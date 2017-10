Thương vụ sang tay 2.440 tỷ đồng cổ phiếu ACB: Chỉ là giao dịch giữa "người nhà"

Connaught Investor Ltd, cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB-HNX) vừa cho biết chính tổ chức này là đơn vị đã thực hiện bán 74.625.421 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch 17/10/2017.

Giao dịch trên đã được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận với giá trị lên tới 2.440 tỷ đồng. Đây cũng chính là giao dịch đã đẩy thanh khoản trên HNX cũng như hai sàn chứng khoán lên cao đột biến 6.900 tỷ đồng.

Nhiều đồn đoán đã được thị trường đưa ra về giao dịch trên. Tuy nhiên, theo báo cáo của tổ chức này, toàn bộ số cổ phần trên đã được chuyển nhượng lại cho hai tổ chức là "công ty con" của Connaught Investor Ltd.

Cụ thể, Asia Reach Investment Ltd nhận chuyển nhượng 33,53 triệu cổ phiếu chiếm 3,26% vốn điều lệ. Còn First Burn Investment Ltd nhận 41,09 triệu cổ phiếu chiếm 4% vốn điều lệ.

Hai công ty này được thành lập cùng ngày 9/12/2016 tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (British Virgin Islands). Trong khi Connaught Investor Ltd thành lập tại Bermuda. Cả hai nơi này đều được mệnh danh là các "tax haven" với các nhà đầu tư do có mức thuế suất thấp và mức độ bảo mật thông tin tài sản của các doanh nghiệp và cá nhân cao.

Hiện ACB là một trong các cổ phiếu kín room ngoại . Tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã đạt ngưỡng tối đa 30%. Connaught Investor Ltd trước đây là cổ đông có tỷ lệ sở hữu lớn thứ 4 tại nhà băng này. Sau giao dịch trên, cả hai công ty con của Connaught Investor Ltd đều không là cổ đông lớn của ACB do tỷ lệ sở hữu dưới 5%.