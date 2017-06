Thuế nhập khẩu ô tô về 0%, gấp rút ứng phó

Nhóm công tác này nhận định xe lắp ráp trong nước còn phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường còn nhỏ trong khi ngành công nghiệp phụ trợ non yếu, chỉ có rất ít linh kiện trong nước có sẵn cho các nhà sản xuất ô tô. Trong số các nhà cung cấp linh kiện hiện nay, trên 90% là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và phần lớn các linh kiện xuất khẩu đều khác so với yêu cầu về các linh kiện cho thị trường trong nước.

“Do những bất lợi trên, các nhà sản xuất trong nước phải chịu thêm chi phí đóng gói, hậu cần và thuế nhập khẩu. Đó là lý do tại sao các chi phí sản xuất ô tô và hầu hết các linh kiện ô tô trong nước thường cao hơn Thái Lan hoặc Indonesia. Khoảng cách về chi phí sản xuất này có thể lên tới khoảng 10%-20%. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của xe lắp ráp trong nước so với ô tô nguyên chiếc của ASEAN khi từ năm 2018 thuế nhập khẩu xuống 0%” - nhóm công tác trên phân tích.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua được những áp lực sau năm 2018, Nhóm công tác công nghiệp ô tô-xe máy đề nghị các nhà hoạch định chính sách cần bàn bạc với các doanh nghiệp để đưa ra nhóm giải pháp phát triển thị trường tăng trưởng ổn định; thu hẹp khoảng cách chi phí sản xuất để tránh áp lực cạnh tranh quá lớn đối với các nhà sản xuất xe trong nước từ năm 2018.

Ông Sumito Ishii, Tổng Giám đốc Công ty TNHH General Motors Việt Nam - Trưởng nhóm công tác, cho biết thêm hiện nay họ đang phải đương đầu với những bất lợi của nền sản xuất quy mô nhỏ và trình độ công nghệ không đáp ứng được yêu cầu trong nhập khẩu linh kiện để sản xuất, lắp ráp ô tô.

“Các nhà cung cấp linh kiện trong nước cần tập trung đáp ứng các yêu cầu về sản xuất như chất lượng, chi phí, giao hàng và họ nên hợp tác với các nhà cung cấp nước ngoài. Đó là cách tiếp cận để phát triển sản xuất kinh doanh linh kiện ô tô” - ông Sumito Ishii khuyến nghị.

Trong khi đó đại diện Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) kiến nghị cần miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho tỉ lệ % linh kiện phụ tùng được nội địa hóa, góp phần giảm giá ô tô xuất xưởng tại Việt Nam.

Theo C.Luận

Pháp luật TPHCM