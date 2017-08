Thủ phủ dầu mỏ ngập trong nước lũ, siêu bão có thể khiến Mỹ thiệt hại 100 tỷ USD

Trong tình trạng siêu bão Harvey vẫn đang gây ra tình trạng ngập lụt ở bang Texas của nước Mỹ, thiệt hại về kinh tế mà nó gây ra vẫn chưa rõ ràng. Theo ước tính sơ bộ, con số thiệt hại nằm trong khoảng từ 30 đến 100 tỷ USD, có thể khiến siêu bão Harvey trở thành một trong những thảm họa tự nhiên gây ra thiệt hại kinh tế nặng nề nhất trong lịch sử. Siêu bão Katrina năm 2005 khiến nước Mỹ thiệt hại khoảng 118 tỷ USD, thiệt hại do bão Sandy gây ra là 75 tỷ USD.

Và câu chuyện đặc biệt tồi tệ ở Houston, thủ phủ của ngành công nghiệp dầu mỏ, nơi tập trung khoảng 30% công suất lọc dầu của cả nước Mỹ.

Nền kinh tế Houston đang trên đà phát triển nhờ ngành dầu khí khởi sắc sau hơn 1 năm rơi vào khủng hoảng. Thế nhưng giờ đây thành phố lớn thứ 4 nước Mỹ đang phải đối mặt với thử thách còn khắc nghiệt hơn nhiều lần.

Lượng mưa kỷ lục đổ xuống Houston khiến toàn thành phố ngập lụt. Hơn 30.000 người dân bị mất nhà cửa; hơn 450.000 cư dân cần sự trợ giúp.

Ngay sau khi bão đổ bộ, giá khí đốt tương lai giao dịch trên sàn New York đã tăng vọt, lên mức cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Điều này cũng dễ hiểu khi mà hàng loạt mỏ khí đốt và giàn khoan ngoài khơi buộc phải ngừng hoạt động do bão và ngập lụt, khiến công suất giảm tới hơn 1 triệu thùng.

Các tàu chở dầu cũng không thể tiếp cận các cảng nằm dọc theo bờ biển dài 250 dặm của Texas. 22 tàu chở tổng cộng 13,5 triệu thùng dầu thô đang phải lênh đênh.

10 trong số 25 nhà máy lọc dầu của bang Texas phải đóng cửa, khiến công suất giảm 6 triệu thùng mỗi ngày. Các công ty này sẽ phải chờ nước rút mới có thể đánh giá hết thiệt hại, trong khi phải mất khoảng 1 đến 2 tuần để các nhà máy có thể hoạt động trở lại.

Siêu bão Harvey sẽ được coi là 1 bài kiểm tra về sự kiên cường của thành phố lớn nhất bang Texas, “nhà” của 1/12 tổng số công nhân trên toàn nước Mỹ. Vùng trung tâm của Houston là nơi sầm uất bậc nhất với nhiều trung tâm thương mại và đường sá hiện đại. Houston chỉ đứng thứ hai sau Thành phố New York trong số tổng hành dinh của các công ty Fortune 500.

12 năm sau bão Katrina, dân số của New Orleans vẫn chưa thể hồi phục và đang ở mức thấp hơn 18% so với trước khi bão ập đến. Số lượng việc làm ở đây cũng giảm gần 10%. Nhiều người đang lo sợ rằng Houston cũng sẽ lâm vào tình cảnh tương tự. Và điều mỉa mai là trước đây chính Houston đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những người chạy khỏi New Orleans.

Những hình ảnh ở Houston trước và sau bão khiến nhiều người sửng sốt:

Đường cao tốc sụt lún:

Đoạn video của New York Times về quang cảnh trước và sau khi bão Harvey đổ bộ:

Ảnh: Getty Images.