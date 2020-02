Thủ tướng: Chính phủ không chọn giải pháp dễ là đóng cửa mọi thứ!

Nhắc lại dịch SARS năm 2003, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã dập dịch sau 45 ngày, là quốc gia đầu tiên được WHO công nhận là khống chế thành công dịch.



Theo Thủ tướng, ở thời điểm này, Việt Nam càng tự tin hơn với các phương tiện và quyết tâm hiện có.

Trên thực tế, Việt Nam đã và đang làm rất tốt nhờ sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của hệ thống chính trị, đặc biệt là ngành y tế cả nước.

Không chỉ phòng và chống rất tốt, đến nay, Việt Nam đã chữa, không để một trường hợp nào nhiễm Corona rơi vào tình trạng nguy hiểm và đã chữa khỏi, cho ra viện 7/16 trường hợp mắc đã được chữa khỏi, theo Thủ tướng.

Ông cho biết Việt Nam tiếp tục đề cao cảnh giác với dịch bệnh nhưng phải bình tĩnh, bảo đảm cuộc sống bình thường và lo làm ăn kinh tế, giữ vững ổn định xã hội.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia, tính đến 11h ngày 17/2/2020, ghi nhận 71.332 trường hợp mắc COVID-19 (nCoV) tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tại Trung Quốc đã ghi nhận 70.548 trường hợp mắc tại 31/31 tỉnh, thành phố.

Thế giới ghi nhận 1.775 trường hợp tử vong, trong đó tại Trung Quốc đại lục 1.770 trường hợp; Philippines, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Pháp, Đài Loan mỗi nơi có 1 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn các địa phương công bố hết dịch đối với các tỉnh đã bảo đảm điều kiện như Khánh Hòa (đã qua 30 ngày không phát hiện thêm trường hợp bệnh), Thanh Hóa (đã qua 23 ngày không phát hiện thêm trường hợp bệnh).

Sau khi nghe một số ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi "chúng ta sẽ tiếp tục công bố số người ra viện trong thời gian tới, nhiều tỉnh sẽ công bố hết dịch theo quy định, nhiều địa phương như Vĩnh Phúc có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, khoanh vùng, nhiều giải pháp mạnh mẽ với sự vào cuộc của ngành y tế, công an, quốc phòng".

Thủ tướng khẳng định: Việt Nam không chỉ là điểm đến an toàn vì những nỗ lực phòng chống dịch rất hiệu quả mà Việt Nam còn an toàn một cách tự nhiên, nhờ vào điều kiện thời tiết sẽ sớm ấm áp trên cả nước, thời tiết ở miền Trung, miền Nam hiện nay rất thuận lợi. Các bãi biển nắng ấm, không khí rất tốt. Khách du lịch có thể đến Việt Nam không chỉ để an toàn, để khỏe mạnh hơn mà còn có trải nhiệm thú vị.

"Việt Nam có môi trường du lịch, môi trường kinh doanh và môi trường sống an toàn, hấp dẫn và cũng có nhiều tiềm năng cho những trải nghiệm cũng như cho sự nghiệp kinh doanh ở phía trước", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho biết, có những ngành, các doanh nghiệp không chỉ vượt qua khó khăn do dịch bệnh mà còn chuyển nguy thành cơ và nhiều lĩnh vực đã xử lý tốt như ứ đọng nông sản, chẳng hạn với trái thanh long.

Nhiều chuyến hàng xuất khẩu nông sản bằng đường biển, đường bộ được khơi thông. Nhiều doanh nghiệp đã có các cách làm sáng tạo để bảo đảm quá trình sản xuất, kinh doanh bình thường. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng, không vì chống dịch mà ngừng trệ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

"Trong nỗ lực phòng chống dịch vừa qua, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của các cấp Trung ương, các địa phương và đặc biệt là trong nhân dân, có thể thấy được một tinh thần quyết tâm hành động trong phòng và chống dịch Corona", Thủ tướng nhấn mạnh.

"Như tôi đã nói, phòng chống virus Corona không khó bằng phòng chống loại virus của sự trì trệ còn lây nhiễm đâu đó trong hệ thống của chúng ta. Tại cuộc họp, chúng tôi muốn nhấn mạnh ý này", Thủ tướng chỉ rõ. "Phải chống bằng được loại virus này. Điều rất đáng mừng mà Chính phủ ghi nhận thấy là, vừa qua không có bất kỳ nơi đâu có biểu hiệu trên nóng dưới lạnh, hay trên nóng, dưới nóng, ở giữa lạnh".

Thủ tướng nêu rõ, cần thực hiện tích cực, hành động quyết liệt hơn nữa để năm 2020 hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Quốc hội đã thông qua.

Thủ tướng lưu ý, khó khăn cũng chính là cơ hội vượt lên chính mình, kiến tạo lại những nền tảng có tính bền vững hơn và đạt được thành quả to lớn hơn trong năm 2020.

"Khi chúng ta nói hy sinh một phần tăng trưởng để bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người dân nhưng Chính phủ cũng không chọn giải pháp dễ là đóng cửa mọi thứ. Thay vào đó, chúng ta chọn giải pháp khó hơn, tức là làm sao vẫn duy trì điều kiện đi lại cho người dân, du khách, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, thương mại nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho người dân", ông nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia và Ban chỉ đạo các địa phương kiểm soát dịch bệnh nhưng chỉ đẩy lùi được dịch thì mới thành công một nửa. Yêu cầu lớn hơn của Chính phủ là phải giảm thiểu tác động đến đời sống người dân và nền kinh tế, kiên quyết giữ vững và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội đề ra. Như vậy mới gọi là thành công trọn vẹn.