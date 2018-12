Thủ tướng quyết định điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai

Theo quyết định này, Thủ tướng Chính phủ thống nhất điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai có phạm vi, ranh giới 27.040ha bao gồm thị trấn thuộc huyện Núi Thành và các xã Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Tiến và phần xã Tam Nghĩa thuộc huyện Núi Thành; các xã Tam Thanh, Tam Phú, một phần xã Tam Thăng và phường An Phú thuộc TP.Tam Kỳ; các xã Bình Hải, Bình Sa, một phần xã Bình Nam, Bình Trung, Bình Tú, Bình Triều, Bình Đào thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Ranh giới địa lý được xác định phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp đường cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng và khu vực thuộc huyện Núi Thành, giáp sông Bàn Thạch (Tam Kỳ); phía nam giáp huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), phía bắc giáp đường nối Quốc lộ 1A với đường ven biển 129.

Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, đồng thời là một trong các đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của miền Trung và Tây Nguyên, cửa ngõ kết nối ra biển Đông của Tây Nguyên, nam Lào, đông bắc Campuchia và Thái Lan. Là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Quy mô dân số đến năm 2025 là 250.000 người, đến năm 2035 là 550.000 người. Quy mô đất đai đến năm 2025 dự báo đất xây dựng công nghiệp là khoảng 3.000ha, các quỹ đất xây dựng các khu chức năng đô thị, du lịch và dịch vụ khoảng 5.000ha.

Các khu vực quy hoạch được điều chỉnh bao gồm: Điều chỉnh khu phi thuế quan có tổng diện tích 1.012ha, điều chỉnh theo hướng bố trí một khu gắn với sân bay Chu Lai, diện tích 225ha, một khu gắn với bến cảng Tam Hiệp, diện tích 40ha, một khu gắn với bến cảng Tam Hòa diện tích 747ha.

Công trình nút giao thông vòng xuyến 2 tầng do Thaco đầu tư xây dựng tặng Quảng Nam nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập BQL Khu kinh tế mở Chu Lai (ảnh Đăng Mạnh)

Điều chỉnh các KCN như KCN Bắc Chu Lai, diện tích 700ha; KCN Tam Anh, diện tích 1545ha; KCN Tam Hiệp, diện tích 530ha; KCN Tam Thăng, diện tích 800ha, các bến cảng và logistic được điều chỉnh, cụ thể khu bến cảng Kỳ Hà, diện tích 110ha; khu bến Tam Hiệp, diện tích 155ha. Các khu du lịch, dịch vụ tập trung tại các xã Tam Hòa, Tam Tiến (Núi Thành) và xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ) có tổng diện tích 850ha. Trung tâm đào tạo, nghiên cứu được bố trí tại khu đô thị Đông Tam Kỳ, diện tích 105ha.

Các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng gồm các dự án do trung ương đầu tư như dự án Nhà máy xử lý khí và Nhà máy điện thuộc dự án khí – điện do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Exxon mobil (Hoa Kỳ) đầu tư; Dự án đầu tư hạ tầng công cộng cảng biển (nạo vét luồng cảng, kè chắn sóng tại vịnh An Hoà) để phát triển Chu Lai thành cảng loại I, đầu tư nâng cấp sân bay Chu Lai; xây dựng đường cắt, hạ cảnh mới, nâng cấp nhà ga đảm bảo nhận 5 triệu khách/năm; nâng cấp các tuyến đường quốc lộ nối đường cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng, Quốc lộ 1A với đường 129, đường ven biển.

Đối với các dự án kêu gọi đầu tư, cụ thể đầu tư xây dựng các bến xe khách, xe buýt, bến tàu phục vụ du lịch, khu hậu cần cảng-logistis Tam Hòa, Tam Hiệp, Kỳ Hà; các dự án cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp, xây dựng mới các tuyến đường giao thông nội thị; các dự án phát triển nhà ở (bao gồm cả ở xã hội); các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các dự án du lịch cộng đồng…