng kháng sinh. Ngay cả khi không xác định rõ sốt là do đâu, nếu sốt là do virus gây nên thì việc uống thuốc cũng là nguyên nhân dẫn đến kháng kháng sinh. Do đó, đừng lạm dụng thuốc trong bất cứ hoàn cảnh nào để tránh những hậu quả đáng tiếc về lâu dài mà cần uống theo hướng dẫn, chỉ định và kiểm soát của bác sĩ.

Nếu uống quá liều lượng thuốc hạ sốt hoặc có những dấu hiệu như trên cần tìm cách xử lý và đến bệnh viện kịp thời, nhất là với các trường hợp nặng.