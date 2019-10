Thu ngân sách giảm, Quảng Nam lo ngại ô tô Trường Hải bị cạnh tranh tứ phía: Bên ngoài là xe nhập khẩu, nội là sức ép của Vinfast, Hyundai

Tổng thu ngân sách của Quảng Nam đã đạt 79,3% dự toán năm, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.



Trong đó: Thu nội địa 13.844 tỷ đồng, bằng 74,7% dự toán giao, giảm 27,6% so cùng kỳ năm trước. Thu xuất nhập khẩu đạt 4.499 tỷ đồng, bằng 97,8% dự toán, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tổng thu nội địa 9 tháng năm 2019, có những khoản thu đạt khá cao so với dự toán, như: thu thuế thu nhập cá nhân, đạt 125%; thu tiền sử dụng đất đạt 121%; lệ phí trước bạ đạt 101,5%.

Trong khi đó, Cục thống kê cho biết các nguồn thu chủ yếu phát sinh từ kinh tế đạt thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu từ khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.422 tỷ đồng, đạt 80,4% dự toán, giảm gần 29% so với cùng kỳ. Thu từ kinh tế quốc doanh chỉ đạt 484 tỷ đồng, bằng 46% dự toán, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý nhất là nguồn thu được coi là đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tổng thu, đó là lĩnh vực kinh tế công thương nghiệp ngoài quốc doanh (chiếm trên 53% tổng thu; gần 67% dự toán thu nội địa), qua 9 tháng năm 2019 chỉ đóng góp 8.796 tỷ đồng, đạt 71% dự toán, giảm 29,4% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu làm cho nguồn thu phát sinh từ kinh tế giảm là do nguồn thu từ DNNN đạt thấp do thời tiết khô hạn, các nhà máy thủy điện không đủ nước phát điện theo công suất thiết kế, dự báo nguồn thu này khó có khả năng đạt dự toán.

Bên cạnh đó, nguồn thu chủ yếu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là số thu từ hoạt động ô tô Trường Hải (chiếm trên 77% dự toán thu khu vực này; chiếm gần 52% dự toán thu nội địa năm 2019).

Tuy nhiên, theo Cục thống kê Quảng Nam, ô tô du lịch Trường Hải đang đối diện trước sự cạnh tranh khốc liệt từ xe nhập khẩu khi xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu về Việt Nam tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2018, còn trong nước, xe ô tô du lịch sản xuất, lắp ráp của Vinfast, Hyundai cũng được tung ra thị trường khá hấp dẫn làm cho việc tiêu thụ xe ô tô của Trường Hải lúc này càng trở nên khó khăn.

Số thu 9 tháng từ hoạt động ô tô Trường Hải đóng góp khoảng trên 6.500 tỷ đồng, đạt 68,7 % dự toán.

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam cũng cho biết một số nguồn vẫn còn thất thu, nhất là lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản, đất đai, dịch vụ…

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm ước đạt 12.141 tỷ đồng, bằng 45% dự toán năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 4.860 tỷ đồng, gần bằng 43% so với dự toán năm, tăng 7,6% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 7.279 tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 2,6% so với cùng kỳ.