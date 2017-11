Thu về hàng nghìn tỷ mỗi năm từ bán quặng sắt, than cốc cho Hòa Phát, Tisco, Dongbu… Việt Phát chuẩn bị lên sàn HoSE

Được thành lập từ năm 2008, CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát khởi đầu là một doanh nghiệp chuyên vận tải hàng hóa nội địa. Đến năm 2010, Việt Phát đã có bước ngoặt lớn trong hoạt động kinh doanh khi mở rộng ra các lĩnh vực khác như kinh doanh thương mại, đầu tư, sản xuất, xây dựng…

Trong giai đoạn này, Việt Phát triển khai nghiên cứu một loạt dự án Xây dựng như Nhà máy Sản xuất Khung thép tiền chế, gia công thép định hình, phân loại và kinh doanh quặng sắt; dự án Xây dựng kho bãi, cầu cảng tại Hải Dương. Thị trường của Việt Phát theo đó cũng được mở rộng ra phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, nhận thấy tiềm năng lớn từ ngành công nghiệp thép tại Việt Nam, Việt Phát đã đẩy mạnh trọng tâm kinh doanh sang cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho ngành thép như quặng sắt, than coke luyện thép.

Là nhà cung cấp quặng sắt, than coke luyện thép cho các tập đoàn thép lớn tại Việt Nam

Với nguồn nhiên liệu dồi dào, chất lượng cao từ các mỏ có trữ lượng lớn phía bắc, và nhập khẩu từ các nước trên thế giới. Trong những năm qua, Việt Phát không ngừng vươn lên để trở thành nhà cung cấp quặng sắt chính cho các Nhà máy luyện gang thép lớn như CTCP Thép Hòa Phát, Công ty TNHH Thép DONGBU Việt Nam, CTCP Gang Thép Thái Nguyên, Nhà máy Gang thép Lào Cai.....

Cùng với đó các sản phẩm quặng sắt nguyên khai đã được sơ tuyển tại chính Nhà máy của Công ty tại Hải Dương. Các sản phẩm của Việt Phát bao gồm quặng sắt không từ (Limonit) có thành phần Fe từ 53% đến 56%, quặng sắt có từ (Manhetit) có thành phần Fe từ 63% đến 66%, quặng titan, huỳnh thạch cám... với chất lượng cao.

Bên cạnh quặng sắt, hoạt động thương mại than cũng chiếm tỷ trọng quan trọng trong thu nhập của Việt Phát. Các sản phẩm Việt Phát cung cấp bao gồm than coke nhập khẩu, than mỡ nhập khẩu, các sản phẩm than do Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam sản xuất.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng than phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện, luyện thép vẫn còn rất lớn. Nắm bắt được nhu cầu đó, Việt Phát với bề dày kinh nghiệm và thương hiệu quốc tế của mình trong hoạt động xuất nhập khẩu đã trở thành nhà cung cấp than chính cho các Tập đoàn, nhà máy lớn như Gang thép Thái Nguyên (Tisco), CTCP Năng lượng Hòa PHát, Gang Thép Lào Cai, Gang thép Cao Bằng…

Ngoài ra, Việt Phát cũng là bạn hàng với các đối tác nước ngoài có thương hiệu lớn trên toàn thế giới như BHP Billiton, WelHunt, Vale, Glencore International... đến từ các nước như Nhật Bản, Úc, Nga,Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc…

90% doanh thu đến từ bán quặng sắt, than coke luyện thép

Những năm qua, hoạt động kinh doanh của Việt Phát tăng trưởng không ngừng. Từ mức doanh thu 702 tỷ đồng năm 2014 thì đến năm 2016 vừa qua đã tăng hơn 2 lần lên 1.528 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng tăng từ mức hơn 4 tỷ đồng lên gần 15 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Việt Phát tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực với doanh thu thuần 1.106 tỷ đồng, tăng 80%; Lợi nhuận sau thuế hơn 19 tỷ đồng, tăng 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại, quặng sắt và than coke luyện thép đang là 2 mảng kinh doanh chủ lực, đem về trên 90% doanh thu cho Việt Phát. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu bán than coke luyện thép đạt 626 tỷ đồng, tăng gần 3 lần; Doanh thu bán quặng sắt đạt 379 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ 2016.

Tổng tài sản Việt Phát tính đến cuối quý 2/2017 đạt 1.292 tỷ đồng, vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Lần gần nhất công ty tăng vốn là năm 2016, từ mức 100 tỷ đồng lên con số hiện nay.

Được biết, ngày 10/7 vừa qua, Việt Phát đã được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng , đồng thời công ty cũng đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HoSE. Dự kiến Việt Phát niêm yết sàn HOSE trong tháng 11.