Thông xe toàn bộ cầu vượt nút giao thông Gò Mây

Sáng 17-5, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (chủ đầu tư) đã tổ chức lễ thông xe và khánh thành dự án cầu vượt Gò Mây nằm trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn đi qua địa phận quận Bình Tân, TP HCM).

Dự án gồm 2 nhánh cầu (nhánh 1 đã thông xe ngày 5-1-2017), mỗi nhánh dài 538,62m, rộng 12,15m với 3 làn xe. Ngoài ra, còn có hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng, lắp camera giám sát giao thông kết nối cáp quang với Trung tâm điều khiển giao thông TP. Tổng mức đầu tư của dự án là 511 tỷ đồng.

Theo chủ đầu tư, dự án hoàn thành góp phần vào việc giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực. Đây là 1 trong 4 công trình bổ sung vào dự án BOT cải tạo nâng cấp tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Sương-An Lạc do IDICO làm chủ đầu tư.

Cầu vượt nút giao thông Gò Mây

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP cảm ơn người dân đã chia sẻ, cảm thông cho lãnh đạo TP do ảnh hưởng của dự án khi tiến hành xây dựng. Ông biểu dương tinh thần lao động của IDICO đã hoàn thành dự án vượt kế hoạch so với tiến độ đề ra là 3,5 tháng.

Ông Khoa cũng yêu cầu sau lễ khánh thành chủ đầu tư dự án phải hoàn thiện các hạng mục mỹ thuật, đảm bảo thông xe, đảm bảo chất lượng công trình.

Theo T.Đồng

Người lao động