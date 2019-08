Tiền thu hộ bán hàng online tại Viettel Post hơn 573 tỷ đồng, lãi ròng 6 tháng tăng 40%

Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel Post) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, doanh thu của Viettel Post quý này đạt hơn 1.677 tỷ, tăng 63,4% cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đạt hơn 3.017 tỷ đồng, tăng 58,5%.

Biên lợi nhuận gộp của Viettel Post giảm nhẹ so với cùng kỳ 2018, đạt mức trên 10%.



Chi phí quản lý kỳ này tăng hơn 50% cùng kỳ năm trước, tuy nhiên nhờ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ nên lợi nhuận trước thuế của Viettel Post vẫn tăng mạnh, đạt gần 110 tỷ đồng trong quý 2 (tăng 38,7%) và 206 tỷ đồng 6 tháng đầu năm (tăng 40,3%).

Kết quả kinh doanh của Viettel Post

Lãi ròng sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 87 tỷ đồng quý 2 và gần 164 tỷ trong 6 tháng đầu năm, tăng 40% cùng kỳ năm trước.

EPS 6 tháng của Viettel Post đạt 2.519 đồng, hiện cổ phiếu VTP đang giao dịch ở mức giá 148.000 đồng/cp, nằm trong số ít các cổ phiếu giao dịch trên 100.000 đồng/cp trên thị trường hiện nay.

Tổng công ty có 86 chi nhánh tại các tỉnh thành phố trong toàn quốc. Tổng tài sản 3.095 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 585 tỷ, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 1.580 tỷ, tăng gần 110 tỷ so với đầu năm.

Viettel Post đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập đoàn này thực hiện mobile hóa 100% hoạt động chuyển phát, các khách hàng có thể tạo đơn hàng, tìm kiếm bưu cục, tra cứu vận đơn, thanh toán tự động, theo dõi và kiểm soát hoạt động chuyển phát thông qua Mobile. Tháng 6/2019, Viettel Post tiếp tục phát triển nền tảng mobile My Viettel Post tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng ghi nhớ thông tin đơn hàng, cập nhật dữ liệu hàng hóa, phân tích các nội dung, sản phẩm mà người dùng quan tâm từ đó tự động đề xuất những gợi ý phù hợp.

Khách có thể ước tính cước phí trên mạng và bưu cục gần nhất

Trong khi đó, phần mềm quản lý bán hàng đa kênh VTSale giúp người dùng tạo đơn hàng nhanh, không giới hạn số lượng, sử dụng được trên nhiều thiết bị, hỗ trợ hiệu quả việc quản lý bán hàng tại cửa hàng trực tiếp (POS).

Với người bán hàng online, hệ thống phần mềm VTSale cho phép việc quản trị nhiều fanpage cùng lúc, đồng thời, tính năng trả lời bình luận tự động của phần mềm sẽ tăng 86% tương tác với khách hàng. Hệ thống của VTSale không chỉ giúp chủ shop quản lý được dữ liệu đối tác mà còn có thể giám sát và phân quyền đến từng nhân viên.

Tại thời điểm 30/6, tiền thu hộ COD (cash on delivery) của các hộ kinh doanh online tại Viettel Post lên tới 573 tỷ đồng. Thu COD có nghĩa là người mua hàng khi mua hàng online không cần đặt tiền trước, chỉ trả tiền khi nhận được hàng, đây là loại hình thu tiền phổ biến trên kênh mua hàng online hiện nay.

Hệ sinh thái của Viettel có một nguồn dữ liệu khổng lồ. Viettel Post gần đây đã ra mắt ứng dụng gọi xe My Go và kênh thương mại điện tử Voso.vn. Bên cạnh các tính năng giao hàng, chở người thông thường, MyGo còn có thêm dịch vụ vận chuyển bằng xe tải. Có thể hiểu, đối thủ của MyGo không chỉ Grab, be, Go-Viet mà còn các bên chuyên giao hàng cho doanh nghiệp.