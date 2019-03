Tỉ lệ chậm chuyến tăng mạnh trong tháng 2 với gần 5.000 chuyến bay chậm giờ

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố tình hình hoạt động khai thác chuyến bay đúng giờ, chậm, huỷ chuyến của các hãng hàng không Việt Nam tháng 2-2019, tháng vào dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trong tháng 2, lý do trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay khiến chậm chuyến tăng cao so với bình thường, chiếm 16,8% - Ảnh minh hoạ: sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Gia Minh

Trong tháng 2, các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Bamboo Airways và Vasco) đã khai thác 29.363 chuyến bay, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (22,8%) và tăng 16,6% so với tháng 1-2019



Trong đó số chuyến bay chậm chuyến là 4.984, chiếm tỉ lệ 17%, tăng 4,2 điểm phần trăm so với tháng trước và tăng 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, đứng đầu tỉ lệ chậm chuyến là Jetstar Pacific với 838 chuyến chậm, chiếm tỉ lệ 25,5% chuyến khai thác.

Tổng số chuyến chậm trong tháng 2 của hãng Vietjet là 2.677 chuyến, chiếm 21,5% số chuyến khai thác, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2017.

Vietnam Airlines có 1.343 chuyến bị chậm, chiếm tỉ lệ 11,1% số chuyến khai thác. Vasco có 98 chuyến chậm, chiếm tỉ lệ 9,2%.

Riêng "tân binh" Bamboo Airways đã khai thác 507 chuyến bay trong tháng 2, trong đó có 28 chuyến chậm, chiếm tỉ lệ 5,5%.

Nhìn chung, tỉ lệ chậm chuyến trong tháng 2 tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Hàng không Việt Nam, có rất nhiều lý do khiến tình trạng chậm chuyến diễn ra, song chủ yếu do máy bay về muộn, do các hãng hàng không và trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay. Trong tháng 2, lý do máy bay về muộn gây nên 59,5% số chuyến chậm, lý do các hãng hàng không chiếm 16,2%. Đặc biệt, trong tháng này, lý do trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay khiến chậm chuyến tăng cao so với bình thường, chiếm 16,8%. Các nguyên nhân khác có thể kể ra là: quản lý điều hành bay, thời tiết và các lý do khác.