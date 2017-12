Thủ tướng: Các địa phương không sử dụng ngân sách để bắn pháo hoa dịp Tết

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 48/CT-TTg chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đảm bảo giá cả hợp lý, chất lượng tốt

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường và có giải pháp chỉ đạo kịp thời các đơn vị, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu; tổ chức tốt hệ thống phân phối, bảo đảm thông suốt từ sản xuất đến tiêu dùng; có giải pháp tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, tham gia bình ổn giá, chuẩn bị tốt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để cung ứng sớm và đầy đủ cho Nhân dân với giá cả hợp lý, chất lượng tốt; chủ động có biện pháp điều tiết kịp thời trên phạm vi cả nước.

Tích cực tổ chức các chuyến hàng lưu động phục vụ tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng bị thiên tai, bão lũ; tăng cường gắn kết việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình bình ổn thị trường, giá cả, các hoạt động kết nối cung cầu và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn gắn với việc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam;

Đồng thời, chỉ đạo tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, không để tổ chức, cá nhân lợi dụng thiên tai, bão lụt để nâng giá, găm hàng, đưa hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng để phục vụ người dân vùng bão, lụt; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thủ đoạn gian lận đo lường, đóng gói để tăng giá nhằm thu lợi bất chính; đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm soát các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ.

Không để hàng thẩm lậu thị trường nội địa

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, thuộc danh mục bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế; tăng cường quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; rà soát, cắt giảm hoặc tạm ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không thiết thực; kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng nhằm bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân bị thiếu đói do ảnh hưởng của bão, lũ, trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung kiểm tra, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến và địa bàn trọng điểm (biên giới phía Bắc, Tây Nam; các tỉnh, thành phố lớn nơi phát sinh luồng hàng…), ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là các mặt hàng có xu hướng gia tăng trong dịp cuối năm và Tết (như chất nổ, pháo, vũ khí; hàng hóa vi phạm môi trường; các mặt hàng phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết như thuốc lá, rượu bia, gia cầm, thực phẩm…); ưu tiên thông quan nhanh các mặt hàng thiết yếu nhưng bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, không để hàng thẩm lậu thị trường nội địa.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai xuất cấp kịp thời hạt giống cây trồng, vắc xin, hóa chất sát trùng theo quy định cho các địa phương vùng bị thiệt hại do các cơn bão số 10, số 12, số 16 và các đợt mưa lũ gây ra trong năm 2017; chỉ đạo, hỗ trợ Nhân dân thực hiện các biện pháp nhanh chóng khôi phục sản xuất bị thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt mưa, bão vừa qua, bảo đảm vệ sinh môi trường, ổn định đời sống, vui xuân đón Tết Mậu Tuất 2018; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu để đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán; chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp chống rét, khống chế dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi bảo đảm kịp thời, hiệu quả, không để bùng phát thành dịch lớn.

Đảm bảo an toàn thực phẩm

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác; theo dõi tình hình lương, thưởng Tết của người lao động và việc quản lý lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là các địa phương tập trung nhiều lao động; chủ động có biện pháp phòng ngừa, xử lý những tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác y tế dự phòng, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả, bánh kẹo, rượu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở giết mổ, kinh doanh gia cầm, chế biến thực phẩm; đấu tranh chống thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho người dân. Bộ Y tế quản lý chặt chẽ, bảo đảm chất lượng thuốc và giá thuốc, giá các dịch vụ y tế; chỉ đạo các bệnh viện trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, bảo đảm sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân, đặc biệt trong trường hợp thương tích, tai nạn giao thông.

Tăng cường phương tiện đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, không để tình trạng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật tham gia giao thông; có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm từ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải; chỉ đạo các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa có biện pháp tổ chức vận chuyển, điều động, tăng cường phương tiện đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trước, trong và sau Tết, không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê đón Tết do không có tàu, xe; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trong dịp Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biển đảo; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định; đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm; đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, các loại tội phạm lừa đảo, trộm cắp, đánh bạc và các tụ điểm ma túy, tệ nạn xã hội phức tạp. Kiểm tra, kiểm soát, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại các địa phương vào thời điểm lễ hội, dịp Tết Nguyên đán bảo đảm vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của từng địa phương.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế, nhất là trong dịp Tết; chỉ đạo các tổ chức tín dụng bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt cho hệ thống máy giao dịch tự động (ATM), các hệ thống thanh toán điện tử và hệ thống thanh toán thẻ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán cần phù hợp với điều kiện, khả năng địa phương, với tinh thần tiết kiệm, an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước; tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu trên tại địa phương mình. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách...