Thương vong vụ thảm sát Las Vegas tăng chóng mặt

Đó là con số thương vong được cập nhật mới nhất do cảnh sát cung cấp.

Stephen Paddock.

Theo BBC, tay súng có tên Stephen Paddock, 64 tuổi, là cư dân Nevada. Nghi phạm đã khai hỏa từ tầng 32 của Khách sạn Vịnh Mandalay, nhằm vào lễ hội âm nhạc ngoài trời có khoảng 22.000 người tham dự.

Paddock đã tự sát trước khi cảnh sát xông vào phòng, nơi họ tìm thấy 10 khẩu súng.

Các nhà điều tra kết luận vụ việc không có liên hệ với chủ nghĩa khủng bố quốc tế, bất chấp tuyên bố nhận trách nhiệm từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong một bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump miêu tả vụ tấn công là "ác quỷ". Ông ca ngợi nỗ lực của các cơ quan khẩn cấp, mô tả tốc độ cứu người của họ là "kỳ diệu", và thông báo ông sẽ tới Las Vegas trong ngày 4/10. Xuất hiện bên cạnh Đệ nhất phu nhân Melania, Tổng thống Mỹ sau đó thực hiện lễ mặc niệm ở bãi cỏ Nhà Trắng.

Ảnh: Reuters

Ảnh: AP

Lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 kéo dài 3 ngày và vụ xả súng đã làm nhuốm máu những chương trình biểu diễn cuối cùng của sự kiện. Cơn mưa đạn đã khiến hàng trăm người cuống cuồng tháo chạy, thậm chí nằm rạp xuống mặt đất, để tìm chỗ trú hoặc giúp những người khác thoát thân.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa nhiều khách sạn gần hiện trường. Một số khu vực thuộc Las Vegas tê liệt.

Theo thông tin từ cảnh sát, Stephen Paddock – thành viên một cộng đồng cư dân cao cấp ở thị trấn nhỏ Mesquite, đông bắc Las Vegas - đã đặt phòng khách sạn ngày 28/9.

Ảnh: AP

Động cơ khiến đối tượng nã đạn vào đám đông và gây ra vụ xả súng chết chóc nhất lịch sử Mỹ vẫn còn là điều bí ẩn. Một số nhà điều tra tính đến yếu tố tâm thần, nhưng không có xác nhận nào cho giả thiết này.

Em trai của nghi phạm là Eric, mô tả Stephen Paddock là một người giàu có, thích chơi video poker và du lịch trên biển. Ông nói anh trai mình là người hiền lành. "Anh ấy chưa từng rút súng. Thật vô lý", Eric nói thêm.

IS nhận trách nhiệm

Tối qua, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ xả súng. Hãng tin The Independent dẫn thông điệp của IS, trong đó viết kẻ tấn công là một "chiến binh của Nhà nước Hồi giáo" tự xưng.

"Người tấn công Las Vegas là một chiến binh của Nhà nước Hồi giáo hưởng ứng những lời kêu gọi nhằm vào các nước liên quân", trích đoạn thông điệp.

Trong thông điệp thứ 2, IS tuyên bố tay súng "đã cải sang đạo Hồi" cách đây vài tháng.

Thế giới chia buồn

Ngay cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Thông cáo của Kremlin dẫn lời ông Putin trong bức điện gửi Tổng thống Trump có đoạn: "Tội ác giết hại hàng chục người dân yêu hòa bình này gây căm phẫn vì sự tàn bạo của nó".

Thủ tướng Anh Theresa May cũng đã chuyển lời chia buồn tới ông Trump. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn được tường thuật trên truyền hình, bà May nói: "Đây là một vụ xả súng cá nhân ngẫu nhiên - một vụ tấn công hoàn toàn điên rồ và hèn nhát - khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Tôi đã đề nghị hỗ trợ tối đa phía Mỹ trong việc điều tra".

Thêm một số hình ảnh về vụ xả súng:

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP