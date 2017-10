Thời tiết thuận lợi, Thủy điện Sê San 4A lãi 50 tỷ đồng trong quý 3, tăng 72% so với cùng kỳ

CTCP Thủy điện Sê San 4A (mã CK: S4A) đã công bố BCTC quý 3.2017 với con số lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhờ thời tiết thuận lợi.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 93 tỷ đồng tăng 37% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt hơn 65 tỷ đồng tăng 48% so với quý 3/2016. Sau khi trừ các khoản chi phí SJD đạt gần 50 tỷ đồng LNST tăng 72% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 1.175 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, SJD đạt 213,7 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 69% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 100 tỷ đồng cao gấp gần 4 lần so với 9 tháng đầu năm 2016.

Được biết, trước đó ĐHĐCĐ thường niên của S4A đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 278 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 70.7 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 16-17%. Như vậy với kế hoạch này kết thúc 9 tháng đầu năm S4A đã hoàn thành được 77% kế hoạch doanh thu và vượt 41% kế hoạch lợi nhuận. Mới đây công ty thông báo trong thời gian từ 19/10 đến 06/11, S4A sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ cổ tức năm 2017, theo đó nhiều khả năng S4A sẽ điều chỉnh tăng mục tiêu kinh doanh của mình/

Trong vòng 12 tháng qua, cổ phiếu S4A có sự tăng trưởng khá khả quan tới 55%, hiện đang tiến sát mốc 22.000 đồng/cp. Tuy nhiên khối lượng giao dịch khá thưa thớt với bình quân 12 tháng qua chỉ 4.417 cp/phiên.