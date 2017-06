Thương vụ bán FPT Retail có thể hoàn tất trong quý III, sớm hơn việc bán FPT Trading

Theo HSC , thương vụ bán cổ phần FPT Retail có thể sớm hoàn tất vì dễ bán hơn còn thương vụ bán cổ phần FPT trading vẫn đang ở những bước ban đầu.

Cụ thể, FPT đang “chốt” các điều khoản mua bán cổ phần của FPT Retail và có thể hoàn tất thương vụ này trong quý III/2017.

Theo đó, có khả năng FPT sẽ bán 30-35% cổ phần FPT Retail cho đối tác chiến lược và chào bán một phần cổ phần (khoảng 10%) ra công chúng. Sau khi bán ra cổ phần, tỷ lệ sở hữu của FPT có thể giảm xuống còn 35-40%.

HSC cũng cho biết mức giá bán cho đối tác chiến lược hiện vẫn đang là một ẩn số. Còn với định giá dựa trên giá khởi điểm IPO, có thể sẽ thấp hơn so với định giá hiện nay của MWG vì FPT đứng thứ 2 với thị phần ĐTDĐ thua kém nhiều so với MWG (của FPT là 18% còn MWG là 40%).

Về thương vụ bán cổ phần FPT Trading, FPT và người mua tiềm năng hiện mới chỉ thỏa thuận được khung thời gian chung cho việc đàm phán. Theo đó, FPT dự kiến thương vụ này sẽ hoàn tất vào cuối năm.

Vì vậy, bộ phận phân tích của HSC đã không loại trừ khả năng FPT sẽ hoàn tất được cả 2 thương vụ trước cuối năm nay.

Trước mắt, do chưa có cơ sở về 2 thương vụ này, HSC dự phóng lợi nhuận trước thuế năm 2017 của FPT sẽ tăng trưởng 15,3%, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 2.347 tỷ đồng (tăng trưởng 17,9%). Đây là mức dự báo cao hơn 2% so với kế hoạch của công ty do kỳ vọng mảng viễn thông sẽ hoạt động tốt hơn kế hoạch đề ra.

Theo Mai Hương

BizLive