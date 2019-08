Thông tin mới vụ Phó Viện trưởng VKSND nhận hối lộ 2.500 USD

Trưa nay (5/8), trao đổi riêng với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Xuân - Bí thư Huyện ủy Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an và Viện KSND huyện Tân Châu đã có báo cáo sự việc với Huyện ủy. “Quan điểm của chúng tôi về mặt Đảng là xử lý theo quy định và điều lệ Đảng” – Bí Thư Nguyễn Đình Xuân nói.

Cũng theo ông Xuân, ông Đặng Trường An sinh hoạt tại Chi bộ Viện KSND huyện Tân Châu nên đơn vị này sẽ là nơi đình chỉ sinh hoạt đảng của ông An.

“Huyện ủy Tân Châu sẽ có ý kiến và tham vấn với chi bộ Viện KSND huyện Tân Châu, sẽ đình chỉ sinh hoạt đảng ngay khi nhận được văn bản chính thức của các cơ quan tố tụng. Đây không chỉ là quan điểm xử lý cán bộ sai phạm mà còn quy định” – Ông Xuân khẳng định.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, trước khi làm phó Viện trưởng Viện KSDN huyện Tân Châu, ông Đặng Trường An là phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hòa Thành.

Cũng trong cuộc trao đổi với Tiền Phong trưa nay, Bí thư huyện ủy Tân Châu Nguyễn Đình Xuân cũng xác nhận thông tin vụ án. Theo đó, khoảng gần 17h ngày 2/8, ông Đặng Trường An bị Cơ quan điều tra Viện KSND phía Nam bắt quả tang đang nhận hối lộ 2.500 USD của bị can T. (ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng) tại ấp Tân Lợi (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu).

Ông T. là bị can trong vụ án “Cố ý gây thương tích” mà Viện KSND huyện Tân Châu đang thụ lý. Theo đó, vào năm 2017, sau khi đi hát karaoke ở ấp Tân Tây (xã Tân Hưng), ông T. cùng 3 người (ngụ ở xã Tân Hưng) khi ra về và xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với một nhóm khác khiến một người bị thương.

Công an huyện Tân Châu hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND huyện Tân Châu đề nghị truy tố 2 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”. Viện KSND huyện Tân Châu chưa ban hành cáo trạng thì xảy ra vụ ông An nhận hối lộ 2.500 USD của 1 bị can.