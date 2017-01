Thừa Thiên - Huế lo khan hiếm hoa và rau xanh dịp Tết

Tại vùng chuyên canh rau xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) có khoảng 75 ha rau xanh, mỗi ha mang lại thu nhập từ 120-150 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi mùa rau Tết đã cận kề thì nhiều hộ nông dân thâm canh đã không có rau bán.

Xã Quảng Thọ có diện tích trồng rau má 48,5 hecta, bị thiệt hại khoảng 10 hecta trong lũ, ước tính trên 150 triệu đồng. Rau má Quảng Thọ vì thế trở nên khan hiếm, giá tăng cao lên đến 15.000 - 20.000 đồng/kg (trong khi trước lũ rau má ở đây chí có giá từ 5.000 - 10.000 đồng/kg). Vì vậy, dự kiến rau xanh và hoa sẽ là hai mặt hàng khan hiếm trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu.

Người dân xã Quảng Thành cào bỏ ruộng rau bị hư hỏng do lũ lụt. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Theo Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế, chuẩn bị hàng hóa cuối năm và Tết Nguyên đán, Thừa Thiên - Huế là 1 trong 12 địa phương trong cả nước (gồm: Vĩnh Long, Thái Nguyên, Tây Ninh, Sóc Trăng, Phú Thọ, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Thuận) có kế hoạch triển khai sớm chương trình bình ổn thị trường.

Theo kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên - Huế dự trữ gồm 50 tấn đường, 50.000 lít dầu ăn và 50 tấn thịt heo, gà. Tỉnh hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng và chi phí lưu kho, bảo quản, hao hụt cho doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa. Tỉnh sẽ tổ chức 6 điểm bán hàng bình ổn thị trường của doanh nghiệp liên tục trong thời gian từ 1/1 - 9/2 (tức ngày 4/12 ngày 13/1 đến Tết Âm lịch). Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn tổ chức 10 chuyến bán hàng bình ổn thị trường kết hợp với chương trình “Đưa hàng Việt về các vùng nông thôn”, vùng sâu, vùng xa để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân có thu nhập trung bình và thu nhập thấp.

Hiện tại, sức mua thị trường Thừa Thiên - Huế bắt đầu tăng lên. Siêu thị Big C Huế, các trung tâm thương mại ở thành phố Huế, các thị xã Hương Thủy, Hương Trà tổ chức bán hàng giảm giá cuối năm và đầu năm mới nên luôn thu hút đông khách. Nhiều mặt hàng vải, áo quần, dầu ăn giảm giá từ 30-50%. Đặc biệt, trong thời gian này Ban chỉ đạo 389 của tỉnh và các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm đảm bảo an tâm an toàn cho người tiêu dùng dịp Tết.

Theo Quốc Việt

TTXVN