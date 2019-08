Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bé trai trường Gateway tử vong vì bị "bỏ quên" trên xe đưa đón

Chiều 7/8, Văn phòng Chính phủ cho biết, liên quan đến vụ việc bé trai lớp 1 trường tiểu học quốc tế Gateway tử vong do bị "để quên" trên xe ô tô, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc làm cháu bé tử vong, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và đào tạo chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh, an toàn trường học và hướng dẫn, quy định cụ thể dịch vụ đưa đón học sinh, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho các cháu, không để tái diễn sự việc tương tự.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ Luật hình sự.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đang làm việc với những người có liên quan, củng cố tài liều, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu L.H.L tử vong.

Sau đó, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã bàn giao thi thể cháu L. cho gia đình đưa về quê mai táng.

Cơ quan chức năng cũng xác định, bé L. tử vong trước khi vào bệnh viện E cấp cứu.