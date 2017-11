Thủ tướng đề nghị xử lý ngay các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10, Thủ tướng đánh giá, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nhất là tạo môi trường đầu tư kinh doanh lên thang bậc mới, đặc biệt là tích cực chỉ đạo chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng.

Tin vui đầu tiên mà Thủ tướng thông báo tại phiên họp là Ngân hàng Thế giới (WB) đã xếp hạng môi trường kinh doanh Việt Nam tăng 14 bậc, từ 82 lên 68.

“Chúng ta đã thực sự phấn đấu được theo tinh thần chỉ đạo đầu năm là đứng trong nhóm đầu ASEAN, đã vượt qua Indonesia và nhiều nước trong khu vực”, Thủ tướng nói.

Có nhiều chỉ tiêu nhưng có 2 chỉ tiêu nổi bật là nộp thuế điện tử và tiếp cận điện năng. Cùng với đó, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã nâng mức đánh giá triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”.

So với tháng 9, tất cả các lĩnh vực đều có chuyển biến tích cực, theo Thủ tướng, bao gồm: kinh tế vĩ mô ổn định, đặc biệt chỉ chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 10,7%; Khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 10,4 triệu lượt khách, tăng 28,1% so với cùng kỳ…

“Tôi có trao đổi với Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh thì hệ thống bán lẻ của chúng ta sau khi chấn chỉnh một bước đã phục vụ rất tốt hệ thống tiêu dùng của nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản và một số mặt hàng chủ lực của nước ta tăng cao trong tháng này”, Thủ tướng cho biết.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho biết đất nước còn đối diện một số thách thức, khó khăn, nhất là tình hình bão, lũ lụt, lở đất làm nhiều người chết trong thời gian qua.

Bên cạnh đó là vấn đề giải ngân vốn đầu tư cơ bản tồn tại lâu nay, dù có tiến bộ nhưng còn chậm; sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn, cần tiếp tục tháo gỡ; nhiều vấn đề như bảo vệ môi trường, phá rừng ở một số địa phương, an ninh trật tự, an toàn giao thông cần tiếp tục đặt ra…

Thủ tướng đề nghị đầu tiên là cần khắc phục ngay tồn tại, bất cập mà một số đại biểu Quốc hội đã nêu ra chứ không phải chờ đến khi có Nghị quyết, ví dụ như vấn đề trẻ em dưới 6 tháng tuổi phải đóng tiền xây dựng nghĩa trang (đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình nêu), hay tình trạng phí chồng phí trong một số lĩnh vực…

“Tuy đạt kết quả tháng 10 tốt nhưng không thể chủ quan trong chỉ đạo, điều hành quản lý đất nước, nhất là trong một số ngành, một số địa phương”, Thủ tướng yêu cầu, nhấn mạnh phải “tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất”. Thủ tướng đề nghị đại biểu dự họp phát biểu ý kiến về những vấn đề nổi lên trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường… để Chính phủ thảo luận và thống nhất định hướng, giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ lụt vừa qua. Các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo phục vụ tuần lễ cấp cao APEC tốt nhất.

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu thảo luận về một số vấn đề lớn để chuẩn bị cho dự thảo Nghị quyết chỉ đạo điều hành năm 2018 để làm sao đầu tháng 1/2018 có Nghị quyết cụ thể, thực hiện tốt nghị quyết của Trung ương, Quốc hội.

Tại cuộc họp này, theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ bàn, giải quyết một số vấn đề rất mới, lần đầu thảo luận, như Nghị quyết về cơ chế, chính sách thí điểm phát triển TPHCM và một số nghị quyết quan trọng khác.